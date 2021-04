Chaque adulte américain officiellement est devenu éligible au vaccin contre le coronavirus Lundi. Un peu plus de la moitié des adultes américains ont déjà reçu au moins une dose de vaccin, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes .

Gottlieb a déclaré qu’il s’attend à voir une amélioration continue du paysage de la pandémie pour deux raisons. Le premier est le réchauffement climatique permettant à plus d’activités de se dérouler à l’extérieur, où le risque de transmission du coronavirus est plus faible. Le deuxième est un progrès supplémentaire dans le déploiement des vaccins Covid, a-t-il déclaré.

Divulgation: Scott Gottlieb est un contributeur de CNBC et est membre du conseil d’administration de Pfizer, de la start-up de tests génétiques Tempus, de la société de technologie de la santé Aetion Inc. et de la société de biotechnologie. Illumina. Il est également coprésident de Norwegian Cruise Line Holdings‘ et Royal Caribbean« Healthy Sail Panel » de « Healthy Sail Panel ». L’Associated Press a contribué à ce rapport.