Les cas de maladie de Lyme en hausse dans toute la Caroline du Nord

Si vous avez parcouru les réseaux sociaux au cours des dernières semaines, vous avez probablement remarqué plusieurs personnes parlant d’observations de tiques après avoir passé une journée à l’extérieur. La saison des tiques est arrivée et les responsables de la santé publique affirment avoir certainement remarqué une augmentation des cas de maladie de Lyme au cours des dernières années. « Cette chose va vous assommer si vous ne la faites pas traiter », a déclaré Mike Pollard, atteint de la maladie de Lyme en 2017. « J’ai eu quelques piqûres d’insectes et je n’y ai pas beaucoup réfléchi – et quelques jours plus tard, cette étrange éruption cutanée est apparue sur mon bras, à l’intérieur de mon coude. L’éruption cutanée ressemblait à une tache rouge, de la taille d’environ un quart, entourée d’un anneau comme une cible. « J’ai recherché sur Google des morsures d’araignées et rien n’est revenu », a déclaré Pollard. « Et finalement, j’ai réduit la recherche Google à une éruption cutanée, et un millier de résultats pour la maladie de Lyme sont apparus. » Pollard campait et a d’abord pensé qu’il avait été mordu par une araignée. C’est alors que la fatigue écrasante a commencé. « C’était comme avoir une couverture lestée trempée et lestée jetée partout sur vous », a déclaré Pollard. « Et j’avais mal et j’avais des poussées de fièvre – des trucs comme ça. » Il s’est rendu chez son médecin, a subi un test de dépistage de la maladie de Lyme et a été mis sous traitement antibiotique. Sa convalescence a duré quelques semaines. « J’avais littéralement l’impression que le soleil se levait dans ma vie pour la première fois », a déclaré Pollard. « C’était un jour très différent où j’ai commencé à me sentir mieux. » Selon les autorités sanitaires, les cas de maladie de Lyme sont en augmentation dans tout l’État. « Notre augmentation de cas véritablement originaires de Caroline du Nord a considérablement augmenté », a déclaré le Dr Michael Morgan, médecin spécialiste des maladies infectieuses chez Novant Health. « Assez pour que mes partenaires et moi puissions remarquer un changement significatif. » « En 2023, nous avons eu environ 900 cas de maladies transmises par les tiques et les moustiques en Caroline du Nord », a déclaré Alexis Barbarin, entomologiste au NCDHHS. « La majorité d’entre eux sont des cas transmis par les tiques. » Les médecins affirment qu’un traitement précoce est important et peut prévenir des effets durables, comme des impacts sur le cœur et les articulations. « Consultez un médecin dès que possible », a déclaré Pollard. « Parce que je suis certain que nous m’avons sauvé de nombreux problèmes à long terme en agissant rapidement. » Les responsables de la santé affirment qu’il existe plusieurs mesures que vous pouvez prendre pour vous protéger contre les tiques, notamment en utilisant du DEET ou tout autre répulsif approuvé par l’EPA à l’extérieur dans une forêt ou une zone broussailleuse, en rentrant votre pantalon dans vos chaussettes, en portant des manches longues et en vous assurant toujours faire des contrôles de tiques à votre retour à la maison. Vous pouvez trouver plus d’informations sur les tiques dans tout l’État, y compris sur les comtés touchés par des maladies transmises par les tiques, en en cliquant ici.