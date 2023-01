Les cas de grippe en Colombie-Britannique sont en baisse, les cas de VRS restent élevés tout en diminuant

Diverses mesures montrent que la pression sur les soins de santé provinciaux s’atténue. Mais les responsables mettent également en garde contre la complaisance tout en faisant valoir que des mesures plus strictes seraient inefficaces en raison de leurs effets sur la santé dans d’autres domaines.

La ministre provinciale de la Santé, Bonnie Henry, a déclaré que les cas de grippe étaient passés de leur taux de positivité de 27% fin novembre 2022 à 5% la première semaine de janvier. Elle a ajouté qu’aucun enfant supplémentaire n’était décédé depuis le décès de six personnes à la fin de l’année dernière.

Alors que les cas de virus respiratoire syncytial (RSV) commencent à se stabiliser, ils restent à un niveau élevé, a-t-elle déclaré. Quant au COVID-19, les autorités provinciales ont signalé 661 nouveaux cas, dont 24 cas confirmés de la variante XBB 1.5 (Kraken). COVID-19 reste stable mais diminue. Globalement,

“Nous ne sommes pas encore tirés d’affaire”, a déclaré Henry.

Le ministre de la Santé Adrian, quant à lui, a déclaré que l’hôpital restait “historiquement” occupé. Il a déclaré que 10 106 personnes recevaient des soins hospitaliers jeudi. Ce chiffre marque une baisse de 120 depuis le 6 janvier.

«Cela représente environ 87% du taux d’occupation de la base totale de lits d’appoint, mais également 110% de la capacité de base des lits dans la province», a-t-il déclaré. C’est la semaine où nous voyons évidemment notre recensement le plus élevé, mais nous avons également vu un recensement nettement plus élevé que celui que nous voyons généralement dans la semaine entre Noël et le Nouvel An », a-t-il déclaré. Malgré ces défis, Dix a déclaré que les Britanno-Colombiens peuvent compter sur des soins hospitaliers et a souligné 4 698 chirurgies en Colombie-Britannique entre le 18 et le 24 décembre. Cela représente un chiffre historique même si le système de santé fait face à ces défis. La semaine précédente, les hôpitaux ont effectué 7 463 interventions chirurgicales «Nous avons effectué plus d’interventions chirurgicales qu’au cours de n’importe quelle semaine à n’importe quel moment de l’histoire du système de santé en Colombie-Britannique», a-t-il déclaré en louant les efforts des travailleurs de la santé.

Lorsqu’on lui a demandé si le ministère de la Santé avait des délais internes pour aider à réduire les capacités, Dix a déclaré que le centre des opérations d’urgence ouvert depuis le 9 janvier pour aider à coordonner la réponse provinciale serait en place pendant six semaines. “Cela ne veut pas dire que cela prendra six semaines”, a-t-il dit, ajoutant que la province espère voir moins de personnes hospitalisées. Des mesures actuelles existent pour s’assurer que les patients reçoivent des soins, a-t-il dit, ajoutant que la province veut continuer à fournir des chirurgies. Différer les chirurgies signifierait les rattraper plus tard, a-t-il déclaré. « C’est très difficile pour les gens de reporter une intervention chirurgicale », a-t-il déclaré. Bien que le système provincial ait reporté certaines chirurgies à certains endroits, il a également effectué un nombre historiquement élevé de chirurgies, a-t-il déclaré.

Henry, quant à lui, a confirmé des déclarations antérieures selon lesquelles la province ne prendra pas de mesures supplémentaires concernant le masquage. Elle a encouragé les Britanno-Colombiens à porter des masques pour se protéger et protéger les autres, entre autres étapes comme se faire vacciner. Mais elle a également déclaré que des mandats de masque plus stricts ne feraient aucune différence pour mettre en garde contre les effets négatifs sur la santé tels que l’isolement social résultant de mesures telles que la limitation des rassemblements et des voyages.

Le niveau élevé d’immunité des Britanno-Colombiens grâce à la vaccination fournit un tampon et le COVID-19 ne cause pas de maladie plus grave que n’importe quelle infection respiratoire, a-t-elle déclaré.

“Donc, pour essayer de réduire progressivement les transmissions au-delà de cela, nous devrions prendre des mesures supplémentaires qui auraient un impact sur la capacité des gens à faire des choses importantes dans leur vie”, a-t-elle déclaré. «Tout le monde portant des masques ne fera pas une énorme différence dans la transmission de ces virus, car nous les transmettons dans ces situations, lorsque nous sommes à la maison, lorsque nous sommes avec des amis, lorsque nous faisons des choses sociales qui sont importantes dans nos vies, où nous ne portons pas de masques et cela permet toujours à ces virus de se transmettre », a-t-elle ajouté plus tard.

Avez-vous une astuce pour l’histoire ? Courriel : newsroom@peninsulanewsreview.com.

Suivez-nous sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook.

wolfgang.depner@peninsulanewsreview.com

Assemblée législative de la Colombie-BritanniqueSanté