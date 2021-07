Les cas de Covid chez les Britanniques piqués grimpent de 85% en une semaine

DAILY Les cas de Covid ont grimpé de 85% chez les Britanniques vaccinés en une semaine, révèlent les données.

Environ 11 000 personnes tombent malades du virus chaque jour contre 6 000 il y a une semaine, selon l’étude ZOE Covid Symptom Study.

Les cas de Covid augmentent chez les Britanniques entièrement vaccinés – mais pas au rythme observé chez les non vaccinés

Même si les jabs sont très efficaces pour prévenir les maladies graves et la mort, vous pouvez toujours attraper le virus.

L’infection a tendance à être plus bénigne et à provoquer des symptômes qui ne sont pas les mêmes que ceux de la liste officielle du NHS.

Le Covid chez les personnes entièrement vaccinées a tendance à provoquer des maux de tête, un écoulement nasal, des maux de gorge, des éternuements et une perte d’odorat.

Par conséquent, la fièvre typique et la toux persistante sont rarement ressenties par ceux qui ont des piqûres.

Tim Spector OBE, scientifique principal de l’application ZOE COVID Study et professeur d’épidémiologie génétique au King’s College de Londres, a déclaré : « Il est plus important que jamais de réaliser ce classement car la pandémie n’est absolument pas terminée et de nombreuses personnes sont toujours infectées.

« Nous devons nous éloigner de l’idée vieille de 18 mois selon laquelle il ne s’agit que d’une fièvre, d’une toux et d’une perte d’odorat. »

Il a ajouté : « Il semble peu probable que le gouvernement modifie la liste officielle de sitôt, nous appelons donc les gens à faire passer le mot.

« Si vous ou un membre de votre ménage vous sentez malade, faites un test de flux latéral et si vous êtes positif, confirmez-le avec un test PCR. C’est simple, si vous vous sentez mal, faites un test.

Symptômes du Covid selon le statut vaccinal L’application ZOE Covid Symptom Study voit actuellement dans les données de l’application : Deux doses : Mal de crâne

Nez qui coule

Gorge irritée

éternuements

Perte d’odorat Une dose : Mal de crâne

Nez qui coule

Gorge irritée

éternuements

Toux persistante Non vacciné : Mal de crâne

Gorge irritée

Nez qui coule

Fièvre

Toux persistante

Unjabbed le plus à risque

La forte augmentation du nombre de Britanniques vaccinés recevant Covid survient au milieu de la troisième vague, affectant principalement les groupes non vaccinés.

Près de 22 7000 personnes sans vaccin signalent des symptômes chaque jour, soit 17% de plus que les 19 200 la semaine dernière.

Le chiffre a augmenté fin mai lorsque la variante super infectieuse Delta Covid s’est installée au Royaume-Uni.

Le professeur Spector a averti que les taux de vaccination à Londres étaient « inquiétants bas » compte tenu de sa densité de population.

Les dernières estimations de l’étude de symptômes de ZOE Covid sur les nouveaux cas de Covid quotidiens

Le professeur Spector a déclaré que les cas étaient plats dans le nord-ouest, mais en croissance dans le nord-est et à Londres

Il a également l’Euros est susceptible de contribuer aux cas, et a conseillé de regarder les matchs à l’extérieur ou au moins dans un espace intérieur bien ventilé.

« Les données de ZOE continuent de montrer que le nombre de nouveaux cas est en augmentation. Les taux britanniques sont parmi les plus élevés au monde, dépassant les États-Unis, l’Australie, l’Italie, la France et l’Espagne. dit le professeur Spector.

« Alors que le taux d’augmentation semble ralentir, nous n’avons pas encore atteint le sommet de cette dernière vague. Même si nous supprimons les restrictions COVID au Royaume-Uni, COVID n’en a pas fini avec nous. »

Mais il a déclaré qu’il était généralement favorable à la levée des restrictions restantes le 19 juillet.

« Nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas réduire la covid wn à zéro, c’est une nouvelle ère, nous y sommes pour le long terme et nous aurons de faibles niveaux de maladie pendant longtemps », a-t-il déclaré.

« C’est en quelque sorte une marque que cela se produit, et nous devons essayer de reprendre une vie normale. »

Le coût de la levée des restrictions – qui devrait voir les cas augmenter encore plus – est de centaines de milliers de plus longs Covid, selon les experts.

Long Covid provoque des symptômes persistants tels que fatigue, maux de tête et douleurs musculaires jusqu’à des mois après que le virus a été éliminé par le corps.

Actuellement, environ un million de personnes souffrent au Royaume-Uni, selon l’Office for National Statistics.

Pour la première fois, l’étude de ZOE a prédit combien de cas pourraient être attendus à l’avenir.

Il a déclaré qu’environ 500 personnes non vaccinées par jour tomberaient dans la catégorie des « long Covid » – des symptômes persistants pendant plus de trois mois qui affectent les activités quotidiennes.

Les cas de longue durée de Covid devraient continuer d’augmenter

En plus, 200 personnes supplémentaires sont vaccinées, a averti le professeur Spector.

Le chiffre pourrait atteindre 1 000 par jour si les nouvelles infections quotidiennes atteignent 50 000, comme le prédisent les ministres et les scientifiques.

Une étude distincte publiée aujourd’hui a prédit que 100 000 nouveaux cas quotidiens pourraient être signalés juste avant le déverrouillage de l’Angleterre le 19 juillet.

Cela est basé sur l’étude REACT montrant que les cas ont quadruplé en Angleterre depuis juin et doublent tous les six jours.

Environ une personne sur 170 est actuellement testée positive pour le virus, selon l’étude.

L’étude a montré que 0,35% des moins de 65 ans à double piqûre étaient positifs, contre 1,15% de ceux sans vaccin – montrant une protection de 70%.

Mais le professeur Steven Riley a ajouté: «Même si le vaccin est efficace, c’est un vaccin fantastique mais ce n’est pas un vaccin parfait, la proportion de personnes vaccinées des rondes 12 à 13 qui sont testées positives augmente.

« Nous ne constatons pas l’absence d’infection dans le groupe vacciné, nous constatons une croissance. »