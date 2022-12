Les cas de grippe remplissent les hôpitaux locaux, provoquant des pénuries de lits – Shaw Local

Au moins deux hôpitaux locaux manquent de lits, mais le problème cette fois n’est pas le COVID-19, c’est la grippe.

Une porte-parole de St. Margaret’s Health a confirmé mercredi qu’un patient devait être transporté dans un établissement du Wisconsin après qu’un afflux de cas de grippe ait créé une pénurie de lits dans les hôpitaux du Pérou et de Spring Valley.

“La plupart des hôpitaux connaissent une augmentation des admissions avec une capacité en lits à leurs limites”, a déclaré Linda Burt, vice-présidente de la qualité et des services communautaires.

À l’hôpital Morris, le personnel a constaté une augmentation significative de l’activité grippale par rapport à l’année dernière, y compris ceux dont le test est positif dans les cabinets de médecins, les établissements de soins immédiats et le service des urgences, a déclaré Janet Long, responsable des relations publiques pour l’hôpital Morris.

“En termes d’impact sur la disponibilité des lits – pendant que nous sommes occupés dans nos unités d’hospitalisation, ce n’est pas nécessairement spécifique à la grippe”, a déclaré Long. «C’est une combinaison de grippe, de COVID, de maladies respiratoires et de toutes les raisons habituelles d’hospitalisation, en plus d’être une période de l’année traditionnellement occupée pour les chirurgies. Mais nous surveillons toujours de près notre nombre de lits et nous nous assurons d’avoir un bon plan en place, car les choses peuvent changer rapidement.

Bien que la flambée des cas de grippe n’ait pas été jugée imprévisible – les Américains ont jeté avec impatience les masques et autres contrôles des infections à mesure que la pandémie a ralenti – le rythme et la gravité ont été frappants.

Sue Smith, directrice de la santé, de la sécurité et du contrôle des infections au travail pour St. Margaret’s, a déclaré que le premier cas diagnostiqué à l’hôpital de Spring Valley (et non à l’hôpital du Pérou) était le 9 octobre et qu’il y a eu un total de 181 cas de grippe A à travers le Laboratoire de l’hôpital de Spring Valley.

Le département de la santé publique de l’Illinois a signalé qu’il y avait cinq épidémies de grippe dans tout l’État et 16 admissions aux soins intensifs associées à la grippe dans tout l’État.

OSF n’a pas répondu à un e-mail mercredi après-midi, mais son site Web avait un article partagé le 15 novembre, expliquant la différence entre COVID-19, la grippe, le VRS et les allergies.

Cela n’a pas aidé les vaccins contre la grippe à baisser.

“À ce jour, le département de la santé (du comté de La Salle) a administré 325 vaccins contre la grippe, ce qui, historiquement, est faible pour nous”, a déclaré Jenny Barrie du département de la santé. “Le rapport de l’année dernière pour la même période (septembre à novembre) montre que le personnel en avait administré 506.”

Barrie et Burt ont encouragé les personnes non vaccinées à envisager de se faire vacciner contre la grippe. Les données des Centers for Disease Control and Prevention indiquent que le vaccin contre la grippe 2022-23 est «un bon match» pour se protéger contre les souches de grippe en circulation.

“Il ne fait aucun doute que les vaccins réduisent la gravité de la maladie et peuvent prévenir les décès”, a déclaré Burt. «Les pratiques de base de contrôle des infections – distanciation sociale en cas de maladie, lavage des mains – doivent être pratiquées à tout moment.»

Long dit que les résidents connaissent l’exercice lorsqu’il s’agit de prévenir les virus, comme la grippe.

« Faites-vous vacciner contre la grippe. Couvrez votre toux et vos éternuements. Lavez-vous les mains fréquemment. Restez à la maison quand vous êtes malade. Si vous êtes malade et que vous devez être avec des gens, portez un masque pour éviter de transmettre la maladie aux autres », a-t-elle déclaré.

Toute personne âgée de six mois ou plus est éligible au vaccin contre la grippe. Barrie a souligné qu’il n’est pas trop tard, car l’activité grippale est généralement la plus élevée entre décembre et février, bien qu’elle puisse durer jusqu’en mai.

Toute personne ayant encore besoin d’un vaccin contre la grippe peut se rendre au service de santé de 8 h 30 à 16 h du lundi au vendredi. Aucun rendez-vous n’est nécessaire, mais munissez-vous d’une carte d’assurance. Appelez le service de santé au 815-433-3366 pour plus d’informations.