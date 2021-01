Plus de 30 millions de cas de coronavirus ont désormais été enregistrés à travers l’Europe depuis le début de la pandémie, selon les chiffres.

Cela survient alors que la souche mutante du virus continue de se propager à travers le continent et qu’un certain nombre d’États membres de l’UE font face à des retards dans leurs approvisionnements en vaccins.

Un décompte de l’agence de presse AFP basé sur les statistiques sanitaires officielles de vendredi matin a montré que 30 003 905 cas ont jusqu’à présent été enregistrés dans 52 pays européens, dont la Russie.

Les pays les plus touchés étaient la Russie avec 3 520 531 cas, la Grande-Bretagne avec 3 260 258, la France avec 2 851 670, la Turquie avec 2 364 801, l’Italie avec 2 336 279 et l’Espagne avec 2 211 967.

Les pays ayant le plus grand nombre de morts étaient la Grande-Bretagne, l’Italie et la France, qui ont connu respectivement 86 015, 80 848 et 69 313 décès.

La semaine dernière, le continent dans son ensemble a enregistré environ 260 000 nouveaux cas chaque jour.

De nombreux pays sont également en hausse après avoir assoupli leurs verrouillages dans les derniers mois de l’année dernière et, dans certains cas, permettant à leurs populations de se déplacer et de se rassembler à Noël.

Les inquiétudes persistent également quant à la propagation de la nouvelle souche du virus – considérée comme jusqu’à 70% plus infectieuse que l’original – détectée pour la première fois en Grande-Bretagne le mois dernier.

La souche est connue pour s’être propagée au moins en France, en Allemagne, en Irlande, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède ainsi qu’en Inde, au Japon et en Australie.

La nouvelle intervient après qu’un certain nombre de gouvernements européens ont déclaré que le déploiement de leurs programmes de vaccination serait affecté par des retards dans les livraisons par le géant pharmaceutique américain Pfizer.

La société a déclaré aujourd’hui que des ajustements à son processus de fabrication destinés à augmenter la production entraîneraient des retards temporaires dans les expéditions ce mois-ci et début février.

Il a déclaré que les changements «entraîneraient une augmentation significative des doses à la fin de février et en mars».

Mais lors d’une réunion cette semaine, environ neuf des 27 des 27 États membres de l’UE auraient déclaré qu’ils recevaient actuellement des approvisionnements en vaccins « insuffisants ».

Dans une lettre adressée à la Commission européenne, les ministres de la Santé de Suède, du Danemark, de Finlande, de Lituanie, de Lettonie et d’Estonie auraient qualifié la situation d ‘ »inacceptable ».

«Non seulement cela a un impact sur les calendriers de vaccination prévus, mais cela diminue également la crédibilité du processus de vaccination», ont-ils écrit.

S’adressant à Reuters, le ministre lituanien de la Santé, Arunas Dulkys, a déclaré: « Ce que nous voulons, c’est que Pfizer-BioNTech rétablisse ses livraisons selon le calendrier convenu. »

Lors d’une conférence de presse, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu’elle s’était entretenue avec le PDG de Pfizer.

Elle a dit qu’il avait « rassuré [her] que toutes les doses garanties du premier trimestre [of 2021] sera livré au premier trimestre « .