Les cas de COVID chutent de 9% dans le monde la semaine dernière, les décès sont stables

L’agence de santé des Nations Unies a déclaré qu’il y avait 6,5 millions de cas signalés la semaine dernière avec plus de 14 000 décès. L’OMS a déclaré que le nombre de nouveaux cas avait chuté de 35% en Europe mais avait augmenté d’environ 20% dans le Pacifique occidental et de 5% en Afrique. Les décès ont augmenté de 44% dans le Pacifique occidental et de 26% au Moyen-Orient, tout en diminuant d’environ un quart en Europe.