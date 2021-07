Les cas de Covid chutent pour un quatrième jour avec 31 795 nouvelles infections en 24 heures

LE ROYAUME-UNI a signalé 31 795 cas de coronavirus aujourd’hui, soit une baisse de 41,8% par rapport aux 54 674 de samedi dernier.

C’est le quatrième jour consécutif que les cas diminuent – ​​mais Public Health England n’a pas encore révélé combien de décès sont survenus en raison de « difficultés techniques »

Les cas restent élevés malgré la vaccination colossale Crédit : LNP

Hier, 36 389 autres cas ont été diagnostiqués pendant la nuit, soit une baisse de près d’un tiers par rapport aux 51 870 signalés vendredi dernier.

Et 64 nouveaux décès supplémentaires ont été signalés, soit un total de 129 044 vies perdues depuis le début de la pandémie.

La moyenne sur sept jours des infections quotidiennes à Covid au début de cette semaine était de 46 024, avec 711 hospitalisations, 567 patients sous ventilateurs et 42 décès.

Mais pendant la vague hivernale, lorsque les infections étaient à un niveau similaire de 46 231 le 17 janvier, la moyenne sur sept jours des décès était de 1 119 – 27 fois plus élevée qu’aujourd’hui.

Et il y avait 37 561 patients Covid dans les hôpitaux – neuf fois plus.

Pendant ce temps, de nouvelles données ont révélé que les vaccins ont réduit les vagues de décès de Covid à de simples ondulations.

Les patients hospitalisés sont, en moyenne, plus jeunes, moins mal et capables de quitter les services plus rapidement que lors des vagues précédentes, selon l’analyse.

Ils sont également moins susceptibles de se retrouver à l’hôpital en premier lieu, d’avoir besoin d’un ventilateur ou de mourir du virus mortel.

Cela survient alors que les vacanciers ont été confrontés au chaos des voyages aujourd’hui après avoir été contraints de faire la queue pendant des heures à l’aéroport d’Heathrow.

Les passagers revenant des pays de la liste orange sont restés frustrés après que beaucoup ont raté leur taxi ou leur autocar pré-réservé en raison des retards survenus le jour le plus chargé de l’année à l’aéroport.

Les voyageurs ont également déclaré qu’ils devaient attendre jusqu’à trois heures après la panne des portes électroniques, ralentissant encore plus le processus.

De plus, il n’y a pas de trains du métro de Londres depuis les terminaux d’Heathrow au cours du week-end en raison de travaux d’ingénierie qui ont obligé un certain nombre de passagers à prendre un service de bus de remplacement pour Hammersmith.