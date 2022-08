Les cas de COVID de la Colombie-Britannique sous-estimés 100 fois au milieu de moins de tests PCR, selon un groupe de modélisation

La troisième vague Omicron de la Colombie-Britannique a peut-être atteint son apogée, mais les experts disent qu’il y a encore des raisons d’être prudent.

Mercredi 17 août, le groupe indépendant de modélisation COVID-19 de la Colombie-Britannique a publié un rapport sur la situation COVID de la province et a constaté que le nombre de cas est 100 fois plus élevé que ce qui est enregistré comme statistiques officiellement déclarées.

Les données du gouvernement fédéral montrent que presque tout le monde en Colombie-Britannique a maintenant des anticorps contre la protéine de pointe du SRAS-CoV-2, soit par vaccination, soit par attraper la maladie respiratoire – plus de 50% des Britanno-Colombiens ont été infectés à la fin juin

“À ce jour, c’est plus de 2,5 millions de personnes – probablement beaucoup plus – qui ont été infectées”, a déclaré Sarah Otto, professeure de zoologie à l’UBC et co-rédactrice en chef du rapport du groupe de modélisation. “Nous avons donc cet énorme fossé entre le nombre de personnes infectées et le nombre de cas signalés.”

Le nombre officiel de cas de la Colombie-Britannique ne montre que 380 174 infections au total depuis le début de la pandémie – dont 254 849 ont été enregistrées avant le 31 décembre 2021.

La Colombie-Britannique sous-estime également probablement le nombre de décès par deux. Seule la moitié de la surmortalité de la Colombie-Britannique pendant la pandémie a été prise en compte. La province recueille des données sur les décès par COVID sur la base de la mortalité toutes causes confondues sur 30 jours, ce qui signifie que toute personne qui décède dans les 30 jours suivant une infection par COVID est considérée comme décédée du virus jusqu’à ou si une cause différente est déterminée.

Cependant, les effets du COVID sur la santé peuvent persister bien au-delà de cette période de 30 jours, selon les experts. Une étude américaine évaluant les impacts à long terme du COVID chez les anciens combattants a révélé qu’il y avait un risque 55% plus élevé d’un événement cardiovasculaire majeur comme une crise cardiaque dans l’année suivant l’infection au COVID.

Pourquoi les cas sont-ils sous-estimés en Colombie-Britannique ?

Le BC Center for Disease Control ne compte que les tests confirmés par PCR dans ses statistiques officielles, qui ne sont disponibles que par l’intermédiaire d’un médecin, à l’hôpital ou à la clinique de vaccination. Les tests PCR sont souvent réservés aux personnes à haut risque de conséquences graves des infections à COVID.

La grande majorité des Britanno-Colombiens utilisent des tests antigéniques rapides pour déterminer s’ils sont infectés.

Selon le plus récent rapport de situation COVID-19 du BC CDC, les tests PCR ont diminué régulièrement depuis la première vague Omicron en décembre et continuent de diminuer dans tous les groupes d’âge, sauf dans les 5-9, 15-19 et 80 + ans.

Le nombre de cas le plus récent publié par le BC CDC montre qu’il y a eu 900 cas de COVID pour la semaine du 31 juillet au 6 août. Si ce nombre est multiplié par 100, ce serait 90 000 cas pour la semaine et 12 857 nouveaux cas par jour.

“Quand il s’agit d’individus qui prennent des risques, ils veulent savoir quel est leur risque d’infection même s’ils n’ont pas de très fortes chances de se retrouver à l’hôpital”, a déclaré Otto. “En ce moment, BA.5 atteint son maximum, mais nous courons un risque d’infection très élevé et je pense que cela compte pour les gens afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées.”

Otto recommande au gouvernement de modifier son modèle de déclaration pour obtenir une meilleure estimation du nombre de cas. Elle suggère d’utiliser un échantillon de personnes qui se font tester régulièrement et de l’extrapoler à la population générale tout en surveillant les données sérologiques.

Avec l’automne et l’hiver à venir, Otto a déclaré qu’à moins qu’une nouvelle variante n’évolue, les vagues monteront et tomberont avec une protection anticorps décroissante tous les trois à neuf mois.

“C’est une bonne nouvelle que le niveau d’immunité de notre population ait baissé ce pic BA.5 – il est loin d’être aussi élevé que le pic BA.1 et c’est parce que nous avons tellement d’immunité hybride contre la vaccination et l’infection antérieure au moment.”

Black Press Media a contacté le ministère de la Santé pour commenter le rapport du Modeling Group, mais n’a pas immédiatement répondu.

@SchislerCole

cole.schisler@bpdigital.ca

Coronavirus