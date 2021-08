Les cas de Covid chutent de 30% en une semaine alors que le Royaume-Uni enregistre 24 470 infections quotidiennes supplémentaires et 65 décès par virus au cours des dernières 24 heures

Les cas de COVID ont diminué de 30% en une semaine.

Il y a eu 24 470 nouveaux cas enregistrés au cours des dernières 24 heures, avec 65 décès.

Les cas de Covid continuent de tomber à travers le Royaume-Uni Crédit : LNP

À la même époque la semaine dernière, il y a eu 28 652 cas et 28 décès.

Les statistiques d’aujourd’hui signifient qu’il y a eu une baisse de 30% des cas en moyenne au cours des sept derniers jours par rapport à la semaine précédente.

Les décès, cependant, continuent d’augmenter, avec une augmentation de 17% cette semaine par rapport à la semaine précédente.

Cela vient du fait que les Britanniques qui ont reçu deux doses du jab Oxford/AstraZeneca recevront un rappel Pfizer ou Moderna cet automne, c’est entendu.

Un troisième coup Covid devrait être proposé aux plus de 50 ans dans le but de s’attaquer à de nouvelles variantes et de garder la Grande-Bretagne fermement hors de verrouillage.

Il doit être administré avec le vaccin antigrippal annuel, soit sous la forme d’un nouveau vaccin conçu pour lutter contre les variantes, soit sous la forme d’une autre dose d’un vaccin existant.

Le vaccin AstraZeneca a été principalement utilisé sur les Britanniques plus âgés plus tôt dans le programme de vaccination – mais une source a déclaré que ceux qui avaient reçu le vaccin d’Oxford pour la première fois « recevraient un rappel d’ARNm ».

Mais l’AstraZeneca n’est pas un vaccin à ARNm – alors que Pfizer et Moderna le sont.

Ce sera la seule raison de mélanger et de faire correspondre les vaccins, a déclaré la source gouvernementale de haut niveau au Sunday Times.

Un essai de rappel au Royaume-Uni a montré que les personnes qui ont déjà reçu deux doses du vaccin AstraZeneca pourraient avoir une réponse immunitaire plus forte si elles recevaient un autre vaccin comme rappel.

Karina Butler, présidente du Comité consultatif national de la vaccination, a déclaré mercredi à RTE Radio 1’s Today: «Le département examine actuellement notre avis qui lui a été soumis.

« Nous avons fait des recommandations et nous attendrons les conseils.

« En toute honnêteté, les données qui sont sorties très tôt sur le mixage étaient encourageantes, mais il y avait très peu de données à ce sujet.

« Il faut attendre et voir. »