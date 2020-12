Publicité

Le nombre de personnes atteintes de coronavirus en Angleterre la semaine dernière a atteint les niveaux d’avant le deuxième verrouillage avec près de 646000 personnes porteuses de la maladie, selon les chiffres officiels.

Un rapport de l’Office for National Statistics estime aujourd’hui que 645 800 Britanniques ont été infectés par Covid entre le 12 et le 18 décembre, soit l’équivalent d’une personne sur 85.

Il a marqué une augmentation de 14 pour cent par rapport au chiffre de la semaine dernière et un bond de 34 pour cent par rapport à il y a quinze jours, lorsque le verrouillage de l’automne s’est terminé la première semaine de décembre.

La moitié de tous les nouveaux cas étaient la souche mutante hautement infectieuse du virus qui a émergé dans le sud-est de l’Angleterre en septembre, selon l’ONS.

Son rapport a révélé que Londres était devenue le point chaud de Covid du pays au cours de la semaine la plus récente, avec un Londonien sur 45 porteur de la maladie le 18 décembre.

Un jour plus tard, Boris Johnson a abandonné les plans de mixage de Noël pour les personnes vivant dans la capitale, ce qui a conduit des milliers de personnes à fuir Londres ce soir-là pour se rendre dans les régions inférieures du pays. Il y a maintenant des craintes que l’exode massif ait pu contribuer à répandre la nouvelle souche à travers le pays.

Le rapport de l’ONS a déclaré: «Au cours de la semaine la plus récente, le pourcentage de personnes testées positives pour le coronavirus en Angleterre a continué d’augmenter; au cours de la semaine la plus récente (du 12 au 18 décembre 2020), nous estimons que 645800 personnes au sein de la population communautaire en Angleterre avaient le coronavirus, soit environ 1 personne sur 85.

«Au cours de la semaine la plus récente, le pourcentage de personnes testées positives a continué d’augmenter fortement à Londres, dans l’est de l’Angleterre et dans le sud-est; Londres a maintenant le pourcentage le plus élevé de personnes testées positives.

Tous les groupes d’âge voient les taux d’infection augmenter, selon le rapport, à l’exception des personnes âgées de 70 ans et plus, où il y a des « signes précoces » d’une diminution.

Les enfants en âge d’aller à l’école secondaire continuent d’avoir les taux d’infection les plus élevés de tous les groupes d’âge, avec au moins un jeune sur 35 porteur du virus dans la semaine précédant le 18 décembre.