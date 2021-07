Les cas de Covid augmenteront à nouveau «de manière exponentielle» dans les JOURS après un «ralentissement temporaire», prévient un expert

UN EXPERT a averti que les cas augmenteraient «de manière exponentielle» en quelques jours, faisant exploser l’espoir d’une épidémie en diminution.

Hier, le gouvernement a signalé 39 906 nouveaux diagnostics de Covid, soit près de 18% de moins que le chiffre de jeudi dernier et en baisse pour la première fois depuis mai.

Sur la photo : les gens font la queue pour sortir en boîte sur Broad Street à Birmingham jeudi soir. Le professeur Paul Hunter a déclaré que l’impact du « Jour de la liberté » ne sera connu qu’au moins le 9 août Crédit : SnapperSK

Mais Paul Hunter, professeur de médecine à la Norwich School of Medicine de l’Université d’East Anglia, a déclaré qu’il était probable que la statistique inhabituelle n’était que « temporaire ».

Il a déclaré: « Il est encore trop tôt pour voir un impact des assouplissements du lundi 19 et une partie de la réduction des cas sera due au fait que de nombreux enfants ne sont plus testés aussi régulièrement maintenant que les écoles sont fermées.

« Je voudrais avertir qu’il ne s’agit peut-être que d’un ralentissement temporaire des rapports avant que nous commencions à voir un retour à une croissance exponentielle vers la fin de la semaine prochaine en raison de la fin des restrictions la semaine dernière. »

Le professeur Hunter a déclaré que l’on ne saura pas avant le 9 août comment la « Journée de la liberté », qui s’est déroulée en Angleterre malgré la flambée des cas Delta, a entraîné les taux d’infection.

Il y a toujours un décalage entre une action, comme l’assouplissement du verrouillage en Angleterre, et son impact sur le nombre de cas.

Par exemple, le professeur Hunter a déclaré qu’il y avait eu une accélération significative des nouveaux cas environ dix jours après le premier match de l’Angleterre en Euros et les quarts de finale.

« Si une perturbation telle que l’euro n’a provoqué qu’une accélération temporaire de l’augmentation du nombre de cas malgré la poursuite des matchs, cela peut être de bon augure pour l’impact du 19 juillet », a-t-il déclaré.

«Cela pourrait suggérer que nous ne verrons qu’un coup de pouce à court terme vers la fin de la semaine prochaine, suivi d’un ralentissement ou même d’une baisse dans les jours suivants. Le temps nous le dira. »

D’autres experts ont admis qu’il était trop tôt pour dire qu’il y avait des tendances positives dans les données.

Le professeur John Edmunds, membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), qui conseille les ministres, a déclaré à l’agence de presse PA : « La fermeture d’une école, survenue en Écosse le 23 juin et s’est produite plus récemment dans le reste du pays. , commencera à avoir un effet.

« De plus, le nombre énorme d’adultes et d’enfants qui se sont auto-isolés au cours des dernières semaines devrait également contribuer à ralentir la croissance épidémique.

« D’un autre côté, il faut se rappeler que l’effet du relâchement des restrictions plus tôt cette semaine ne sera pas encore apparent dans les données épidémiologiques.

« Il est donc difficile de dire exactement ce qui va se passer. Ce qui semble assez probable cependant, c’est que si nous ne prenons aucune autre mesure, nous serons dans une période prolongée d’incidence élevée avec toutes les perturbations et les risques d’hospitalisations et de décès que cela implique. »

Le professeur Hunter, photographié sur This Morning en janvier 2020, a déclaré: « Je voudrais avertir qu’il ne s’agit peut-être que d’un ralentissement temporaire des rapports avant que nous commencions à voir un retour à une croissance exponentielle vers la fin de la semaine prochaine » Crédit : Rex

Le Dr Simon Clarke, professeur agrégé en microbiologie cellulaire à l’Université de Reading, a déclaré : « Il est probablement prématuré de suggérer que nous assistons à une stabilisation des infections sur la base des données d’aujourd’hui.

«Le nombre d’infections au cours de l’année écoulée a montré de fortes hausses et baisses comme aujourd’hui, et il est donc sage de regarder les tendances plutôt que de s’enthousiasmer trop pour les chiffres quotidiens.

« Nous n’avons pas encore vu l’effet de la levée des restrictions définitives le 19 juillet sur les chiffres, ni comment les vacances scolaires d’été pourraient réduire un peu le nombre d’infections. »

Le Dr Clarke a déclaré que même si le virus cessait de se propager pendant les vacances d’été, il peut « s’attendre à ce qu’il s’inverse en septembre ».

« Les vaccinations auront le plus grand effet pour réduire ces chiffres », a-t-il déclaré.

Cela est venu après que l’une des études les plus importantes sur le suivi de l’épidémie a révélé qu’elle ne plafonnait pas, comme estimé précédemment.

Les experts qui dirigent l’application ZOE Covid Symptom Study avaient déclaré la semaine dernière qu’il semblait que la troisième vague avait » culminé » à 33 000 nouveaux cas symptomatiques par jour.

Mais jeudi, il a fait volte-face et a déclaré que les cas continuaient d’augmenter, après avoir changé de méthodologie.

Tim Spector, professeur au King’s College de Londres et scientifique principal de l’étude ZOE, a déclaré que Covid « ne disparaîtra certainement pas de sitôt ».

« Malheureusement, les espoirs que la vague actuelle d’infections ait culminé se sont estompés, car les données mises à jour de ZOE montrent que les nouveaux cas de Covid continuent d’augmenter alors que le Royaume-Uni lève la plupart des restrictions », a-t-il déclaré.

« Nous ne devons pas oublier les leçons de la pandémie dans notre précipitation pour revenir à une » vie normale « , car cela ne fera que prolonger l’emprise de Covid sur nos vies. »

Les données de Public Health England ont montré que l’épidémie a augmenté dans toutes les autorités locales d’Angleterre, à l’exception de cinq au cours de la semaine dernière.

Par région, le nombre de cas a le plus augmenté dans le sud-ouest et est le plus élevé dans le Yorkshire et le Humber.