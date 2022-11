Les cas de Covid en Chine atteignent un record alors que la dissidence grandit face à des restrictions strictes

Pékin

CNN

—



La Chine a signalé jeudi un nombre record d’infections quotidiennes à Covid, alors qu’une augmentation nationale des cas exerce une pression sur l’approche de tolérance zéro de plus en plus impopulaire du pays vis-à-vis du virus.

La Commission nationale de la santé (NHC) a enregistré mercredi 31 444 cas transmis localement – ​​dépassant le précédent pic de 29 317 enregistré le 13 avril lors du verrouillage de plusieurs mois à Shanghai.

La flambée est alimentée par des épidémies dans plusieurs villes et survient malgré le refus des autorités de mettre fin aux contrôles stricts des infections, même face à une réaction croissante – et sans précédent – ​​contre leur approche intransigeante de verrouillages incessants, de quarantaines et de mandats de tests de masse.

Pendant ce temps, un filet de décès liés à Covid a ajouté une pression supplémentaire au mélange. Pékin a enregistré mercredi son quatrième décès lié à Covid depuis le week-end dernier, aux côtés de 1 648 infections locales – son troisième jour consécutif de plus de 1 000 cas locaux.

Jeudi, les responsables de la ville ont déclaré qu’ils convertissaient un grand centre d’exposition en un hôpital de fortune pour la quarantaine et le traitement des patients de Covid.

Ce n’était que le dernier signe de la capitale augmentant les contrôles de Covid. Plus tôt cette semaine, les écoles de plusieurs districts ont déplacé les cours en ligne tandis que Chaoyang – épicentre de l’épidémie de la ville et siège de nombreuses entreprises et ambassades internationales – a exhorté les résidents à rester chez eux et a fermé les restaurants, les gymnases et les salons de beauté.

La Chine, la dernière grande économie mondiale à appliquer encore des mesures strictes de zéro Covid, a annoncé un assouplissement limité de la politique au début du mois dans ce que certains observateurs ont vu comme un signe que le gouvernement reconnaissait ses lacunes.

Il a découragé les tests de masse inutiles et la classification trop zélée des zones restreintes «à haut risque», supprimé les exigences de quarantaine pour les contacts étroits secondaires et réduit la quarantaine pour les contacts étroits et les arrivées internationales.

Suite à l’annonce, plusieurs villes chinoises ont annulé les tests de masse de Covid, mais il reste un éventail vertigineux de restrictions pour les résidents à naviguer – en particulier lorsque des épidémies se produisent.

Les signes que les gens en ont assez deviennent de plus en plus dramatiques et de rares manifestations ont éclaté dans un pays où les autorités répriment traditionnellement tout signe de dissidence.

Des manifestations ont éclaté cette semaine dans la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde, dans la ville de Zhengzhou. Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré des travailleurs confrontés à la police anti-émeute après que les autorités ont tenté de verrouiller l’établissement à la suite d’une épidémie. Cela survient une semaine après que certains habitants du centre de fabrication du sud de Guangzhou se sont révoltés contre un verrouillage prolongé en abattant des barrières et en marchant dans les rues.

Alimenter la colère des citoyens piégés dans les fermetures sont des problèmes récurrents comme l’impossibilité d’accéder à des soins médicaux rapides ou de se procurer suffisamment de nourriture et de fournitures, ou de perdre du travail et des revenus.