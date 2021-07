Les cas de Covid sont en hausse dans les points chauds de vacances Cornwall, Devon et Brighton, avertit un expert

Les cas de COVID sont en hausse dans les points chauds des vacances avant les vacances d’été.

Les Cornouailles, le Devon, Brighton et Bournemouth connaissent un afflux d’infections, selon l’une des plus grandes études Covid du Royaume-Uni.

Le taux de cas à Cornwall a été multiplié par 30 depuis début juin. Sur la photo : Newquay Crédit : Jam Press

L’étude ZOE Covid Symptom Study estime la prévalence et les nouveaux cas par jour sur la base de millions d’utilisateurs d’applications.

Tim Spector OBE, scientifique principal de l’étude, du King’s College de Londres, a déclaré: «Les cas continuent d’augmenter dans les points chauds de vacances comme Cornwall, Devon et le long de la côte sud à Brighton et Bournemouth.

« Avec les vacances d’été qui approchent, nous devons rester très vigilants et éviter les risques inutiles. »

Le professeur Spector a également averti que l’Euro 2020 a le potentiel de « propager le virus parmi des dizaines de milliers de fans ».

Cela survient après que les chefs de la santé publique ont révélé que 2 000 personnes d’Écosse se sont rendues à Londres alors qu’elles étaient infectées par Covid.

« Je pense qu’en raison de ces facteurs, nous continuerons à voir des taux élevés plus longtemps que prévu », a averti le professeur Spector.

Où le virus est le plus répandu (couleurs plus foncées)

Les données de Public Health England montrent également que les cas ont augmenté dans les destinations de vacances, ainsi que dans la grande majorité du pays.

Brighton a un taux d’infection de 211,8 pour 100 000 habitants par rapport à la moyenne nationale de 160.

Phélim Mac Cafferty, du conseil municipal de Hove, a déclaré qu’il y avait « tant en jeu » pour faire baisser les cas « afin que notre ville puisse continuer à accueillir des visiteurs ».

Le taux de Covid de Bournemouth est de 147,5, celui de Portsmouth de 147 et le taux le plus élevé du Devon se situe au milieu du Devon (105,7).

Les Cornouailles et les îles Scilly ont un taux de cas de 161,2 pour 100 000 (922) – contre 150 pour 100 000 une semaine auparavant.

Le chiffre est plus de 30 fois supérieur à celui de début juin, alors qu’il y avait environ cinq cas pour 100 000 personnes.

Le taux de cas à Cornwall a dépassé la moyenne nationale au cours de la troisième semaine de juin pour la première fois de toute la pandémie.

La ville universitaire de Falmouth est actuellement la plus touchée, selon le tableau de bord du gouvernement avec 585,9 cas pour 100 000.

Sunny Cornwall a gagné en popularité en tant que lieu de séjour au Royaume-Uni au milieu des interdictions de voyager à l’étranger, déjà un favori pour des millions de Britanniques.

Le professeur Spector a précédemment déclaré que le sommet du G7, les vacanciers à mi-parcours et une population à faible infection antérieure auraient probablement contribué à la nouvelle vague à Cornwall.

Face aux critiques selon lesquelles le sommet du G7, tenu les 11 et 13 juin, aurait pu être à l’origine d’une augmentation du nombre de cas, un porte-parole du Premier ministre a déclaré : « Nous sommes convaincus qu’il n’y a eu aucun cas de transmission aux résidents locaux.

« Tous les participants ont été testés, toutes les personnes impliquées dans les travaux du G7 ont également été testées lors de leurs travaux sur le sommet. »

Le conseil de Cornwall a également déclaré qu’il n’y avait « aucune preuve pour relier l’augmentation du nombre de cas au sommet du G7 ».

Cas en hausse de 27%

L’étude ZOE a rapporté cette semaine qu’environ 19 228 personnes non vaccinées attrapent un coronavirus chaque jour, en hausse de 27% par rapport à 15 099 la semaine dernière.

Il y a actuellement 5 982 nouveaux cas symptomatiques quotidiens chez des personnes partiellement ou entièrement vaccinées au Royaume-Uni, soit une augmentation de 49%.

Les vaccins sont très efficaces mais ne peuvent pas prévenir tous les cas de la maladie.

Environ une personne sur 205 est actuellement infectée.

Les cas de Covid ont augmenté depuis mai au Royaume-Uni. Il y a maintenant environ 25 210 nouveaux cas par jour (vaccinés et non vaccinés)

Les taux d’infection se « stabilisent » dans le nord-ouest, les West Midlands et le sud-ouest, selon l’étude, tout en augmentant dans les régions de l’est

Dundee et Aberdeen, en Écosse, ont les taux de prévalence les plus élevés, avec 2 873 et 2 045 personnes pour 100 000 infectées actuellement dans chaque région respectivement.

Les trois principaux points chauds d’Angleterre se trouvent tous dans le nord-ouest ; Liverpool (2 035), Oldham (1 486) et Manchester (1 435).

Mais l’étude indique que la variante Delta se dirige de l’ouest de l’Angleterre, où elle a provoqué une explosion de points chauds, vers l’est.

Les cas se «stabilisent» dans les West Midlands et le Sud-Ouest. Mais ils sont en hausse dans le Nord-Est, à Londres et dans les East Midlands.

Le professeur Spector a déclaré que le Nord-Ouest et les Midlands de l’Ouest pourraient avoir dépassé leur troisième pic de vague maintenant parce que c’est « là où la variante Delta s’est implantée tôt ».

Il a déclaré: «Mais le taux de changement augmente maintenant dans l’est du pays. Des endroits comme les East Midlands, Aberdeen, le nord-est et le nord-est de Londres connaissent les taux de changement les plus élevés, et je m’attends à ce qu’ils suivent ce que nous avons vu dans le nord-ouest au cours des prochaines semaines.

REPÉREZ LES SIGNES

« Alors que les taux d’infection à Covid sont élevés, il est rassurant de voir des vaccinations protégeant les personnes vulnérables car les hospitalisations et les décès restent très faibles. »

Les données de l’étude ZOE COVID ont montré que chez les personnes vaccinées, les symptômes sont plus légers et ressemblent à ceux d’un mauvais rhume.

Les plus courants sont un écoulement nasal, des maux de tête et un mal de gorge.

Les éternuements sont également apparus comme un symptôme chez les personnes partiellement et complètement vaccinées, a déjà montré l’étude.

« Des cas sont manqués et augmentent la propagation parce que les gens ne sont pas au courant et contrairement à d’autres pays, il ne figure pas dans les listes gouvernementales », prévient le professeur Spector.

«Il est donc crucial que nous reconnaissions tous les symptômes du rhume comme possibles Covid et que nous nous soumettions à un test.

« Bien que Covid ne tue pas autant qu’il le faisait autrefois, c’est toujours une maladie dangereuse et imprévisible qui peut laisser les gens avec des symptômes durables. »

Cela survient après que les scientifiques ont déclaré que les maux de gorge, les douleurs musculaires et le nez qui coule devraient être répertoriés de toute urgence comme symptômes officiels de Covid.

Des experts dirigés par l’University College London demandent une liste plus longue de symptômes qui pourraient inclure des reniflements, de la fatigue, des frissons et de la diarrhée.

Jusqu’à la moitié des personnes n’ont pas la toux classique, la fièvre ou la perte de l’odorat, elles ne peuvent donc pas passer de test, ce qui signifie qu’elles passent à travers le filet et propagent le virus.