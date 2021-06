Les cas de Covid augmenteront à l’automne à mesure que la variante delta se propage, prévient l’épidémiologiste

Les nouvelles infections à Covid-19 aux États-Unis augmenteront cet automne alors que la variante delta hautement contagieuse se propage, a averti mercredi l’épidémiologiste Anne Rimoin.

« Cette variante, la variante delta, est 60% plus contagieux que la variante alpha, de sorte que cela vous montre simplement que si vous avez le même contact avec quelqu’un que vous aviez auparavant qui a Covid, et que vous n’êtes pas vacciné, vous courez un risque important d’être infecté », Rimoin, professeur de épidémiologie à l’École de santé publique de l’UCLA, a déclaré à CNBC « The News with Shepard Smith ».

« C’est un match beaucoup plus sérieux maintenant », a déclaré Rimoin.

La variante delta Covid représente environ 1 des 5 nouveaux cas aux États-Unis. Ces chiffres ont doublé en quelques semaines seulement. Des experts de la santé, dont le Dr Anthony Fauci et la directrice des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Rochelle Walensky, s’attendent à ce que la variante delta devienne la souche dominante aux États-Unis.

Rimoin a souligné l’importance des vaccinations pour se protéger du virus.

« Il est vraiment important de garder un œil là-dessus, de faire vacciner autant de personnes que possible, afin que nous puissions construire autant d’immunité que possible, faire face à cela », a déclaré Rimoin.