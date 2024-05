Les cas de dengue dans les Amériques dépassent le record de l’année dernière, selon l’OMS

(Reuters) – Les cas de dengue ont considérablement augmenté dans les Amériques cette année, a déclaré jeudi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ce qui indique que la maladie virale transmise par les moustiques reste une menace à haut risque pour la santé publique.

L’agence des Nations Unies a déclaré que le nombre de cas dans les Amériques dépassait les 7 millions fin avril, dépassant déjà le sommet annuel de 4,6 millions en 2023.

En comparaison, plus de 7,6 millions de cas de dengue et environ 3 000 décès ont été signalés dans le monde au cours de la même période.

Le Brésil, l’Argentine et le Paraguay ont été les plus durement touchés par la dengue parmi 46 pays d’Amérique du Nord et du Sud.

En mars, le directeur de l’Organisation panaméricaine de la santé, le Dr Jarbas Barbosa da Silva, a déclaré que ce serait probablement la pire saison de dengue qu’ils connaîtront.

Même une vaccination généralisée n’aurait pas d’impact immédiat pour interrompre l’épidémie en cours, a prévenu Barbosa.

Les symptômes de la dengue comprennent de la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des éruptions cutanées ainsi que des douleurs musculaires et articulaires. Dans certains cas, elle peut provoquer une fièvre hémorragique plus sévère, entraînant des saignements pouvant entraîner la mort.

La plupart des cas de dengue surviennent généralement entre février et mai.

