Les cas de Covid VA tomber malgré l’augmentation grâce aux jabs et à l’immunité collective, selon le SAGE

Les SCIENTIFIQUES ont envoyé un message d’espoir à la Grande-Bretagne après avoir confirmé que les cas de Covid « tomberont » à l’avenir après un récent pic de cas.

Le groupe scientifique SAGE, qui conseille les responsables gouvernementaux, a déclaré que la vaccination et l’immunité collective contribueraient à réduire l’épidémie alors que le pays se prépare pour le déverrouillage final des restrictions le 19 juillet.

Le groupe consultatif Sage pense que la vaccination et l’immunité collective réduiront le nombre de cas de covid Crédit : Alamy

Il survient moins de deux semaines avant que les restrictions de Covid, telles que les masques, soient levées Crédit : Getty

Les affirmations ont été faites dans une série de lettres présentées au gouvernement aujourd’hui, suggérant que les cas « plafonneraient puis tomberaient » en quelques semaines.

Les chefs de la santé auraient surnommé la stratégie de l’Angleterre après la Journée de la liberté comme « l’immunité hybride » – une tactique précédemment vantée au début de la pandémie.

Cela verrait la population plus âgée et vulnérable – qui sera entièrement vaccinée d’ici le 19 juillet – bénéficier d’une protection grâce au programme de jab tandis que les jeunes obtiendront une immunité contre les infections naturelles.

Les conseillers du SAGE suggèrent qu’il était « très difficile » de prédire quand ces cas commenceront à tomber dans le pays, mais sont restés confiants que cela finira par le faire.

L’article scientifique complet disait : « À un moment donné dans le futur, le nombre de cas en Angleterre plafonnera puis commencera à baisser en raison de la vaccination, de l’immunité naturelle, de la saisonnalité et du changement de comportement.

« Il est très difficile de déterminer à l’avance la date précise à laquelle cela se produira.

« Il est probable que cela se produira à différents moments dans différentes parties du pays, en fonction des niveaux locaux d’immunité et des comportements. »

Cela survient après que le nombre de cas quotidiens a continué de croître régulièrement, avec plus de 30 000 infections enregistrées pendant trois jours consécutifs cette semaine.

Le mois dernier, le nombre de cas était tombé à 9 000 infections en 24 heures.

Boris Johnson a confirmé le déverrouillage lundi malgré les craintes concernant l’augmentation du nombre de cas de covid Crédit : Reuters

Il a été rejoint par le professeur Chris Whitty qui aurait soutenu les affirmations des scientifiques Crédit : Getty

Boris Johnson et ses collègues seniors du gouvernement examinent toujours les données et les conseils qui leur sont donnés concernant le déverrouillage final, qui comprendrait la suppression de la distanciation sociale et des masques.

Les documents publiés par SAGE ont ajouté que les restrictions individuelles « peuvent ne pas contribuer beaucoup » individuellement, mais ensemble, elles s’additionnent pour « un impact significatif ».

Cela signifie que la pandémie peut « se développer considérablement plus rapidement si tous ces facteurs atténuants sont assouplis sur une courte période de temps », ont-ils déclaré.

Mais les scientifiques, dont le professeur Chris Whitty lui-même, ont déjà fait le pas pour que ces lois restantes soient abandonnées dans deux semaines, malgré les craintes que les cas ne deviennent incontrôlables.

Vendredi, il a été révélé que les cas avaient augmenté de 35 707, le plus grand bond quotidien en près de six mois.

Les admissions à l’hôpital de Covid étaient également à leur plus haut depuis mars avec 509 nouveaux patients au cours des dernières 24 heures.

La variante Delta, qui a muté à l’origine en Inde, est devenue la souche dominante en quelques semaines.

Il représente presque tous les nouveaux cas de Covid au Royaume-Uni (95%) et survient alors que les cas de la variante ont augmenté de 54 000 en une semaine, soit une augmentation d’un tiers.

En conséquence, SAGE estime que le taux de reproduction – qui mesure la rapidité avec laquelle l’épidémie se développe – peut atteindre 1,5 et n’est pas inférieur à 1,2.

Les scientifiques ont suggéré que les foules à l’Euro 2020 ont contribué à la flambée actuelle des cas Crédit : Splash

Wembley en accueillera plus de 60 000 pour la finale contre l’Italie dimanche Crédit : AFP