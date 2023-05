Les cas de CTE chez les joueurs de football soulèvent de nouvelles questions sur la sécurité de la tête du ballon

La star du football anglais Jimmy Fryatt était connue pour sa capacité à diriger le ballon, et la preuve de ses prouesses peut être dans les dommages qu’il a causés à son cerveau.

Toujours en bonne forme physique à la fin des années 70, Fryatt jouait au tennis mais ne pouvait pas compter les points ou se souvenir de quel côté du filet il était censé être. Il a vécu à Las Vegas pendant près de 50 ans mais a commencé à se perdre en faisant du vélo dans le quartier.

« J’ai dû lui mettre un tracker », a déclaré sa femme, Valérie, cette semaine. « Je l’appelais et lui disais : ‘Arrête. Je viens te chercher.' »

Champion de la Ligue nord-américaine de football qui a joué 18 ans en Grande-Bretagne, Fryatt est l’un des quatre anciens joueurs de football professionnels nouvellement diagnostiqués avec une encéphalopathie traumatique chronique (CTE). La Concussion Legacy Foundation a annoncé mardi que le pro anglais et entraîneur-chef de l’État de l’Oregon Jimmy Conway, le milieu de terrain écossais et de Seattle de la NASL Jimmy Gabriel et le champion de la NCAA Franny Pantuosco se sont également avérés atteints de la maladie dégénérative du cerveau qui a été liée à des commotions chez les athlètes, vétérans de combat et d’autres qui ont subi des traumatismes crâniens répétés.

Ce sont les premiers diagnostics parmi ceux qui ont joué dans la NASL, un précurseur de la MLS en tant que meilleure ligue de football professionnelle américaine qui a attiré l’attention avec des signatures de haut niveau – y compris Pelé – avant de se replier en 1985.

Valerie Fryatt a déclaré que son mari avait plusieurs commotions cérébrales diagnostiquées, mais les chercheurs du CTE pensent que la maladie peut également être causée par des coups répétés sous-commotionnels à la tête.

Au football, cela signifie diriger le ballon.

« Jimmy était une tête prolifique du ballon. Il était très doué pour ça », a déclaré Valerie Fryatt. « Beaucoup de joueurs de cette époque ont dit qu’il était le meilleur coup de tête qu’ils aient jamais vu. »

Jimmy Conway, honoré d’un maillot en 2005, était l’un des quatre anciens joueurs de football professionnels nouvellement diagnostiqués avec CTE. (Alex Morton Livepic/Reuters)

Nouveaux diagnostics

Les nouveaux diagnostics surviennent alors que les responsables du football se réunissent à Chicago pour un sommet sur les blessures à la tête, une conférence coorganisée par US Soccer et les meilleures ligues professionnelles masculines et féminines américaines qui promet « deux jours de présentations et de tables rondes animées par des professionnels de la santé, des parties prenantes et des chercheurs ». «

Mais les chercheurs du CTE et les familles des personnes touchées par la maladie affirment que l’ordre du jour, la liste des invités – et même le nom – démentent le désir de ne donner que l’apparence de faire face à des lésions cérébrales, ce qui fait partie d’une tendance parmi les ligues sportives à minimiser le long- effets à terme des commotions cérébrales et retarder les mesures qui pourraient les prévenir.

« Dans le rugby et le hockey et, bien sûr, toujours dans le football, nous sommes si familiers avec cela », a déclaré le Dr Ann McKee, directrice du Boston University CTE Center – la banque de cerveaux qui a dirigé la recherche sur la maladie qui peut causer des pertes de mémoire, des sautes d’humeur violentes, la dépression et d’autres difficultés cognitives.

« Je suis désolée. J’ai un point de vue très blasé sur ces sommets », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’il s’agit en grande partie d’une production de cascades de relations publiques pour faire croire aux gens qu’ils prennent la blessure et la condition au sérieux. Mais ils sont si superficiels dans la représentation … que le résultat est couru d’avance. »

Un porte-parole du football américain répertorié comme contact médiatique lors d’un communiqué du sommet n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Une porte-parole de la Major League Soccer a transmis un ordre du jour, qui répertorie les panels menés, entre autres, par des scientifiques, des officiels de football et des joueurs actuels et anciens anonymes.

Mais aucun chercheur du BU CTE Center n’a été invité à prendre la parole lors du sommet, même si McKee et Robert Cantu sont deux des plus publiés, des plus prolifiques – et des plus francs – dans le domaine. (La présidente de la Fédération américaine de football, Cindy Parlow Cone, fait partie de ceux qui ont promis leur cerveau à BU pour la recherche.)

« Ce qui se passe avec ces grands groupes sportifs, c’est qu’ils invitent souvent une liste remplie de personnes qui minimisent les effets à long terme », a déclaré McKee. « Et ils repartent en disant : ‘Ici, nous avons tenu un sommet. Nous avons examiné les preuves. Ce n’est pas très solide, et les scientifiques sont indécis.’ Et donc c’est une sorte de fait accompli qu’ils n’ont rien à faire à ce sujet. »

La présidente américaine du football, Cindy Parlow Cone, photographiée en 2022, a promis son cerveau au centre de recherche CTE de l’université de Boston. (Tim Nwachukwu/Getty Images)

Même le titre était un problème pour le co-fondateur de la Concussion Legacy Foundation, Chris Nowinski, un ancien joueur de football de Harvard devenu lutteur professionnel devenu Ph.D. qui a été un chef de file dans l’éducation des athlètes professionnels et amateurs sur les dangers des commotions cérébrales.

« » Blessure à la tête « , c’est ce que vous dites quand vous ne le prenez pas au sérieux », a déclaré Nowinski. « Appeler cela ‘blessure à la tête’ alors que vous parlez en fait de ‘blessure au cerveau’ est une tactique que la NFL utilisait. »

100 joueurs de football diagnostiqués avec CTE

Les chercheurs de BU ont diagnostiqué plus de 100 joueurs de football avec CTE ; il a également été trouvé chez les boxeurs et les joueurs de rugby et les lutteurs professionnels et les membres de l’armée. Les cas parmi les joueurs de football – du moins aux États-Unis – ont été moins fréquents, mais les chercheurs s’attendent à ce que le nombre augmente maintenant que ceux qui ont commencé à pratiquer ce sport en pleine croissance alors qu’ils étaient enfants atteignent un âge avancé.

L’année dernière, Scott Vermillion a été annoncé comme le premier ancien joueur de la MLS à recevoir un diagnostic de CTE. Son père, David Vermillion, a déclaré qu’il aurait fait de sa « première priorité » d’assister au sommet s’il avait été invité.

Au lieu de cela, il part en vacances en famille.

« Ils n’auront pas de gens là-bas qui s’en sont occupés de première main », a déclaré Vermillion. « Des gens comme ça ont toutes ces connaissances, qui peuvent contribuer à rendre les choses plus sûres pour les athlètes, ne seront pas là. »

Scott Vermillion, à droite et photographié en 2000, a été annoncé comme le premier ancien joueur de la MLS à recevoir un diagnostic de CTE. (Brian Bahr/Getty Images)

Nowinski a déclaré qu’il avait proposé de mettre en relation les organisateurs du sommet avec les familles de ceux qui sont morts avec CTE mais qu’il était fantôme.

« Ce n’est pas bon pour les affaires, je suppose », a déclaré Bruce Murray, un ancien membre de l’équipe nationale américaine qui a rendu public ses difficultés cognitives.

« Ils ont aussi besoin d’entendre le côté laid de la chose. J’avais un côté laid, et Scott Vermillion est mort très laid », a déclaré Murray. « Il était assez normal, puis il s’est renversé. Je ne sais pas si je vais encore me retourner. Il ne fait aucun doute que quelque chose se passe. »

La CTE ne peut être diagnostiquée qu’à titre posthume. Vermillion, Fryatt et Conway sont décédés en 2020. Conway a révélé 10 ans avant sa mort qu’il avait reçu un diagnostic de démence. La famille de Gabriel a signalé des difficultés cognitives et une dépression au cours des douze dernières années de sa vie avant sa mort en 2021. Pantuosco est également décédé en 2021.

Tous les quatre avaient le stade le plus grave de la maladie, a déclaré McKee.

McKee a déclaré que les familles des victimes de CTE sont souvent la meilleure source d’informations sur la façon de reconnaître les lésions cérébrales, qui peuvent prendre des années à se développer et provoquer des comportements problématiques comme l’abus d’alcool ou des sautes d’humeur violentes qui peuvent détruire des familles non éduquées à la cause sous-jacente.

« Ce sont des êtres humains. Ce sont les gens qui ont joué au football, qui ont rendu les propriétaires riches, qui ont causé les fans qui ont tout le plaisir, qui sont vraiment responsables de la popularité du football aujourd’hui », a déclaré McKee. « Et pourtant, quand ils ont des ennuis, quand ils commencent à développer des comportements problématiques, quand leurs familles commencent à souffrir, quand ils commencent à souffrir, personne n’y prête attention, y compris ces sommets. »