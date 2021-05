Les cas de Covid aux États-Unis sont les plus bas en un an alors que le voyage du Memorial Day reprend

Les États-Unis ont signalé le plus faible nombre de cas de Covid-19 en plus d’un an, car les aéroports du pays pendant le week-end du Memorial Day ont connu le plus grand nombre de voyageurs depuis le début de la pandémie.

Les 11 976 nouveaux cas signalés le 29 mai étaient les plus bas depuis le 23 mars 2020, lorsque 11 238 nouveaux cas ont été signalés, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

La moyenne sur sept jours de 21 007 est la plus basse depuis le 31 mars de l’année dernière, alors qu’elle était de 19 363.

Vendredi a également vu la TSA rapporter le le plus grand nombre de voyageurs depuis le début de la pandémie, avec plus de 1,9 million de personnes qui ont pris leur envol pour le long week-end. Au même moment l’année dernière, la TSA ne comptait que 327 000 passagers à ses points de contrôle.

L’Organisation mondiale de la santé a officiellement déclaré Covid-19 pandémie mondiale le 11 mars 2020. Les États-Unis ont signalé 1 147 cas de Covid ce jour-là. La pandémie continuerait à infecter plus de 33 millions de personnes aux États-Unis et à tuer près de 600 000 personnes.

Moins d’une semaine après la déclaration de l’OMS, le nombre de voyages quotidiens de la TSA est passé de 1,7 million à 620 000. Le 25 mars, le nombre était de 203 000. Depuis le 11 mars 2021, le nombre quotidien de voyageurs est resté supérieur à 1 million.

Plus de 60% des adultes américains ont au moins une dose d’un vaccin Covid, tandis que 40,5% des adultes sont complètement vaccinés, selon Données des Centres de contrôle et de prévention des maladies. Le président Biden a annoncé plus tôt ce mois-ci que son administration visait à augmenter le nombre d’adultes recevant au moins une dose à 70% d’ici le 4 juillet. Il a également déclaré qu’il souhaitait que 160 millions d’adultes américains soient entièrement vaccinés à la même date.

« Si nous réussissons dans cet effort », a déclaré Biden lors de son annonce, « alors les Américains auront fait un pas sérieux vers un retour à la normale ».

Le CDC a récemment déclaré que les personnes entièrement vaccinées n’avaient pas besoin de porter de masques dans la plupart des contextes, bien que les masques soient toujours requis dans les avions, les bus, les trains et les transports en commun. Des villes à travers le pays lèvent les restrictions sur les repas et les rassemblements à l’intérieur à mesure que les cas diminuent et que les vaccinations augmentent.

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré à plusieurs reprises qu’il souhaitait voir le nombre de cas quotidiens tomber en dessous de 10 000 avant qu’un large assouplissement des mesures de sécurité n’ait lieu.