Les cas de Covid tombent pour le SEPTIÈME jour consécutif alors que le premier ministre déclare que la Grande-Bretagne A atteint l’immunité collective

Les cas de CORONAVIRUS ont chuté pour le septième jour consécutif dans un espoir croissant que la troisième vague de virus recule enfin.

Cela vient alors qu’un haut ministre a déclaré ce soir que le Royaume-Uni a atteint l’immunité collective.

Les cas de Covid sont tombés pour le septième jour consécutif dans un espoir croissant que la troisième vague du virus soit enfin en retrait Crédit : LNP

Le taux d’infection au Covid au Royaume-Uni a baissé au cours des sept derniers jours

L’immunité collective fait référence à l’endroit où suffisamment de personnes dans une population sont immunisées contre l’infection pour pouvoir empêcher efficacement la propagation de cette maladie.

Bien que Boris Johnson ait appelé au calme et mis en garde contre la « fugue » avec des « conclusions prématurées », un haut ministre a révélé que la nation est sur la voie de la reprise.

Le ministre a déclaré que le programme de vaccination réussi du Royaume-Uni ainsi que les 5,72 millions d’infections à Covid que le virus aurait du mal à se propager dans la population.

S’adressant au Mail Online, le responsable du gouvernement a déclaré: « C’est partout sauf les cris, mais personne ne l’a remarqué.

« Bien sûr, nous devons nous garder de l’émergence d’une nouvelle variante terrible.

« Mais sinon, Covid est sur le point de devenir quelque chose avec lequel vous vivez.

« Cela passe à l’arrière-plan, mais cela ne change rien de terrible – peut-être que vous devez faire un test de temps en temps. »

Il n’y a eu que 23 511 cas signalés aujourd’hui – la moitié des près de 47 000 signalés il y a une semaine – bien que les mardis aient souvent vu des pics de nombre en raison du retard du week-end dans les rapports.

Les décès sont passés à 131, le total quotidien le plus élevé depuis mars, mais le chiffre est loin des niveaux observés lors des vagues précédentes alors que les vaccins continuent d’émousser la puissance de Covid.

Le «professeur Lockdown» Neil Ferguson – qui a prédit il y a quelques jours qu’il pourrait bientôt y avoir 200 000 cas par jour – a déclaré que la crise serait terminée d’ici l’automne.

Le conseiller gouvernemental et expert en virus de l’Imperial College de Londres a déclaré qu’il était positif que le pire de la pandémie serait terminé dans quelques mois.

Il a déclaré: «L’effet des vaccins a été énorme pour réduire le risque d’hospitalisation et de décès et je suis certain que, d’ici la fin septembre-octobre, nous reviendrons sur la majeure partie de la pandémie.

« Nous aurons toujours Covid avec nous, nous aurons toujours des personnes qui mourront de Covid, mais nous mettrons le gros de la pandémie derrière nous. »

Il a déclaré que le pic de juillet, qui a vu le nombre d’infections atteindre 55 000 en une journée, aurait pu être causé par des soirées de football en euros.

Il a peut-être baissé parce que les gens sont sortis par temps ensoleillé et que les écoles ont commencé à fermer.

Il a ajouté : « Je pense que nous verrons un plateau clair émerger plus tard cette semaine. Le vrai problème est de savoir si cela se transformera en un déclin à long terme . . . ou verrons-nous une résurgence des hospitalisations et des décès au fur et à mesure de l’été et de l’automne ? »

Son inquiétude a été reprise par le Premier ministre qui a déclaré aux journalistes à Surrey que les gens devaient toujours faire attention.

Il a déclaré : « L’étape 4 de l’ouverture n’a eu lieu qu’il y a quelques jours. Les gens doivent rester très prudents. Cela reste l’approche du gouvernement.

On craint à Whitehall que la baisse de sept jours puisse refléter l’effet de décoloration du mélange intérieur pour regarder les euros et que le virus puisse encore se propager.

Une source a déclaré: « Nous avons besoin de plus de données pour savoir s’il ne s’agit que de la normalisation du pic du football ou si les choses sont vraiment en retrait. »

Concernant l’augmentation des décès, le Dr Yvonne Doyle, directrice médicale de Public Health England, a déclaré que les taux étaient toujours élevés.

Elle a déclaré: «La pandémie n’est pas encore terminée. . . nous sommes toujours dans la troisième vague.

Elle a déclaré que le chiffre d’hier reflétait, en partie, le nombre élevé de cas enregistrés ces dernières semaines.

Elle a déclaré: « Nous savons que les décès suivent lorsqu’il y a un nombre élevé de cas. »

Pendant ce temps, la « pingdémie » de Test and Trace a continué de perturber les lieux de travail.

M. Johnson a répété que le double piqûre serait en mesure de rompre l’isolement d’ici la mi-août après que les ministres eurent publiquement mis en doute cette date.

Il a déclaré: «Je sais que les gens ont été frustrés par le ping et l’auto-isolement. . . surtout maintenant que nous commençons à voir de meilleurs chiffres.

«Mais je pense que tout le monde comprend qu’il s’agit toujours d’une maladie très dangereuse. Nous devons utiliser les outils dont nous disposons.

« L’auto-isolement est celui que nous avons. Mais n’oubliez pas, les amis, que nous proposons le nouveau système à partir du 16 août.

Les décès sont passés à 131, le total quotidien le plus élevé depuis mars, mais le chiffre est loin des niveaux observés lors des vagues précédentes alors que les vaccins continuent d’émousser la puissance de Covid Crédit : PA

Jusqu’à présent, 46,65 millions de Britanniques ont été vaccinés pour la première fois

« Nous proposerons alors l’approche du test à la sortie. »

Plus tôt, le ministre de la Police Kit Malthouse a déclaré que le gouvernement devrait attendre et « voir ce qui se passe sur les chiffres » avant de confirmer l’assouplissement.

Il a déclaré : « Espérons tous que les chiffres se passent bien. Les gens évalueront au cours de la semaine précédente à quoi ressemblent les chiffres, puis prendront une décision plus près du temps. »