Les cas de diabète pourraient grimper à 1,3 milliard d’ici 2050, selon une nouvelle étude

Selon une nouvelle étude mondiale, le nombre de personnes vivant avec le diabète pourrait doubler dans le monde au cours des 30 prochaines années.

Les cas devraient passer de 529 millions à 1,3 milliard d’ici 2050, principalement parce qu’il n’existe actuellement aucune stratégie d’atténuation efficace pour lutter contre ou réduire la maladie, a révélé l’étude publiée jeudi dans The Lancet et financée par la Fondation Bill & Melinda Gates.

Alors que le nombre de cas devrait augmenter dans chaque pays, la croissance sera inégale.

Les chercheurs ont déclaré que les taux en Afrique du Nord et au Moyen-Orient devraient passer à 16,8 % par rapport aux 9,3 % actuels et à 11,3 % en Amérique latine et dans les Caraïbes d’ici 2050. Comparé à 9,5 % dans le monde, contre 6,1 % actuellement.

Les chercheurs disent que cela pourrait être dû à divers facteurs, notamment des systèmes de santé sous-financés et mal préparés, et des défis socio-économiques tels qu’une mauvaise nutrition, la pauvreté et l’inactivité physique.

Le nombre croissant de personnes atteintes de diabète est en partie dû à l’augmentation de l’obésité, mais aussi aux changements démographiques, car la maladie touche le plus souvent les personnes âgées, selon l’étude.

L’étude a examiné 204 pays et territoires dans 25 tranches d’âge, hommes et femmes séparément et combinés, et a révélé que la majorité des cas, dans le monde, sont le diabète de type 2, la forme de la maladie liée à l’obésité.

Le diabète, de type 1 et de type 2, représente des risques majeurs pour la santé et figure parmi les 10 principales causes de décès et d’invalidité dans le monde.

L’étude a révélé que les décès dus à la maladie chez les personnes de moins de 15 ans étaient dus au diabète de type 1. Comparativement à 70 % ou plus des décès de personnes de plus de 25 ans, ils étaient dus au diabète de type 2.

Ces données n’incluent pas les impacts de la pandémie de COVID-19.

Bien qu’il n’y ait pas de stratégie ou de politiques cohérentes pour lutter contre le diabète à l’échelle mondiale, l’étude a examiné les stratégies de prévention mises en œuvre en Chine, en Finlande et aux États-Unis et a conclu qu’un diagnostic précoce, l’éducation des patients et des visites régulières chez les prestataires de soins de santé peuvent « prévenir ou au moins retarder le apparition du diabète de type 2.

Les chercheurs disent qu’ils espèrent qu’il y aura plus de stratégies et de politiques visant à atténuer la maladie, l’obésité et à accroître la prise de conscience des inégalités autour d’un traitement approprié dans le monde.