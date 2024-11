Les cas de Mpox au Congo pourraient se stabiliser. Les experts disent que davantage de vaccins sont nécessaires pour éradiquer le virus

Emile Miango, 2 ans, atteint de mpox, repose dans un hôpital à Kamituga, dans la province du Sud-Kivu, le 4 septembre 2024, qui est l’épicentre de la dernière épidémie mondiale de la maladie dans l’est du Congo. Crédit : AP Photo/Moses Sawasawa, dossier



Certains responsables de la santé affirment que les cas de mpox au Congo semblent se « stabiliser », signe possible que la principale épidémie pour laquelle l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une situation d’urgence mondiale en août pourrait être en déclin.

Ces dernières semaines, le Congo a signalé chaque semaine environ 200 à 300 cas de mpox confirmés en laboratoire, selon l’OMS. Cela représente une baisse par rapport à près de 400 cas par semaine en juillet. Le déclin est également apparent à Kamituga, la ville minière de l’est du Congo où la nouvelle variante plus contagieuse du mpox est apparue pour la première fois.

Mais l’agence de santé des Nations Unies a reconnu vendredi que seulement 40 à 50 % des infections suspectées au Congo étaient testées et que le virus continue de se propager dans certaines régions du pays et ailleurs, notamment en Ouganda.

Même si les médecins sont encouragés par la baisse des infections dans certaines régions du Congo, on ne sait toujours pas clairement quels types de contacts physiques sont à l’origine de l’épidémie. Les experts de la santé sont également frustrés par le faible nombre de doses de vaccin reçues par ce pays d’Afrique centrale (265 000) et affirment qu’il s’avère difficile de livrer le vaccin là où il est nécessaire dans ce pays tentaculaire. L’OMS estime que 50 000 personnes ont été vaccinées au Congo, qui compte 110 millions d’habitants.

Les scientifiques affirment également qu’il est nécessaire de déployer d’urgence un effort de vaccination plus large sur l’ensemble du continent afin de stopper la propagation du mpox et d’éviter d’autres mutations génétiques inquiétantes, comme celle détectée plus tôt cette année au Congo après des mois de faible circulation.

« Si nous manquons cette opportunité, la probabilité d’une autre épidémie importante augmente considérablement », a déclaré le Dr Zakary Rhissa, qui dirige les opérations au Congo pour l’association caritative Alima.

Jusqu’à présent cette année, il y a eu environ 43 000 cas suspects en Afrique et plus de 1 000 personnes sont décédées, principalement au Congo.

« Nous avons vu comment des épidémies passées, comme celle du Nigeria en 2017, peuvent conduire à des événements mondiaux plus importants si elles ne sont pas efficacement contenues », a-t-il déclaré. L’épidémie de 2017 a fini par conduire à l’épidémie mondiale de mpox de 2022 qui a touché plus de 100 pays.

Rhissa a déclaré que la baisse des cas à Kamituga, où le mpox s’est initialement propagé parmi les travailleuses du sexe et les mineurs, est une ouverture pour mettre en place davantage de programmes de vaccination, de surveillance et d’éducation.

Georgette Hamuli, une travailleuse du sexe de 18 ans, n’avait pas connaissance du mpox jusqu’à l’arrivée des équipes de vaccination la semaine dernière dans le quartier pauvre où elle travaille à Goma, la plus grande ville de l’est du Congo.

« Ils nous ont dit que nous étions fortement exposés au risque d’infection », a-t-elle déclaré. « Nous insistons sur le préservatif auprès de nos clients, mais certains refusent… s’ils ne veulent pas utiliser de préservatif, ils doublent le montant qu’ils paient. »

Hamuli a déclaré qu’elle et d’autres amies travailleuses du sexe avaient chacune reçu 2 000 francs congolais (0,70 $) d’une organisation caritative pour se faire vacciner contre le mpox, mais ce n’est pas l’argent qui l’a influencée.

« Le vaccin est également nécessaire », a-t-elle déclaré. « Je pense que nous sommes désormais protégés. »

Un agent de santé s’occupe d’un patient mpox, dans un centre de traitement à Munigi, dans l’est du Congo, le 16 août 2024. Crédit : AP Photo/Moses Sawasawa, dossier



Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont estimé que le Congo a besoin d’au moins 3 millions de vaccins mpox pour arrêter le virus, et de 7 millions supplémentaires pour le reste de l’Afrique. Jusqu’à présent, l’OMS et ses partenaires ont alloué 900 000 vaccins à neuf pays africains touchés par le mpox et s’attendent à ce que 6 millions de vaccins soient disponibles d’ici la fin de cette année.

Les épidémies de variole virale au Burundi, au Kenya, au Rwanda et en Ouganda trouvent leur origine au Congo, et un certain nombre de cas chez des voyageurs ont également été identifiés en Suède, en Thaïlande, en Allemagne, en Inde et en Grande-Bretagne.

Moins de la moitié des personnes les plus à risque au Congo ont été vaccinées, selon Heather Kerr, directrice congolaise de l’International Rescue Committee.

« Nous n’avons qu’une infime quantité de vaccins et rien pour les enfants », a-t-elle déclaré.

Les vaccins destinés au Congo proviennent en grande partie de pays donateurs comme les États-Unis et de l’UNICEF, qui utilise principalement l’argent des contribuables pour acheter les vaccins.

« Nous bénéficions d’une approche caritative dans laquelle nous ne voyons que de très petits dons de vaccins à l’Afrique », a déclaré le Dr Chris Beyrer, directeur du Global Health Institute de l’Université Duke. « Ce dont nous avons besoin, c’est d’une approche de santé publique dans laquelle nous immunisons les populations à grande échelle. »

Le fabricant de médicaments Bavarian Nordic, qui fabrique le vaccin mpox le plus largement utilisé, a déclaré qu’il vendrait des vaccins destinés à l’Afrique au prix le plus bas possible.

Le groupe de défense Public Citizen a publié une analyse montrant que l’UNICEF payait 65 dollars par dose du vaccin Jynneos mpox fabriqué par Bavarian Nordic, un montant bien plus élevé que presque tous les autres vaccins utilisés dans les programmes de santé publique.

Le Dr Salim Abdool Karim, expert en maladies infectieuses à l’Université du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, a déclaré que les épidémies de mpox culminent généralement et disparaissent rapidement en raison de la façon dont le virus se propage. Cette fois, cependant, il a déclaré qu’il y avait deux facteurs qui compliquent la situation : la transmission du virus par voie sexuelle et la propagation continue des animaux infectés.

« Cette fois, nous sommes en territoire inconnu avec mpox », a-t-il ajouté. « Mais nous ne résoudrons jamais ce problème tant que nous n’aurons pas vacciné la plupart de notre population. »

