Les cas de Covid sont STABLE et ne chutent pas

Les cas de COVID sont stables mais ne chutent pas comme le disent les données du gouvernement, a affirmé un expert.

Le professeur Tim Spector dirige l’application ZOE COVID Symptom Study qui a montré un plateau dans les cas symptomatiques à environ 60 000 par jour.

L’application ZOE Covid Symptom Study montre que les cas sont stables à 60 000 par jour. Il diffère des chiffres quotidiens du gouvernement, qui montrent une baisse spectaculaire au cours de la semaine dernière à environ 30 000 par jour Crédit : application Zoe COVID Symptom Study

L’étude suit l’épidémie en utilisant les symptômes signalés par les utilisateurs de l’application.

Cela montre que la semaine dernière, les cas ont stagné.

Pendant ce temps, les chiffres du gouvernement, qui reposent sur des tests, montrent une baisse drastique des cas au cours de la semaine dernière.

On avait espéré que la troisième vague commençait à se terminer, après sept jours de baisse du nombre de cas.

Mais le professeur Spector, épidémiologiste génétique au King’s College de Londres, a déclaré: «Il a chuté d’environ 30% en deux jours, ce qui est à peu près du jamais vu dans les pandémies.

«Et rappelez-vous que cela se produit sans restrictions, sans verrouillage ou sans événement soudain.

«Pour moi, ça a l’air un peu louche. Il semble qu’il y ait une autre explication que l’autre que le virus a abandonnée. »

Le professeur Spector a suggéré que les gens ne recevaient pas de test Covid parce que le NHS leur avait dit que leurs symptômes ne constituaient pas la maladie.

Le NHS dit que vous avez besoin d’une température élevée, d’une nouvelle toux persistante ou d’une perte de goût et d’odeur afin d’obtenir un test PCR gratuit.

Le professeur Spector a déclaré: «La plupart des symptômes que les gens présentent sont atypiques, ce ne sont pas la fièvre, la perte d’odeur, la toux.

«Par conséquent, les gens ne subissent pas de test, et nous savons que beaucoup d’entre vous à qui l’on a demandé de s’isoler sont interrogés sur les symptômes, et lorsque vous signalez des symptômes pseudo-grippaux, on vous dit que ce n’est pas Covid, vous n’êtes pas autorisé à obtenir un test. »

Le professeur Spector a déclaré que les données de ZOE montraient qu’un mal de tête était toujours le symptôme de Covid le plus souvent signalé.

Les symptômes uniques chez les personnes vaccinées sont également devenus clairs, les éternuements, les maux de tête, l’écoulement nasal et les maux de gorge étant les plus fréquents.

Le professeur Tim Spector et l’équipe de l’application ZOE COVID Symptom Study estiment un plafonnement des cas symptomatiques d’environ 60 000 par jour Crédit : application Zoe COVID Symptom Study

« Mais fondamentalement, si vous présentez des symptômes de rhume ou de grippe, vous devez suspecter Covid », a-t-il déclaré.

« Il est décevant que le gouvernement britannique n’ait toujours pas reconnu cela ou mis à jour ses conseils malgré de nombreux autres pays l’ayant fait. »

Le professeur Spector, qui a dit qu’il était « méfiant » des raisons bénignes de la baisse des chiffres quotidiens du gouvernement, a également suggéré que les gens ne subiraient pas de tests au cas où cela signifierait manquer leurs vacances, un concert ou un événement similaire.

Il a ajouté : « Les écoles sont également démantelées. Donc, ce cycle où quelqu’un dans une bulle serait infecté, les enseignants et les parents, les familles, passeraient ensuite des tests – cela produisait beaucoup de résultats.

« De nombreuses personnes testées pourraient avoir été légères ou asymptomatiques et cela est maintenant arrêté car les gens sont en vacances, et cela aurait éliminé certains de ces cas plus jeunes qui auraient pu être à l’origine de cela. »

Cas de Covid chez des personnes partiellement, totalement et non vaccinées Crédit : Application d’étude des symptômes COVID de ZOE

Les experts ont averti que la baisse d’une semaine des cas n’est peut-être pas une tendance qui se poursuit.

Les effets du 19 juillet – lorsque toutes les restrictions ont été levées en Angleterre – n’ont pas encore été affichés dans les données et ne le seront pas avant au moins une semaine.

Hier, 27 734 nouveaux cas ont été diagnostiqués, la première fois qu’une augmentation avait été signalée en jours.

Selon les chiffres d’incidence de l’étude ZOE COVID, on estime que parmi les personnes non vaccinées au Royaume-Uni, il y a actuellement 36 102 nouveaux cas symptomatiques quotidiens de Covid en moyenne.

Il y a actuellement 10 268 nouveaux cas quotidiens chez les personnes ayant reçu une dose de vaccin et 14 110 nouveaux cas quotidiens chez les personnes entièrement vaccinées.

ZOE a déclaré que le plus grand nombre de cas chez les personnes à double piqûre reflète le fait que davantage d’adultes au Royaume-Uni reçoivent leurs deux doses.

Le nombre total de nouveaux cas symptomatiques quotidiens estimés est de 60 480 – un chiffre qui est resté stable au cours des six derniers jours.

En termes de prévalence, en moyenne 1 personne sur 82 au Royaume-Uni a actuellement des symptômes de Covid, et le taux R serait de 1 au Royaume-Uni.

« Immunité collective » fermer

Certains experts ont affirmé que la chute vertigineuse du nombre de cas récemment n’était pas un coup de chance, et suggèrent plutôt que le Royaume-Uni est proche de l’immunité collective.

L’immunité collective fait référence à l’endroit où suffisamment de personnes dans une population sont immunisées contre l’infection pour pouvoir empêcher efficacement la propagation de cette maladie.

Le Dr David Matthews, virologue et expert en coronavirus de l’Université de Bristol, a déclaré au Telegraph : « En termes d’immunité collective – nous entendons par là que le virus a réussi à atteindre tout le monde et donc la plupart des gens auront un niveau de mémoire immunitaire – Je soupçonne que nous en sommes très proches.

«En supposant que rien de vraiment spectaculaire ne se produise, alors cette pandémie est à peu près terminée pour le Royaume-Uni. Je soupçonne que nous ne verrons pas de forte augmentation cet hiver, ni de taux de mortalité grave.

« Plus nous réduirons l’écart sur les 10 derniers pour cent qui n’ont pas reçu le vaccin, mieux nous serons. Tout le monde finira par rencontrer le virus et il vaut bien mieux le faire vacciné. »

Le professeur Lawrence Young, virologue et oncologue à l’Université de Warwick, a déclaré que le Royaume-Uni « n’a pas assez de vaccins [administered] d’avoir une immunité collective ».

Il a déclaré au Sun: « Il y a de plus en plus d’inquiétudes quant à la propagation prédominante chez les jeunes et pas assez de 18-30 ans se présentent pour la vaccination. »

Le secrétaire à la Santé Sajid Javid a déclaré hier soir que « trois adultes sur cinq âgés de 18 à 24 ans » avaient reçu une première dose.

« J’exhorte tous ceux qui n’ont pas encore reçu leur première ou deuxième dose à profiter des centaines de pop-ups à travers le pays et à nous aider à revenir prudemment à la normalité », a-t-il déclaré.