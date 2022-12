Les cas de grippe du comté de Kane en hausse – Shaw Local

Les cas de grippe continuent d’augmenter dans le comté de Kane, car près de la moitié de toutes les visites aux urgences pour les enfants d’âge scolaire, les adolescents et les jeunes adultes sont pour des maladies pseudo-grippales, selon données du département de la santé du comté de Kane.

Les données les plus récentes du département de la santé, qui concernaient la semaine du 20 au 26 novembre, ont montré qu’un peu plus de 44% de toutes les visites aux urgences pour les personnes âgées de 5 à 24 ans étaient pour des maladies pseudo-grippales, tandis que 25% de tous Les visites aux urgences pour les personnes âgées de 25 à 64 ans concernaient des maladies pseudo-grippales.

Du 20 au 26 novembre, 13 patients grippés ont été admis dans les unités de soins intensifs des hôpitaux du comté de Kane, tandis que 36% de tous les tests de dépistage de la grippe se sont révélés positifs.

«Nous continuons de voir des niveaux élevés de maladies respiratoires dans le comté de Kane. Cela inclut le COVID, la grippe et le VRS », a déclaré le directeur du département de la santé du comté de Kane, Michael Isaacson, dans un e-mail. “Cette augmentation de l’activité est à prévoir après un rassemblement pour les vacances sans bon nombre des précautions observées ces dernières années.”

Isaacson a déclaré que le nombre de patients atteints de grippe est “significativement plus élevé” qu’à la même période l’année dernière, non seulement dans le comté de Kane, mais dans tout l’État et le pays. Il a déclaré que les Centers for Disease Control and Prevention ont classé l’activité grippale comme «très élevée» dans le comté de Kane.

Le Dr Jay Liu, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital Northwestern Medicine Delnor, a déclaré que même si les urgences de Delnor ont vu une augmentation du nombre de patients grippés, la plupart ne sont pas admis à l’unité d’hospitalisation. Il a dit que bien que l’hôpital ait été occupé récemment, cela ne ressemble en rien à ce que les hôpitaux ont vu plus tôt dans la pandémie de COVID-19.

“La grippe est définitivement en hausse, mais pas comme le pic de COVID”, a-t-il déclaré. «Nous ne voyons pas autant de personnes gravement malades atteintes de la grippe cette année que nous l’avons fait à cause du COVID, qui a un taux de mortalité plus élevé. Il n’y a aucune comparaison avec le pic COVID, qui était bien pire. Nous avions plus de patients et ils étaient plus malades.

Liu a déclaré qu’il ne savait pas pourquoi il y avait plus de cas de grippe si tôt dans la saison.

“Il est difficile de dire si les cas de grippe ont atteint un pic, mais il semble qu’il soit plus élevé plus tôt”, a-t-il déclaré. “La question est ‘pourquoi?’ Ce n’est pas tout à fait clair, mais il se pourrait que cette variante particulière soit plus contagieuse, ou qu’il s’agisse simplement d’un cycle normal du virus.

En plus de la grippe, les cas de coronavirus commencent à se multiplier. Isaacson a déclaré que le comté de Kane a récemment enregistré en moyenne environ 60 nouveaux cas de COVID-19 par jour, mais pas plus tard que la semaine dernière, 165 cas ont été signalés en une journée.

“Près de 9% des tests COVID signalés dans le comté de Kane sont positifs et cela n’inclut pas les tests à domicile que la plupart des gens utilisent”, a-t-il déclaré. «Même si la plupart des cas de COVID seront bénins, il y en a beaucoup dans notre communauté qui tomberont gravement malades s’ils sont infectés. C’est merveilleux d’être avec des amis et de la famille pendant les vacances, mais s’il vous plaît, restez à la maison si vous êtes malade et faites-vous vacciner. Les vaccins COVID et contre la grippe sont des interventions importantes pour vous protéger cet hiver.

Et alors que les cas de COVID commencent à augmenter, heureusement, il n’y a pas autant de personnes “très malades” atteintes du virus cette année, a déclaré Liu.

“Entre les différentes variantes, l’augmentation du taux de vaccination et l’immunité contre les infections naturelles, nous ne voyons pas autant de personnes malades”, a-t-il déclaré. « Et nous avons des médicaments ambulatoires que les gens peuvent prendre. J’ai l’impression que le COVID est un peu moins mortel et que les gens sont plus protégés contre l’immunité et ont également des traitements disponibles.