Les cas de Covid ralentissent dans toutes les régions sauf une – comme les experts disent que le 19 juillet doit aller de l’avant

Les cas de COVID semblent ralentir dans toutes les régions, à l’exception du Sud-Est.

Cela survient alors que les experts disent que les données semblent bonnes pour la levée du verrouillage du 19 juillet.

Les épidémies régionales ont commencé à ralentir dans la plupart des régions, selon les données

Les chiffres de Public Health England montrent que Londres et le Sud-Ouest ont connu le plus grand ralentissement des infections cette semaine.

Le Sud-Est est la seule région qui semble augmenter le nombre de cas.

Mais sinon, les scientifiques disent que l’image semble bonne pour continuer avec Freedom Day – car les preuves montrent que la variante Delta peut être arrêtée sans verrouillage à grande échelle.

Le professeur Paul Hunter, expert en maladies infectieuses à l’Université d’East Anglia, a déclaré à MailOnline: «Je ne vois aucune raison pour laquelle le 19 juillet ne devrait pas être la fin du verrouillage.

«Nous arrivons à ce point où nous devons laisser ce virus faire ce qu’il veut parce qu’il sera là pour toujours.

«Pour être honnête, je peux commencer à imaginer pourquoi l’étendre peut en fait être préjudiciable.

« Si le virus va éventuellement circuler, vous voulez que cela se produise alors que vous avez un bon niveau d’immunité. »

Cela survient après que les données les plus récentes de l’application Zoe Symptom Study ont montré que les cas commencent à se stabiliser en grande partie.

Il a également suggéré que tandis que les 20-29 ans sont les plus touchés par la variante avec une augmentation des cas, les cas chez les plus de 30 ans ont commencé à se stabiliser – montrant l’effet des vaccins.

Selon l’étude, on estime que parmi les personnes non vaccinées au Royaume-Uni, il y a actuellement 15 099 nouveaux cas symptomatiques quotidiens de Covid en moyenne, sur la base des données de test PCR d’il y a jusqu’à cinq jours.

Il s’agit d’une augmentation de 18%, contre 12 830 la semaine dernière.

Tim Spector OBE, scientifique principal de l’application et professeur d’épidémiologie génétique au King’s College de Londres, a déclaré: «Les données de l’étude ZOE Covid cette semaine montrent que les taux dans les anciens points chauds, tels que l’Écosse et le nord-ouest de l’Angleterre, continuent de se stabiliser.

«Dans le même temps, les principales destinations de vacances au Royaume-Uni, comme les Cornouailles, apparaissent comme de nouvelles zones avec une augmentation rapide des cas.

«Je pense que cela est dû à un certain nombre de facteurs, notamment l’afflux soudain de vacanciers à mi-parcours, ainsi que le récent sommet du G7 et une population locale jusque-là non exposée.

«Nous devons rester vigilants vis-à-vis de ces destinations de vacances au Royaume-Uni à l’approche des vacances d’été et veiller à minimiser les épidémies en suivant les directives du gouvernement.

«Plus tôt les gens peuvent attraper l’infection, plus vite ils peuvent s’auto-isoler jusqu’à ce que les symptômes s’atténuent et arrêtent la propagation. Nous encourageons tous ceux qui se sentent mal à passer un test dès qu’ils le peuvent et à rester chez eux. »

L’expert a également averti les Britanniques d’être au courant de 21 symptômes de Covid.

Il a dit que les gens doivent « savoir de toute urgence » qu’il y a plus que les trois signes classiques.

Le professeur a ajouté : « Les principaux symptômes actuellement enregistrés dans l’application Zoe sont ; maux de tête, écoulement nasal, éternuements, fatigue et maux de gorge, qui pour beaucoup ressembleront plus à un simple rhume.

Tous les regards sont tournés vers le nombre de cas, alors que Boris Johnson prend ses décisions finales sur la date de la Journée de la liberté.

La variante Delta, vue pour la première fois en Inde, est désormais la souche dominante au Royaume-Uni et a déjà retardé la première levée de verrouillage prévue le 21 juin.

L’application publie chaque semaine des données enregistrées par les Britanniques sur leurs symptômes et tout test positif.

Ils publient ensuite une liste de surveillance des points chauds en hausse à mesure que les infections se propagent ou se stabilisent dans le pays.

Cornwall ne figure pas sur la liste de surveillance, mais a été désignée comme un lieu de vacances qui a vu des cas augmenter par des experts travaillant sur l’application « en raison de l’afflux soudain de vacanciers à mi-parcours, ainsi que du récent sommet du G7 ».





Les données les plus récentes jusqu’au 19 juin montrent Nottingham sur la liste de surveillance comme le premier point chaud potentiel, avec un taux de 752 cas pour 100 000 personnes après l’augmentation des infections la semaine dernière.

Un certain nombre de régions écossaises figurent également sur la liste, après que les cas ont augmenté dans diverses régions.

Liverpool est toujours sur la liste de surveillance avec le taux d’infection le plus élevé, avec environ 1 710 cas pour 100 000 personnes – mais il n’a pas augmenté la semaine dernière.