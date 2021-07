Les cas de Covid baissent alors que le Royaume-Uni enregistre 26 144 nouveaux cas de virus et 71 décès supplémentaires en 24 heures

Les cas de COVID ont diminué, le Royaume-Uni ayant signalé 26 144 nouveaux cas aujourd’hui et 71 décès supplémentaires au cours de la dernière période de 24 heures.

Hier, 29 622 infections à coronavirus et 68 décès ont été annoncés et 31 795 cas et 28 décès ont été signalés à cette époque la semaine dernière.

Quelque 29 622 infections à coronavirus et 68 décès ont été annoncés hier Crédit : EPA

Pendant ce temps, 35 773 personnes ont reçu leur première dose d’un vaccin Covid hier, portant le total global à 46 811 298.

Et 164 295 ont eu leur deuxième jab, ce qui signifie que 38 126 702 sont maintenant complètement inoculés.

Cela survient alors qu’un expert gouvernemental a averti que la baisse des taux de cas au cours de la semaine dernière pourrait s’expliquer par le refus des personnes de se faire tester afin d’éviter de devoir s’isoler.

Le professeur Robert West, membre du Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviors (Spi-B), qui conseille les ministres, a déclaré que cela pourrait être un facteur dans la différence entre le taux d’infection élevé au Royaume-Uni et la diminution des cas positifs quotidiens.

Les dernières estimations de l’Office for National Statistics (ONS) montrent que les infections à Covid ont atteint leur niveau le plus élevé depuis janvier en Angleterre et le plus élevé depuis février au Pays de Galles.

L’enquête sur écouvillonnage domestique de l’ONS a montré qu’environ une personne sur 65 dans les ménages privés en Angleterre avait un coronavirus au cours de la semaine précédant le 24 juillet – contre une sur 75 la semaine précédente, et la neuvième semaine consécutive où les infections ont augmenté.

On estime également que les infections ont augmenté en Irlande du Nord, bien que leur nombre ait diminué en Écosse.