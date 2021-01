Toutes les autorités locales d’Angleterre, sauf cinq, ont vu les infections à coronavirus chuter la semaine dernière, les données officielles montrent clairement que les cas ont tendance à baisser à travers le pays pendant le verrouillage.

Les chiffres de Public Health England publiés aujourd’hui révèlent que 144 zones sur 149 (97%) ont enregistré une baisse des tests positifs hebdomadaires au cours des sept jours précédant le 24 janvier, dont la majorité a connu des baisses significatives.

Les taux d’infection ont chuté de plus d’un tiers dans 40 collectivités locales et ont fortement chuté de plus d’un quart dans 48 autres régions du pays.

Le rapport PHE montre que dans l’ensemble, les cas chutent plus rapidement dans le sud-est et à Londres, qui sont devenus les épicentres Covid du Royaume-Uni après une épidémie de la souche Kent hautement contagieuse à l’automne.

Ces régions ont été soumises à des restrictions sévères de niveau 4 en décembre et leurs taux d’infection chutent à partir de pics plus élevés, il est donc toujours possible que les infections tombent de plus en plus vite.

Mais les chiffres montrent maintenant que des régions du nord de l’Angleterre, du Yorkshire et des Midlands ont commencé à rattraper leur retard, avec des endroits comme York (-38%), Liverpool (-35%) et Manchester (-26%). voir des baisses importantes.

Les scientifiques avertissaient depuis des semaines que la fermeture nationale avait un effet sur certaines parties de l’Angleterre, mais pas toutes. Mais les dernières données prometteuses suggèrent que les mesures draconiennes ont maintenant partout l’impact souhaité.

La plus forte baisse des taux d’infection la semaine dernière a été enregistrée à Thurrock, dans l’Essex, où le taux de cas hebdomadaire est passé de 757 pour 100 000 personnes à 406, soit une baisse de plus de 46%. Huit arrondissements de Londres ont connu des chutes similaires d’une semaine à l’autre, Tower Hamlets et Lambeth enregistrant chacun une baisse de 42%. Les taux de cas sont maintenant de 393 pour 100 000 et 397,5, respectivement.

Havering et Islington ont tous deux vu leurs taux chuter de 41 pour cent, à Newham, ils ont chuté de 40 pour cent et à Enfield, Hammersmith et Fulham et Kensington et Chelsea, il y a eu une baisse de 39 pour cent. L’île de Wight a complété le top 10, où les cas sont passés de 612,96 pour 100 000 à 366,79, soit l’équivalent d’une baisse de 40%.

Seules cinq autorités locales – principalement dans le Yorkshire – ont vu les tests Covid positifs continuer à augmenter la semaine dernière, mais les augmentations ont été relativement faibles. Wakefield, dans le West Yorkshire, a subi la plus forte augmentation avec 9%, le taux passant de 229 pour 100 000 à 250. À Bradford, également dans le West Yorkshire, le taux est passé de 274 à 292,34, soit une hausse de 6%.

À Barnsley, dans le Yorkshire du Sud, il y a eu une augmentation de 5% par semaine. Le taux d’infection y est passé de 246 pour 100 000 à 259. L’arrondissement métropolitain de Calderdale dans le West Yorkshire a subi une augmentation de 3 pour cent, tandis que North Tyneside, dans le nord-est, n’a augmenté que de 1 pour cent.

MailOnline a développé un outil interactif pour vous montrer comment le taux d’infection dans votre région a changé au cours de la semaine la plus récente.

Le rapport de PHE a également montré que les taux de cas en Angleterre diminuent dans tous les groupes d’âge, un autre signe positif de la lutte contre Covid au Royaume-Uni

Les chiffres confirment que les taux de cas de Covid-19 diminuent désormais dans toutes les régions d’Angleterre. Le taux de nouveaux cas à Londres s’est établi à 435,0 pour 100000 personnes au cours des sept jours précédant le 24 janvier, contre 658,7 la semaine précédente

Les chiffres confirment que les taux de cas de Covid-19 diminuent désormais dans toutes les régions d’Angleterre. Le taux de nouveaux cas à Londres était de 435,0 pour 100 000 personnes au cours des sept jours précédant le 24 janvier, contre 658,7 la semaine précédente.

Londres continue d’avoir le taux le plus élevé de toutes les régions. Les West Midlands ont enregistré le deuxième taux le plus élevé: 415,8, contre 565,6. Yorkshire & the Humber continue d’avoir le taux le plus bas: 230,2, contre 256,4.

Pendant ce temps, le rapport de PHE a également montré que les taux de cas en Angleterre diminuent dans tous les groupes d’âge, ce qui constitue un autre signe positif de la lutte contre Covid au Royaume-Uni.

RÉDUCTION DES ADMISSIONS À L’HÔPITAL DANS TOUTES LES RÉGIONS D’ANGLETERRE Le nombre de patients atteints de coronavirus admis à l’hôpital semble avoir atteint un sommet dans toutes les régions d’Angleterre, selon les chiffres officiels, alors que le troisième verrouillage national continue de réduire les infections. Les données du NHS England ont montré que les hospitalisations avaient chuté de 13% dans toute l’Angleterre par rapport à leur pic, et une ventilation régionale montre une tendance à la baisse dans toutes les régions avec les plus fortes baisses à Londres, dans le sud-est et l’est de l’Angleterre, qui sont bloquées depuis avant Noël. . Mais malgré l’aplatissement du nombre total de patients transportés dans les hôpitaux chaque jour reste « incroyablement élevé » et « sensiblement » au-dessus du sommet de la première vague, a déclaré hier le médecin en chef, le professeur Chris Whitty, lors d’une conférence de presse à Downing Street. Le nombre quotidien d’hospitalisations au Covid-19 en Angleterre a atteint un sommet mais reste « incroyablement élevé ». Au-dessus, il est ventilé par régions d’Angleterre Les données du NHS England montrent que les hospitalisations hebdomadaires au Covid-19 en Angleterre ont culminé au cours de la semaine précédant le 12 janvier, lorsqu’elles ont atteint une moyenne de 26700 patients, avant de chuter à 23000 le 24 janvier, les derniers chiffres sont disponibles. Londres, le sud-est et l’est de l’Angleterre ont été les premiers à voir leur pic d’admissions quotidiennes de coronavirus, selon les données du NHS England, chacun affichant son nombre le plus élevé au cours des sept jours précédant le 9 janvier. Dans la capitale, les admissions ont atteint 6 000 patients, avant de chuter de 28% à 4 300 le 24 janvier. Dans l’est de l’Angleterre, ils ont atteint 3 351, mais ont ensuite chuté de 17% à 2 800, et dans le sud-est, ils ont chuté de 28% de 4 600 à 3 400. Les admissions ont dépassé leur pic dans le sud-ouest – qui a échappé à toute la force des deux vagues – dans la semaine du 15 janvier, et ont maintenant chuté de 15%, passant de 2100 à 1750. Et dans le Nord-Ouest – contraints de supporter des mois de restrictions sévères sous l’ancien et le nouveau système de niveaux – ils ont atteint un sommet la même semaine, mais n’ont depuis baissé que de 5%, passant de 3 100 à 2 900. Le nombre quotidien d’hospitalisations dans les Midlands a atteint un sommet de 5 300 dans la semaine du 20 janvier. Il a maintenant chuté de 10% pour s’établir à 4 800. Et dans le nord-est et le Yorkshire, les données du NHS suggèrent que les admissions ont atteint un sommet dans la semaine du 21 janvier à 3200 avant de chuter de 6% à 3000.

Le taux le plus élevé est celui des 30 à 39 ans, qui était de 488,3 cas pour 100 000 personnes dans les sept jours précédant le 24 janvier, en baisse d’une semaine à l’autre par rapport à 647,9.

Chez les 20 à 29 ans, le taux est passé de 669,9 à 466,3 et chez les 40 à 49 ans, il est passé de 590,8 à 432,9. Pour les personnes de 80 ans et plus, qui risquent le plus de mourir de Covid, le taux est passé de 540,3 à 398,4.

Alors que les données PHE indiquent que le Royaume-Uni se dirige dans la bonne direction, les chiffres des hôpitaux publiés aujourd’hui montrent à quel point le pays a encore un voyage ardu à parcourir.

Les chiffres du NHS England ont révélé que 18 des 140 grandes fiducies étaient occupées à 100% dans leurs unités de soins intensifs tous les jours de la semaine se terminant le 24 janvier, en légère hausse par rapport aux 15 qui étaient pleines à ras bord la semaine précédente.

Il s’agissait notamment de University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust, l’une des plus grandes fiducies d’Angleterre, ainsi que de Sandwell & West Birmingham Hospitals NHS Trust et de George Eliot Hospital NHS Trust, également situés dans les West Midlands.

Mais le problème ne se limitait pas aux Midlands, car les principales fiducies du Nord et du Yorkshire – y compris les hôpitaux d’enseignement St Helens et Knowsley NHS Trust et Chesterfield Royal Hospital – ont également déclaré ne pas avoir de capacité de soins critiques de rechange.

Même les hôpitaux du Sud-Ouest, qui avaient réussi à éviter le pire de la pandémie tout au long de 2020, voyaient leurs unités de soins intensifs poussées au bord du gouffre, le National Health Service Trust de l’Université des hôpitaux de Portsmouth et le Royal Cornwall Hospitals NHS Trust enregistrant une occupation de 100%.

Il y a encore plus de 3600 patients atteints de coronavirus gravement malades dans les hôpitaux anglais à la suite de la deuxième vague dévastatrice qui a décollé en décembre grâce à l’émergence de la variante super-infectieuse de Kent. L’année dernière, lorsque le pays faisait face à l’ancienne souche Covid, il y avait d’énormes disparités régionales à travers le pays.

Mais la nouvelle variante, qui est également considérée comme 30% plus meurtrière, a étendu la capacité de soins intensifs du NHS dans chaque région à sa limite, les hôpitaux devant ouvrir des lits d’urgence aux soins intensifs et abandonner des milliers d’opérations pour libérer de l’espace pour le Covid entrant. les malades.

Les chiffres d’aujourd’hui montrent également que les USI sont plus de 70% plus occupées qu’elles ne l’ont été à tout moment au cours des cinq dernières années – avec 5446 lits de soins intensifs occupés le 24 janvier, les statistiques les plus récentes sont disponibles. À titre de comparaison, il y avait 3 034 patients gravement malades à la même période l’hiver dernier, et la moyenne au cours des quatre dernières années était de 3 183.

Même si le nombre de personnes en soins intensifs en Angleterre a augmenté d’environ 5% au cours des sept derniers jours, il y a des raisons de croire que les chiffres commenceront à baisser dans les semaines à venir. Les admissions à l’hôpital de personnes atteintes de Covid-19 ont chuté d’un tiers la semaine dernière et le nombre de patients hospitalisés atteints du virus commence à diminuer dans toutes les régions d’Angleterre.

Des données prometteuses distinctes montrent que le nombre de patients qui attendent plus d’une heure pour être transférés des équipes d’ambulance au personnel A&E a chuté à son plus bas niveau depuis le début de l’année.

Les chiffres suggèrent que des restrictions plus strictes sur les mouvements et les activités des personnes introduites dans toute l’Angleterre après Noël, culminant avec le verrouillage national à partir du 5 janvier, commencent à avoir un impact.

Un total de 2 648 admissions à l’hôpital de personnes atteintes de Covid-19 en Angleterre ont été signalées pour le 25 janvier, selon les chiffres du NHS England.

C’est en baisse de 29% par rapport au chiffre équivalent d’une semaine plus tôt, et c’est le plus bas depuis le 31 décembre.

Toutes les régions enregistrent maintenant des baisses hebdomadaires des admissions quotidiennes, y compris une baisse de 35% dans les Midlands et de 32% à Londres.

Le nombre de patients atteints de Covid-19 à l’hôpital a également diminué d’une semaine sur l’autre dans toutes les régions. Londres a connu la plus forte baisse, avec 6272 patients à 8 heures du matin le 27 janvier, en baisse de 17% par rapport à la semaine précédente.

Le sud-est et le sud-ouest de l’Angleterre ont tous deux connu une baisse de 11% d’une semaine sur l’autre, à 4 811 et 2 094 patients respectivement.

Les Midlands et l’est de l’Angleterre sont tous deux en baisse de 6%, avec respectivement 5 940 et 3 811. Dans le nord-est de l’Angleterre / Yorkshire, le nombre est en baisse de 4% à 3 654, et dans le nord-ouest de l’Angleterre, il est en baisse de 1% à 4 264.

Pour l’Angleterre dans son ensemble, le nombre de patients atteints de Covid-19 s’élevait à 30 846 le 27 janvier, en baisse de 9% par rapport à la semaine précédente et le nombre le plus bas depuis le 10 janvier.