Les cas de grippe au Nouveau-Mexique sont plus élevés que dans la plupart des États

"Nous sommes au milieu de ce que je qualifierais de saison virale respiratoire, qui inclut la grippe", a déclaré le Dr Megan Brett de l'UNMH. Mais cela inclut également le VRS et le Covid. Le CDC affirme qu'entre septembre et mai, ces cas peuvent augmenter. « Les gens doivent se protéger. Ils doivent être prudents pour se faire vacciner. Ils doivent veiller à se laver les mains souvent, à utiliser des masques et à rester à l'écart des autres personnes malades", a déclaré Eduardo Ezziz-Baumgartner du CDC. Megan Brett, spécialisée dans le contrôle des infections à l'UNMH, affirme que la population la plus vulnérable au Nouveau-Mexique est celle souffrant de diabète, de maladies du foie et d'autres problèmes de santé sous-jacents. "Ces groupes en particulier devraient vraiment se faire vacciner contre des choses comme la grippe, le Covid et le VRS pour prévenir les conséquences les plus graves de l'infection", a déclaré Brett. Le ministère de la Santé du Nouveau-Mexique a signalé 83 décès dus à la grippe l'année dernière. Trois se sont produits cette saison, et le ministère de la Santé affirme que les hospitalisations ne sont pas aussi agressives que l'année dernière. Cependant, le CDC conseille toujours aux habitants de tout l'État de se faire vacciner dès qu'ils le peuvent. "Le Nouveau-Mexique a également connu une augmentation des cas qui reflète l'augmentation des cas. "Nous le voyons dans tout le pays", a déclaré Ezziz-Baumgartner. "Je pense qu'il est très important de faire des choses comme rester à la maison lorsque vous avez de la fièvre si vous le pouvez et rester à l'écart des autres populations qui sont plus à risque de contracter une maladie plus grave", a déclaré Brett.

