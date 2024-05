Les cas de grippe aviaire incitent les commerçants de détail à se ruer sur les stocks de vaccins

(Bloomberg) — L’augmentation des cas de grippe aviaire chez l’homme incite les investisseurs à acheter des stocks chez les développeurs de vaccins. Il s’agit d’une configuration familière pour les vétérans de l’industrie qui ont été témoins de frénésie commerciale dans le passé dès les premiers signes d’une épidémie.

Les actions de CureVac NV, qui dispose d’un vaccin contre la grippe aviaire en phase de test préliminaire, ont bondi de 15 % mercredi alors que les inquiétudes grandissent concernant une éventuelle épidémie de grippe aviaire chez l’homme suite à l’annonce d’un nouveau cas en Australie. Novavax Inc. – qui a récemment vanté son intention d’explorer un vaccin contre la grippe aviaire – a clôturé pour la troisième journée à son plus haut niveau depuis décembre 2022.

Les actions de Moderna Inc. ont augmenté de 2,9 % en dehors des heures d’ouverture, tandis que celles de Pfizer Inc. ont gagné 1,4 % à la suite d’un rapport selon lequel les sociétés seraient en pourparlers avec le gouvernement américain au sujet du développement de vaccins contre la grippe aviaire. Moderna et son collègue fabricant de shots Covid BioNTech SE ont enregistré des progressions à deux chiffres dans les échanges réguliers, tandis que Pfizer a augmenté de 3,6 %.

« La grippe aviaire donne un élan aux actions qui étaient déjà en hausse », a déclaré Jared Holz, spécialiste des soins de santé chez Mizuho. « Il s’agit probablement en grande partie d’une simple vision d’ensemble – d’un commerce davantage axé sur le détail à la suite de ces gros titres liant les problèmes qui surviennent avec la grippe aviaire aux stocks de vaccins. »

Des épidémies passées comme Ebola, Zika et la variole du singe ont provoqué des fluctuations similaires – en particulier pour les petits acteurs – alors que les entreprises sortent de toutes pièces pour vanter leurs projets de vaccin ou de traitement. Les forums de discussion des day traders recherchent des gagnants potentiels, mais seule une poignée d’entre eux pourraient éventuellement émerger – voire pas du tout – avec des traitements réussis. Encore moins d’actions finissent par devenir des noms connus comme Moderna ou BioNTech.

Jusqu’à présent, les réactions des actions ont été « assez extrêmes », a déclaré Holz. Il a recommandé de vendre la société, car on ne sait pas encore si la maladie se propagera ou aura un impact sur les revenus, même si « l’histoire prend définitivement de l’ampleur ».

De nombreux noms de vaccins avaient sauté avant le cas nouvellement signalé. Les actions de Novavax ont grimpé en flèche depuis qu’elle a signé un accord de licence avec Sanofi – et révélé ses projets contre la grippe aviaire – il y a deux semaines. Un rallye des actions de Moderna a débuté après une récente victoire en matière de brevet contre Pfizer.

–Avec l’aide de Matthew Griffin.

(Mises à jour avec les échanges en dehors des heures d’ouverture.)

