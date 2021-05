Les cas de Covid aux États-Unis ont atteint leur plus bas niveau depuis juin 2020

Les cas de Covid aux États-Unis ont chuté à leur plus bas niveau depuis juin alors que le pays se prépare pour le week-end du Memorial Day, le début officieux de la saison estivale des voyages.

La moyenne sur sept jours des nouvelles infections est d’environ 26 000 dimanche, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. C’est le chiffre le plus bas depuis juin de l’année dernière.

Le déclin des cas est un signe encourageant, d’autant plus que de nombreux Américains prévoient de voyager, de passer des jours à la plage et de se réunir avec des amis et de la famille pendant l’été. C’est le dernier d’une série de jalons qui signalent une réouverture de l’économie et un retour progressif à un mode de vie plus typique.

Les cas de Covid ont chuté à mesure que de plus en plus de personnes à travers le pays se font vacciner. Environ 49% de la population américaine a reçu au moins une injection de vaccin, et 39% de la population est entièrement vaccinée samedi, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Parmi les 18 ans et plus, 61% sont au moins partiellement vaccinés, selon le CDC.

Les détaillants, y compris Target, Walmart et Macy’s, ont déclaré cette semaine que les achats des consommateurs reflètent le fait que les gens redeviennent plus mobiles et sociaux. Ils ont déclaré qu’un nombre croissant de clients sont retournés dans les magasins pour parcourir ou acheter des produits qu’ils avaient précédemment ignorés, des nouvelles tenues au blanchiment des dents.

Les nouvelles recommandations de santé publique du CDC ont également inauguré un changement plus tôt ce mois-ci pour les Américains qui portaient des masques depuis des mois. L’agence fédérale a déclaré que les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin de se couvrir le visage dans la plupart des environnements intérieurs et extérieurs. Cela a incité de nombreux détaillants et certains États, y compris New York, à abandonner les exigences de masque pour les personnes vaccinées et à s’aligner sur la nouvelle politique.