Les cas de documents classifiés de Biden, Clinton et Pence ne se comparent pas à ceux de Trump

L’ancien président Donald Trump insiste sur le fait qu’il est injustement criminalisé pour avoir conservé des documents de son mandat, tandis que ses prédécesseurs et opposants politiques sont laissés pour compte pour le même comportement. Mais ce n’est tout simplement pas le cas. Bien que d’autres politiciens aient précédemment conservé des documents sans conséquences juridiques, le cas de Trump diffère de manière essentielle, et c’est ce qui a poussé les procureurs à rechercher des accusations fédérales extraordinaires contre lui.

Dans ses premières remarques publiques à la suite de sa mise en accusation pour 37 accusations fédérales mardi, Trump a fait une série de comparaisons inappropriées avec des affaires impliquant sa rivale démocrate Hillary Clinton de 2016, l’ancien président Bill Clinton, son ancien vice-président Mike Pence et le président Joe Biden. Tous les quatre ont été confrontés à des questions sur la conservation des dossiers liés à leur service public. S’ils n’ont pas été inculpés pour avoir conservé des documents, affirme-t-il, alors la seule conclusion plausible est qu’il a été désigné comme victime d’une nouvelle « chasse aux sorcières ».

Ce récit pourrait convaincre ses partisans de rejeter l’acte d’accusation. Mais c’est faux : aucun de ces personnages n’a ignoré une citation à comparaître pour remettre des documents classifiés concernant des questions hautement sensibles de sécurité nationale, puis a cherché à les dissimuler aux fonctionnaires fédéraux et à leurs propres avocats, comme on le prétend de Trump. Et en fait, l’histoire suggère que si Trump s’est conformé à cette demande, comme l’ont fait certains de ses pairs, les procureurs n’ont peut-être pas porté plainte.

L’affaire contre Trump ne concerne pas tant le fait qu’il a conservé des documents qu’il n’avait pas le droit de conserver – mais qu’il l’aurait fait sciemment et effrontément en défiant le gouvernement fédéral tout en mettant en danger les intérêts américains. Cela place Trump dans une classe à part.

Que s’est-il passé dans l’affaire des e-mails de Clinton

L’affaire des e-mails de Clinton est devenue un point d’éclair dans la course présidentielle de 2016. La candidate présidentielle démocrate de l’époque, Hillary Clinton, a utilisé un serveur de messagerie privé situé chez elle en tant que secrétaire d’État, et les e-mails dans lesquels elle discutait d’informations classifiées (mais pas de documents classifiés eux-mêmes) étaient stockés sur ce serveur. Au total, huit e-mails contenaient des informations top secrètes.

Il n’y avait aucune preuve spécifique suggérant que le serveur, bien que non sécurisé, avait été piraté par des « acteurs hostiles », mais le FBI a déclaré que c’était possible. L’agence a constaté que Clinton et son équipe avaient été « extrêmement négligents dans leur traitement d’informations très sensibles et hautement classifiées » et avaient commis « des violations potentielles des statuts concernant le traitement des informations classifiées ».

Malgré tout cela, le directeur du FBI de l’époque, James Comey – un républicain enregistré pendant la majeure partie de sa vie jusqu’en 2016, lorsqu’il s’est décrit comme non affilié – a finalement décidé de ne pas poursuivre Clinton. Il n’a pas changé son évaluation même après avoir découvert des e-mails supplémentaires contenant des informations classifiées appartenant à l’ancien haut collaborateur de Clinton, Huma Abedin, sur l’ordinateur portable de son mari d’alors, l’ancien représentant en disgrâce Anthony Weiner. (Cette révélation, annoncée en octobre quelques semaines avant les élections de 2016, a bouleversé la course.)

Ce qui a poussé Comey à abandonner l’affaire, c’est le fait que Clinton n’a pas clairement manifesté son intention de commettre un crime. Elle n’a partagé les e-mails avec aucune partie non autorisée et a coopéré à l’enquête. Essentiellement, le FBI a découvert que Clinton était peut-être négligent mais pas malveillant.

L’étui à chaussettes Clinton, brièvement expliqué

Lors de son discours après son arrestation mardi, Trump a invoqué le cas de l’ancien président Bill Clinton et de son tiroir à chaussettes comme preuve qu’il était soumis à un double standard flagrant : « J’ai parfaitement le droit d’avoir ces documents. Le précédent juridique crucial est établi dans l’affaire la plus importante jamais connue sous le nom d’affaire des chaussettes Clinton.

L’étui du tiroir à chaussettes ne ressemble pas beaucoup à celui de Trump. Clinton a gardé des bandes dans son tiroir à chaussettes de ses entretiens avec l’historien Taylor Branch documentant une histoire orale de son temps à la Maison Blanche. Ces bandes étaient à la base du livre de Branch en 2009 The Clinton Tapes: Histoire de la lutte avec le président.

En 2010, le groupe conservateur Judicial Watch a demandé une ordonnance du tribunal obligeant les Archives nationales à désigner les bandes comme «dossiers présidentiels» en vertu du Presidential Records Act et à obliger Clinton à les remettre. Les Archives nationales ont déclaré à Judicial Watch lorsqu’elles ont porté l’affaire que le gouvernement avait déjà conclu que les bandes n’étaient pas des archives présidentielles et que les Archives n’avaient pas le pouvoir de reconsidérer cette décision : Le pouvoir de désigner les archives présidentielles appartient au président en exercice. .

Ce n’est pas une autorité illimitée. Les présidents ne peuvent pas simplement conserver n’importe quel document relatif aux affaires officielles parce qu’ils disent que c’est personnel, comme Trump a essayé de le faire dans son cas. Mais généralement, les documents créés dans le cadre de l’accomplissement par le président de ses fonctions officielles constituent des archives présidentielles, tandis que les journaux personnels, les journaux et le matériel documentaire sont considérés comme des effets personnels.

Un juge fédéral nommé par le président Barack Obama a convenu que les enregistrements étaient des enregistrements personnels plutôt que des enregistrements présidentiels et que Clinton n’avait donc pas besoin de les soumettre. Les forces de l’ordre ne sont pas intervenues.

Pourquoi la conservation des documents par Mike Pence et Joe Biden est différente de l’affaire des documents de Trump

Au cours des derniers mois, il est apparu que Pence et Biden avaient également conservé des documents de leur mandat de vice-président. Mais tous les deux les ont également retournés sans friction.

Au total, 10 documents classifiés ont été trouvés dans un placard verrouillé d’un centre de l’Université de Pennsylvanie où Biden a tenu un bureau entre 2017 et 2020. Six autres documents classifiés ont été trouvés dans sa résidence à Wilmington. Ses assistants ont déclaré qu’ils avaient immédiatement remis les documents après les avoir trouvés. Les documents concernaient « des notes de renseignement et des documents d’information qui couvraient des sujets tels que l’Ukraine, l’Iran et le Royaume-Uni », a rapporté CNN.

Un avocat spécial a été nommé par le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, pour enquêter sur l’affaire et déterminer si des poursuites pénales devaient être engagées. Cette enquête est en cours. Des comités dirigés par les républicains à la Chambre enquêtent également sur la question. Mais même si les procureurs pensaient que des accusations étaient justifiées, Biden ne ferait probablement face à aucune conséquence juridique. En effet, comme l’a noté l’avocat spécial Robert Mueller après avoir découvert que Trump avait peut-être entravé la justice lors de l’enquête sur la Russie, la position de longue date du département est qu’un président en exercice ne peut pas être inculpé.

Pence ne sera pas facturé pour la conservation des documents. Pence a fouillé son domicile volontairement après que Biden ait trouvé des documents à son domicile et découvert une douzaine de documents classifiés, que ses avocats ont remis aux Archives nationales. Un autre document classifié a été découvert après que des agents fédéraux ont perquisitionné son domicile avec son consentement et sans mandat.