Les cas de grippe chutent, mais pas les admissions et les décès

9 janvier 2023 – Les nouveaux cas de grippe aux États-Unis continuent de diminuer alors que les visites ambulatoires liées à la grippe dans les cabinets médicaux et les hôpitaux ont chuté pour la cinquième semaine consécutive à la fin de 2022, selon les dernières données du CDC.

Bien que ce soit une bonne nouvelle, le nombre d’admissions à l’hôpital pour grippe et affections pseudo-grippales est resté stable.

Les visites ambulatoires pour des maladies pseudo-grippales représentaient 5,4% de toutes les visites chez les prestataires de soins de santé au cours de la semaine du 25 au 31 décembre, selon les données du réseau de surveillance des maladies ambulatoires de type grippal du CDC. C’est en baisse par rapport à 6,0% la semaine précédente et en baisse par rapport à ce qui semble être un pic saisonnier de 7,5% fin novembre, sur la base du dernier rapport de la CDC Influenza Division. Rapport FluView.

Le réseau de surveillance du CDC définit la maladie pseudo-grippale comme la fièvre plus la toux ou le mal de gorge, et non la grippe confirmée en laboratoire, de sorte que les données incluent d’autres maladies respiratoires telles que le COVID-19 et le virus respiratoire syncytial (VRS). Mais le langage du rapport FluView indique clairement que le CDC met l’accent sur la grippe.