Les cas de Mpox augmentent dans le comté d’Allegheny

Selon le site Web du comté d’Allegheny, il y a eu une augmentation des cas de Mpox, anciennement connue sous le nom de variole du singe. La maladie provoque une éruption cutanée douloureuse, une hypertrophie des ganglions lymphatiques et de la fièvre. Le comté d’Allegheny compte jusqu’à présent 11 cas confirmés cette année, dont 10 cas signalés en avril – par rapport à 2023, où il n’y avait que deux cas. Une baisse significative par rapport à 2022 où il y avait eu un total de 71 cas. Le Dr Amesh Adalja, médecin spécialiste des maladies infectieuses, a expliqué que la maladie n’avait jamais disparu. Le vaccin à deux doses a contribué à réduire les cas lorsque les chiffres ont augmenté en 2022. « L’essentiel est de s’assurer que toutes les personnes appartenant à la population à haut risque bénéficient du schéma thérapeutique standard à deux doses du vaccin », a déclaré Adalja. « Et c’est ce qui met vraiment fin à cela, et que les gens réfléchissent à leur comportement lorsque, par exemple, la Semaine de la fierté approche, afin de ne pas transmettre cela à d’autres personnes par inadvertance. » Adalja dit que la maladie contagieuse était principalement due se propageant entre hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes. Certains symptômes comprennent des éruptions cutanées, de la fièvre, des frissons, des maux de tête, etc. Adalja dit qu’il ne pense pas qu’il y aura une menace majeure pour la santé publique, mais que cela pourrait être débilitant pour certaines personnes atteintes d’autres infections comme le VIH. « C’est quelque chose qui peut être maîtrisé grâce à un vaccin sûr et efficace, ainsi qu’à un changement de comportement et à des tests. Mais c’est quelque chose que vous ne voulez pas être en retard. Vous voulez être proactif dans ce domaine », a-t-il déclaré. Un porte-parole du comté d’Allegheny a publié une déclaration disant : « Le ministère de la Santé a communiqué avec les prestataires de soins de santé du comté au sujet de l’augmentation des cas et s’est assuré qu’ils partageaient des informations avec les patients sur la manière de se faire tester s’ils présentent des symptômes ou pensent qu’ils pourraient le faire. ont été exposés et comment les gens peuvent se faire vacciner. « Si vous présentez des symptômes, appelez votre médecin ou rendez-vous dans une clinique de santé publique sans rendez-vous au Blakey Center.

