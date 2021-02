ISRAEL salue sa rapide victoire en inoculation Pfizer à deux coups pour une chute spectaculaire de 45% dans les cas de Covid.

Mais une étude récente avertit que le délai de vaccination de 12 semaines au Royaume-Uni est risqué car un seul vaccin n’est pas « très efficace ».

Israël possède la campagne de vaccination par habitant la plus rapide au monde.

Et son déploiement de jab avait eu un tel impact qu’il a annoncé un assouplissement des mesures de verrouillage à partir de dimanche.

Le Premier ministre Benjamin Netanyah a déclaré que pour les plus de 60 ans, le premier groupe vacciné, les hospitalisations graves liées à Covid ont chuté de 26% tandis que les infections confirmées ont chuté de 45% au cours des 16 derniers jours.

«C’est un résultat direct des vaccinations – les vaccins fonctionnent», a-t-il déclaré.

Le professeur Eran Segal, informaticien de l’Institut Weizmann, a déclaré: « Nous disons avec prudence, la magie a commencé. »

Plus d’un tiers des 9,3 millions d’habitants d’Israël ont reçu au moins une injection en quelques semaines.

Et plus de 1,9 million de personnes ont maintenant reçu les deux doses vitales, mettant peut-être le pays sur la bonne voie pour vacciner presque toute sa population adulte d’ici la fin du mois de mars.

La nature rapporte que le pays est le premier à constater un effet direct des vaccins fonctionnant avec succès dans un si grand groupe de personnes.

Les chercheurs rapportent que les injections aident à réduire les infections et les hospitalisations chez les personnes âgées, près de six semaines après le lancement des injections chez les plus de 60 ans.

Environ 90% des personnes âgées de 60 ans et plus en Israël ont reçu jusqu’à présent leur première dose du vaccin à deux doses de Pfizer.

«Ce que nous voyons ici sont des signes précoces et très encourageants que le vaccin fonctionne dans la population», déclare Florian Krammer, virologue à la Icahn School of Medicine du Mount Sinai à New York.

Une étude de l’Institut israélien de technologie révèle que le jab Pfizer est efficace de 66 à 85% pour prévenir l’infection.

En outre, les vaccins Pfizer sont efficaces entre 87 et 96% pour arrêter les maladies graves dues au coronavirus contagieux, rapporte le Telegraph.

Le professeur Dvir Aran, l’auteur de l’étude, a déclaré: «Notre analyse de sensibilité fournit une estimation de l’efficacité du vaccin dans la réduction des cas positifs et graves.

«Bien que cette estimation soit inférieure à l’efficacité du [Pfizer trial] il est toujours substantiel et rassure sur l’efficacité du vaccin. «

Mais il a averti que le simple fait de recevoir une première dose de Pfizer n’est pas « très efficace » contre Covid, en un coup dur aux plans du Royaume-Uni.

Le professeur Aran a ajouté: « Nous voyons qu’immédiatement après la deuxième dose, l’efficacité augmente. »

L’expert a expliqué que cela pourrait être dû au fait que la première dose prend jusqu’à quinze jours pour renforcer l’immunité contre le virus tueur.

Il a également déclaré que lui et ses collègues chercheurs attendraient de voir « les chiffres du Royaume-Uni ».

La découverte de l’étude intervient un mois après que des scientifiques médicaux aient critiqué le gouvernement britannique pour avoir retardé les secondes doses de vaccins Covid jusqu’à 12 semaines, affirmant que les schémas posologiques prouvés ne devraient pas être modifiés «sans un soutien ou des preuves scientifiques solides».

Le professeur Eran Segal de l’Institut Weizmann a confirmé que le bogue britannique mutant est « également dominant » en Israël.

Il a ajouté que, comme il a tendance à se propager plus rapidement et à provoquer une maladie plus grave, « cela a peut-être été un autre facteur qui a compensé la [early] impact du vaccin « .

L’expert a déclaré que le jab Pfizer avait un impact «fort» sur les personnes âgées.

Un peu plus de 5 000 personnes sont mortes de Covid en Israël, dont plus d’un quart en janvier seulement.

Et les experts du monde entier surveillent son programme de vaccination avec intérêt.

«Le programme agressif de vaccination d’Israël démontre qu’il est en effet possible pour un pays d’introduire des vaccins dans les bras des gens rapidement et efficacement», a déclaré Jonathan Crane, bioéthicien à l’Université Emory à Atlanta.