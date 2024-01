Les cas de maladie de Lyme augmentent dans l’Est et établissent un record pour le Maine

Pour la deuxième année consécutive, le Maine a enregistré un nombre record de cas de maladie de Lyme en 2023, poursuivant ainsi une tendance à long terme à l’augmentation des infections transmises par les tiques du chevreuil dans l’État.

Les cas de Lyme sont passés de 2 617 en 2022 à 2 904 cas l’année dernière, selon le Maine Center for Disease Control and Prevention. Les cas étaient les plus répandus dans les régions du Midcoast et du Down East, le comté de Knox ayant la plus forte concentration de maladie de Lyme, avec 661 cas pour 100 000 habitants. Les comtés de Waldo, Hancock et Lincoln comptaient également parmi les taux de maladie de Lyme les plus élevés, tandis que le comté de Cumberland, le plus peuplé de l’État, a enregistré 123 cas pour 100 000 habitants.

Griffin Dill, professionnel de la lutte antiparasitaire intégrée pour le laboratoire de tiques de l’Université du Maine Cooperative Extension, a déclaré que l’aire de répartition de la tique du chevreuil est en expansion et que les populations de tiques sont désormais fermement établies dans le Midcoast et le Down East.

“Le point focal de la maladie transmise par les tiques s’est déplacé des comtés de Cumberland et de York vers le long de la Midcoast et du Down East”, a déclaré Dill.

La raison pour laquelle les cas de maladie de Lyme sont le plus concentrés plus loin sur la côte n’est pas claire, a déclaré Dill, mais avec son climat côtier humide, « la région Midcoast est très propice aux tiques et à leurs hôtes sauvages ».

Dill a déclaré que bien que la recherche montre que le changement climatique contribue à l’expansion de l’aire de répartition de la tique du chevreuil, il est difficile de conclure que le changement climatique a joué un rôle important dans la plus grande prévalence de la maladie de Lyme dans la région Midcoast.

“Les conditions (dans la région Midcoast et Down East) ont probablement toujours été quelque peu favorables, mais les tiques n’y étaient pas encore parvenues”, a déclaré Dill. « Maintenant qu’ils sont arrivés, ils prospèrent, ce qui a permis à leur population de croître. »

Les conditions météorologiques globales dans le Maine peuvent également avoir contribué au nombre record de cas de Lyme en 2023, notamment beaucoup de pluie à la fin du printemps et en été, et des conditions plus chaudes en automne et en hiver.

En outre, les soumissions au laboratoire de tiques en 2023 ont changé avec l’envoi d’un plus grand nombre de tiques au stade nymphe, passant d’environ 15 % de toutes les soumissions à 30 %, a déclaré Dill. Les gens envoient des tiques mortes au laboratoire de tiques pour identification et test de pathogènes.

Dill a déclaré que les tiques au stade nymphe sont moins susceptibles d’être porteuses de la bactérie responsable de la maladie de Lyme que les tiques adultes, mais qu’elles sont beaucoup plus difficiles à détecter sur le corps humain. Dill a déclaré que cela signifie que les tiques nymphes sont plus susceptibles d’être attachées à l’hôte suffisamment longtemps pour transmettre la maladie de Lyme. Selon le CDC américain, une tique doit rester attachée pendant au moins 36 à 48 heures dans la plupart des cas avant de pouvoir transmettre la maladie de Lyme.

Les symptômes de la maladie de Lyme comprennent une éruption cutanée en forme de cible, de la fièvre, des maux de tête, des douleurs articulaires et de la fatigue. L’éruption cutanée n’est pas toujours présente. Si elle est détectée tôt, la maladie de Lyme peut être traitée avec des antibiotiques.

Alors que Lyme a établi un nouveau record, les deux autres maladies transmises par les tiques les plus répandues dans le Maine – l’anaplasmose et la babésiose – ont connu de légers ralentissements l’année dernière, même si les tendances à long terme montrent toujours un nombre plus élevé de ces maladies.

Le Maine a enregistré 744 cas d’anaplasmose, contre 824 en 2022, et 188 cas de babésiose, soit une légère réduction par rapport à 192 en 2022. L’anaplasmose est causée par une infection bactérienne tandis que la babésiose est causée par des parasites microscopiques.

La recherche sur les tiques est en cours et l’Université du Maine a récemment reçu le prix 6,2 millions de dollars de financement fédéral pour rechercher des moyens de contrôler les populations de tiques, identifier espèces de tiques émergentes et élargir le public efforts de santé.

Lindsay Hammes, porte-parole du Maine CDC, a déclaré que « l’éducation du public sur la prévalence et les risques des tiques a été et continue d’être une priorité absolue pour le Maine CDC ».

Hammes a déclaré que le Maine CDC « rappelle à la communauté des prestataires de considérer les maladies transmises par les tiques chez les patients présentant des symptômes pertinents comme étant une autre clé de notre approche pour aider à lutter contre les maladies transmises par les tiques dans le Maine ».

Pour aider à prévenir les maladies transmises par les tiques, portez des pantalons longs et des manches longues lorsque vous êtes dans les bois ou que vous ratissez les feuilles, utilisez un insectifuge et effectuez des contrôles contre les tiques sur votre corps après avoir passé du temps dans leur habitat.

