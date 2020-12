Les cas quotidiens de coronavirus en Grande-Bretagne ont augmenté de plus d’un tiers en une semaine, après que 20263 personnes aient été testées positives aujourd’hui.

Les chiffres officiels ont également révélé que 232 personnes sont décédées après avoir contracté le virus – un pic de 22,8% sur les 189 décès constatés ce jour-là la semaine dernière.

Le nombre total de cas d’aujourd’hui est le chiffre le plus élevé du lundi depuis le 9 novembre, lorsque 21 350 cas ont été signalés au début du deuxième verrouillage national du pays.

Les 20263 cas de lundi sont 37,6% plus gros que les 14718 enregistrés le 7 décembre.

Les chiffres d’aujourd’hui arrivent alors que 10 millions de personnes dans le sud-est sont poussées dans le niveau 3 fermé avec un préavis de seulement 30 heures suite à une augmentation des infections à Covid dans la région.

Le secrétaire à la Santé a déclaré à la Chambre des communes que les nouvelles règles strictes entreraient en vigueur à Londres juste après minuit mercredi matin, provoquant la fureur qu’il envoie des milliers d’entreprises au mur.

Il vient comme:

Des millions de parents londoniens ont dû attendre anxieusement pour voir si les écoles sont fermées tôt après que le Labour’s Greenwich Council ait demandé aux directeurs d’école de fermer leurs portes à la fin de la journée.

Le conseil d’Islington a aujourd’hui conseillé aux écoles de passer à l’apprentissage en ligne à partir de la fin de mardi en raison d’une augmentation des cas de coronavirus dans la capitale.

Des dizaines de milliers de résidents des villes et villages à faible infection avaient leurs espoirs de « découplage » des niveaux de points chauds de coronavirus environnants anéantis.

Les cabinets de médecins généralistes en Angleterre commenceront à proposer des vaccins contre les coronavirus à partir d’aujourd’hui, avec des cabinets dans plus de 100 sites ayant le vaccin approuvé Pfizer / BioNTech livré.

L’Angleterre a enregistré 17 882 nouveaux cas aujourd’hui, ainsi que 194 décès.

L’Irlande du Nord a enregistré 419 cas et cinq décès tandis que l’Écosse a enregistré 734 tests positifs et aucun autre décès.

Le Pays de Galles a enregistré 33 autres décès et 1 228 cas.

De vastes zones du Hertfordshire et de l’Essex entreront également dans le niveau 3 après avoir connu une croissance « forte et exponentielle ».

Cela signifie qu’environ 60% de la population d’Angleterre sera soumise au plus haut niveau de restrictions – bien qu’extraordinairement le No10 ait insisté sur le fait que toutes les bordures seraient toujours assouplies le 23 décembre dans le cadre du plan de « bulles » de Noël.

Des scientifiques de premier plan ont exhorté les familles à faire preuve de prudence en cette saison festive et à éviter les rassemblements qui pourraient « risquer d’infecter les personnes vulnérables et âgées que nous aimons » – au milieu des craintes que le pays puisse voir une troisième vague.

Dans le cadre des plans du gouvernement pour une saison des fêtes plus normale, les familles sont en mesure de former une «bulle» avec deux autres ménages entre le 23 et le 27 décembre.

S’adressant à la nation lors d’une conférence de presse télévisée, M. Hancock a ajouté: « Nous savons par expérience que la meilleure chose à faire face à ce virus est d’agir rapidement, de ne pas attendre de voir sa croissance se poursuivre – et nous n’excluons pas. d’autres mesures’

Qu’est-ce que ‘VUI – 202012/01’? Matt Hancock révèle une nouvelle souche de coronavirus à propagation rapide Une souche mutée de coronavirus pourrait être à l’origine de la flambée rapide des infections à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre, a déclaré aujourd’hui Matt Hancock. Des experts britanniques ont jusqu’à présent trouvé plus de 1000 personnes porteuses de la variante, appelée VUI – 202012/01, a déclaré le secrétaire à la Santé à la Chambre des communes. Il y a eu des rapports de la souche dans au moins 60 régions d’autorité locale et on pense qu’elle est similaire à d’autres souches en Europe, a-t-il affirmé. VUI – 202012/01 a été récupéré dans le Kent la semaine dernière lors de tests de routine par Public Health England (PHE) et les ministres ont été alertés de son existence vendredi. Les scientifiques de PHE étudient la souche dans un laboratoire gouvernemental de Porton Down pour voir si elle se comporte différemment de la version normale du virus. Le professeur Chris Whitty a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street ce soir qu’il était possible que la souche soit plus contagieuse que Covid ordinaire. Mais le médecin-chef a déclaré qu’il n’y avait « aucune preuve » que c’était plus dangereux ou que cela pouvait passer outre les vaccins ou tests Covid-19. Il a ajouté: « Il n’y a pas d’énorme pression de sélection sur ce virus et il serait donc surprenant – pas impossible, mais assez surprenant – que ce virus ait réellement évolué pour contourner le vaccin. » Aucune information n’a été publiquement annoncée sur la souche et elle ne semble pas exister dans les études scientifiques, ni être liée à l’une des autres mutations qui ont été trouvées en Europe. D’autres versions de coronavirus ont été découvertes tout au long de l’année et les experts disent qu’il est tout à fait normal que le virus change à mesure qu’il se propage et qu’il n’est pas alarmant. Les variantes appelées D614G et 20A.EU1 se sont toutes deux révélées répandues et plus rapides à se propager que les versions originales issues d’Asie de l’Est, mais pas plus mortelles. Des scientifiques indépendants ont déclaré qu’il était « trop tôt » pour que quiconque s’inquiète de la nouvelle souche.

Mais le directeur du NHS, Chris Hopson, a exhorté M. Johnson à faire preuve d’une « extrême prudence » avant de placer une région dans un niveau inférieur, car tout assouplissement des règles « déclenchera une troisième vague ».

Boris Johnson a admis hier lors d’un événement virtuel de collecte de fonds pour les membres du parti conservateur que les gens devaient être prudents pendant la période des fêtes.

Dans des messages révélés hier, il a déclaré: « Mon message à tout le monde est que nous avons cette période d’assouplissement des mesures à Noël, mais j’exhorte vraiment les gens à réfléchir sérieusement à la façon dont vous choisissez de profiter de cette relaxation.

« J’exhorte vraiment les gens à faire preuve de prudence plutôt que, j’en ai peur, une grosse explosion avec plusieurs ménages.

«Je sais que les règles disent trois ménages, mais il y a hélas amplement de possibilités pour de nouvelles augmentations de cette maladie pendant les mois d’hiver difficiles.

S’adressant à la nation lors d’une conférence de presse télévisée aujourd’hui, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: « Nous savons par expérience que la meilleure chose à faire face à ce virus est d’agir rapidement, de ne pas attendre de voir sa croissance se poursuivre – et nous le faisons. n’exclut pas de nouvelles actions.

Mais il a fait face à des questions sur la sagesse d’assouplir certaines restrictions sur les réunions de famille à Noël.

En réponse, il a déclaré: « Si vous voulez voir des parents âgés à Noël, la meilleure chose à faire est de faire très attention maintenant à qui vous voyez. »

Le professeur Chris Whitty a réitéré que les gens doivent être prudents à Noël et ne doivent pas se rencontrer simplement parce qu’ils le peuvent.

«Le but de ceci (assouplissement des règles) est que, dans certaines circonstances, les familles qui le souhaitent se rassemblent, mais elles doivent vraiment être très, très prudentes.

« Et en particulier, extrêmement prudent s’ils sont entourés de personnes vulnérables, qui courent un risque très élevé de contracter ce virus. »

Dans une autre annonce explosive, M. Hancock a déclaré que les scientifiques avaient identifié une « nouvelle variante » du virus qui semblait influencer la propagation dans le sud de l’Angleterre.

Il a déclaré que la preuve initiale était qu’elle se développe beaucoup plus rapidement que les souches précédentes, bien qu’il ait essayé de calmer ses craintes en soulignant qu’elle ne semblait pas être plus mortelle et qu’il y avait un faible risque qu’elle ne réponde pas aux vaccins.

« Nous avons identifié une nouvelle variante du coronavirus, qui pourrait être associée à la propagation la plus rapide dans le sud-est de l’Angleterre », a déclaré M. Hancock aux députés cet après-midi.

«L’analyse initiale suggère que cette variante se développe plus rapidement que les variantes existantes. Nous avons actuellement identifié plus de 1000 cas avec cette variante, principalement dans le sud de l’Angleterre, bien que des cas aient été identifiés dans près de 60 zones d’autorités locales différentes, et le nombre augmente rapidement.

Le chef du conseil de Greenwich, Danny Thorpe, a dit à toutes les écoles de l’arrondissement du sud-est de Londres de fermer à partir de lundi soir, avertissant que la situation de Covid-19 « s’aggravait extrêmement rapidement ». Le taux d’infection pour 100 000 habitants de la capitale était de 191,8 le 6 décembre, contre 158,1 la semaine précédente. Sur la photo: taux d’infection de Londres par semaine d’arrondissement jusqu’au 6 décembre

M. Hancock a déclaré que la souche avait également été identifiée dans d’autres pays et que l’Organisation mondiale de la santé avait été notifiée, des tests étant toujours en cours dans le laboratoire gouvernemental de Porton Down.

Le risque d’attraper un coronavirus d’un membre de la famille avec lequel vous vivez n’est que de 17%, selon une étude Le risque d’attraper un coronavirus d’un membre de la famille est inférieur à un sur cinq, suggère une nouvelle étude. Dans une méta-analyse, les chercheurs ont constaté que seulement 16,6% de toutes les personnes atteintes de Covid-19 le transmettaient aux membres de leur famille. Plus d’une personne sur trois transmet le virus à son conjoint. De plus, lorsque la personne infectée ne présentait pas de symptômes tels que toux, fièvre ou essoufflement, le taux de transmission n’était que de 0,7%. L’équipe, de l’Université de Floride, dit que les résultats montrent que, parce que les personnes avec des cas suspects ou confirmés sont invitées à s’isoler à la maison, les gens devraient envisager de porter un masque autour des membres de la famille susceptibles d’être porteurs du virus.

Le mouvement de niveau 3 a suscité une réaction furieuse de la part des députés et des entreprises locales qui ont averti que cela allait dévaster les entreprises. Le candidat à la mairie de Londres, Shaun Bailey, l’a qualifié d ‘« erreur’ ‘et a déclaré que les arrondissements individuels devraient être traités différemment. Les pubs, les restaurants et les lieux culturels seront fermés, tandis que les acheteurs des zones de niveau 2 ne pourront pas faire leurs achats dans les grands centres commerciaux comme Oxford Street.

Les théâtres du West End se préparent également à fermer après les représentations de demain soir.

Pendant ce temps, on craint que Kent, déjà au niveau 3, puisse faire face à un nouveau resserrement des restrictions avec une augmentation des cas qui n’ont pas encore diminué.

Dans une tentative apparente d’apaiser la colère, M. Hancock a indiqué que le prochain examen aura lieu le 23 décembre – plutôt que le 30 décembre comme prévu.

Cependant, dans une déclaration sombre à la Chambre sur la situation épidémiologique, il a déclaré: «L’analyse initiale suggère que cette variante se développe plus rapidement que les variantes existantes.

« Nous avons actuellement identifié plus de 1000 cas avec cette variante, principalement dans le sud de l’Angleterre, bien que des cas aient été identifiés dans près de 60 zones d’autorités locales différentes.

«Et les nombres augmentent rapidement.

Le gouvernement a accepté de revoir les niveaux toutes les deux semaines au plus tard après leur introduction le 2 décembre, afin de faire adopter la législation nécessaire face à une rébellion d’arrière-ban.

Mais la décision a été reportée de mercredi à aujourd’hui en raison de la flambée du nombre, un comité clé du cabinet s’étant réuni ce matin.