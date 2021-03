Les cas de Covid en Grande-Bretagne chutent d’un QUARTIER en une semaine tandis que les décès chutent de près de 40%

Les cas et les décès quotidiens de coronavirus en Grande-Bretagne ont de nouveau chuté aujourd’hui, avec 6391 autres infections et 343 décès ajoutés au décompte officiel.

Les patrons du ministère de la Santé montrent que les cas ont chuté d’un quart de semaine en semaine tandis que les décès ont chuté de 37%.

Cela vient après que l’un des analystes les plus éminents du pays a affirmé le taux de mortalité pourrait tomber sous les niveaux normaux d’ici Pâques au début du mois prochain.

Les commentaires de Sir David Spiegelhalter sont intervenus après que des chiffres officiels distincts ont révélé aujourd’hui que les décès de Covid avaient diminué de plus d’un quart et avaient chuté pour la troisième semaine consécutive.

L’Office for National Statistics (ONS) a enregistré 4079 décès liés au virus en Angleterre et au Pays de Galles au cours des sept jours précédant le 19 février, soit une baisse de 28% par rapport à la semaine précédente. C’était également moins de la moitié du nombre de victimes enregistrées pendant les semaines les plus sombres de janvier.

Chaque région d’Angleterre a enregistré une baisse du nombre de personnes succombant à l’infection par rapport à la semaine précédente, le nord-est et le sud-ouest enregistrant le moins de décès.

Et les décès liés au virus chez les résidents des maisons de soins sont tombés en dessous de 1000 pour la première fois cette année, avec seulement 969 au cours des sept derniers jours.

Mais, malgré les statistiques prometteuses, les décès liés à Covid représentaient toujours près d’un tiers de tous les décès et n’avaient pas baissé en dessous des niveaux de début janvier, lorsque les décès sont devenus incontrôlables pour la première fois. Et les décès toutes causes confondues sont restés au-dessus de la moyenne quinquennale d’environ 20%.

Les chiffres des décès de l’ONS sont en retard par rapport aux décomptes quotidiens, qui ont commencé à baisser à la fin de janvier. Les statisticiens analysent les certificats de décès pour identifier exactement combien de Covid étaient à blâmer. Il y a un délai d’environ trois semaines entre une personne infectée par le virus et succombant à la maladie, ce qui signifie qu’il faut du temps pour qu’une baisse des cas apparaisse dans les chiffres de décès.

Les décès de Covid ont chuté pour la troisième semaine consécutive cette semaine, après avoir chuté de 28% lorsque 4 079 ont été enregistrés par le Bureau des statistiques nationales. C’était moins de la moitié du pic des jours les plus sombres de janvier

Le nombre de décès liés au virus a également diminué dans toutes les régions d’Angleterre et du Pays de Galles, mais les décès toutes causes confondues sont restés au-dessus de la moyenne quinquennale, qui correspond au nombre de personnes qui devraient mourir à cette période de l’année.

Les décès liés au virus chez les résidents des foyers de soins sont également tombés en dessous de 1000 pour la première fois cette année, après que 969 aient été enregistrés.

Le nord-est avait le plus faible nombre de décès dus au virus (165), suivi du sud-ouest (268) et du Yorkshire et du Humber (320). Mais les décès toutes causes confondues sont restés au-dessus de la moyenne quinquennale dans toutes les régions

PLUS DE HUIT MILLIONS DE PERSONNES EN ANGLETERRE VIVENT DANS DES ZONES AVEC MOINS DE TROIS AFFAIRES COVIDES Plus de huit millions de personnes en Angleterre vivent dans des zones où le coronavirus a peut-être disparu, ont révélé des chiffres officiels aujourd’hui. Les données du ministère de la Santé ont montré que 1 065 des 6 792 districts – 15 pour cent – ont enregistré «moins de trois cas» au cours de la semaine précédant le 24 février, et peuvent même n’en avoir eu aucun. Les chiffres sont supprimés lorsqu’ils tombent aussi bas parce que les chefs de la santé craignent que les résidents infectés puissent être identifiés et humiliés. La grande majorité des Cornouailles et du Devon ont enregistré moins de trois cas de coronavirus. Mais des zones avec des épidémies minuscules, voire inexistantes, étaient dispersées à travers le pays, y compris dans certaines parties de Londres. Les données ont été enregistrées par les Super Output Areas (MSOA) de la couche intermédiaire. Ce sont à peu près les mêmes que les zones de code postal, bien que certaines en aient fusionné plusieurs. Chaque MSOA abrite environ 8 000 personnes en moyenne. Les estimations démographiques de l’Office for National Statistics (ONS) suggèrent qu’il y avait 8,05 millions de personnes vivant dans les 1065 districts avec moins de trois cas au cours de la semaine se terminant le 24 février.

Les décès liés à Covid représentaient 30% de tous les décès enregistrés (13 809) au cours de la semaine la plus récente. Il s’agissait d’une baisse par rapport à la semaine précédente et aux mêmes niveaux que la semaine se terminant le 25 décembre, lorsque les décès ont commencé à devenir incontrôlables.

Les décès de Covid enregistrés en Angleterre ont diminué dans toutes les régions, mais sont restés au-dessus de la moyenne quinquennale.

Le nord-est a eu le moins de décès dus au virus (165), suivi du sud-ouest (268) et du Yorkshire et du Humber (320).

Le virus n’a pas réussi à se propager rapidement dans ces zones avant que des restrictions de verrouillage ne soient imposées au début de l’année, ce qui pourrait avoir entraîné une baisse du nombre de morts.

Le nombre le plus élevé de décès dus au virus a été enregistré dans le Sud-Est (636), mais il était inférieur de 34% au nombre enregistré la semaine précédente (974).

L’Est de l’Angleterre avait le deuxième péage le plus élevé (566) et le Nord-Ouest le troisième (563).

Cela peut prendre au moins deux semaines pour qu’une personne qui a contracté le virus développe des symptômes suffisamment graves pour être hospitalisée, puis une ou deux semaines supplémentaires pour mourir de la maladie.

Les décès toutes causes confondues sont toutefois restés au-dessus de la moyenne quinquennale dans toutes les régions, ce qui montre que le virus a toujours un impact.

Il était le plus au-dessus des niveaux des West Midlands (34% ou 390 décès supplémentaires), suivis de l’Est de l’Angleterre (26,6% ou 332 décès supplémentaires) et des East Midlands (26,3% ou 259 décès supplémentaires).

Au Pays de Galles, 179 décès liés à Covid ont été enregistrés, soit une baisse de 17% par rapport à la semaine précédente où il y en avait 216. Mais dans l’ensemble, les décès sont restés 9% au-dessus de la moyenne quinquennale (65 décès supplémentaires).

Les décès chez les résidents des foyers de soins ont été mesurés dans tous les milieux – y compris les hôpitaux et les foyers eux-mêmes.

Parmi les décès excédentaires enregistrés, l’ONS a déclaré que la plus grande proportion se trouvait dans des maisons privées (1 148 ou 43,1% au-dessus de la moyenne), suivies par les hôpitaux (1 012 ou 18,3% au-dessus de la moyenne).

Cela survient alors que les chiffres du ministère de la Santé révèlent que la deuxième vague continue de reculer à travers le pays, les chiffres des cas quotidiens ayant diminué de plus de moitié hier par rapport à la même période la semaine dernière.

Il y a un décalage d’au moins deux semaines entre les cas et les décès, en raison du temps mis à une personne qui a contracté le virus pour succomber à la maladie.

La majorité des décès liés au virus concernent les personnes âgées de plus de 75 ans. Le déploiement du vaccin a vu ces groupes vaccinés en premier pour les protéger de la maladie

Ce qui précède montre les décès de Covid en proportion de tous les décès. Ils ont chuté à 30% du total cette semaine, mais ce chiffre était aussi élevé qu’à la fin décembre, alors que les décès ont commencé à devenir incontrôlables.

La majorité des décès enregistrés au cours de la semaine la plus récente ont eu lieu dans les hôpitaux, suivis des maisons de soins et des maisons privées