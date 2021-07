Les cas de Covid augmentent tandis que les vaccins stagnent en Afrique, alors que les experts appellent à une plus grande contribution mondiale

Des agents de santé discutent près d’une ambulance sur le parking de l’hôpital universitaire Steve Biko, au milieu d’un verrouillage national de la maladie à coronavirus (COVID-19), à Pretoria, Afrique du Sud, le 11 janvier 2021. Siphiwe Sibeko | Reuters

Les pays africains se préparent à ce qui devrait être la pire vague de Covid-19 du continent à ce jour, les approvisionnements en vaccins continuant d’entraver les efforts de rétablissement. La semaine dernière, le continent a dépassé son pic de la deuxième vague de 528 000 cas actifs en janvier, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins et agrégé par la BBC, avec des cas actifs se situant maintenant à 642 823. Dans toute l’Afrique, les cas ont augmenté de près de 200 % entre juin et juillet et la moyenne hebdomadaire mobile des nouveaux décès quotidiens a augmenté depuis début juin, les fortes pentes étant principalement attribuées à la propagation rapide de la variante delta hautement transmissible. Au total, 36 pays ont signalé une augmentation des infections actives la semaine dernière, tandis que 15 ont enregistré des baisses et trois n’ont enregistré aucun changement. Pendant ce temps, 12 pays ont désormais détecté des « variantes préoccupantes », dont neuf luttent contre Delta. The One Campaign, une organisation internationale à but non lucratif axée sur l’extrême pauvreté et les maladies évitables, a souligné que les tests restent « terriblement bas ». Il a également noté que la communication de données limitée signifie que la compréhension de l’évolution de la pandémie repose principalement sur une douzaine de pays, qui sont en mesure de procéder à des tests de masse et de communiquer des données fiables.

« Les hospitalisations ont augmenté de 40 % sur tout le continent au cours de la semaine précédant le 20 juin, et de 42 % supplémentaires la semaine suivante, étirant les services de santé jusqu’au point de rupture », indique le rapport. « Par conséquent, plusieurs pays connaissent de graves pénuries de traitements médicaux vitaux, avec des rapports de patients décédés en attendant un lit d’hôpital. » L’organisation a également souligné que l’approvisionnement en vaccins devrait dépasser la demande dans les principales économies du G-7 d’ici la fin de l’été. One’s Africa Covid Tracker indique que sur plus de 3 milliards de doses administrées dans le monde, moins de 2% l’étaient en Afrique. « Ces mêmes pays ont acheté suffisamment de doses pour vacciner l’ensemble de leur population et ont encore plus de 2,5 milliards de doses restantes, qui pourraient être utilisées pour réduire la propagation des variantes, rouvrir l’économie mondiale et mettre fin à la pandémie mondiale plus rapidement », indique le rapport. ajoutée. On a souligné que cette quantité suffirait à protéger l’ensemble de la population adulte d’Afrique. Les cas confirmés quotidiens à travers l’Afrique sont passés d’un creux récent de 7 849 le 17 mai à plus de 36 700 lundi, selon une moyenne mobile de sept jours de Notre monde en données, tandis que le nombre total de vaccinations a augmenté au cours de la même période, passant de 1,8 pour 100 personnes à 3,9.

Au cours de la même période, l’Europe a vu son nombre total de vaccinations passer de 39,8 pour 100 personnes à 69,8, et les États-Unis sont passés de 54,8 à 74,7. le Équipe spéciale d’acquisition de vaccins contre le Covid-19 de la Banque mondiale et de l’Union africaine convenu le mois dernier de collaborer au déploiement de vaccins pour 400 millions d’Africains, tandis que les dirigeants du G-7 ont promis 870 millions de doses supplémentaires pour soutenir un accès équitable lors du sommet de juin. Cependant, en juin, le centre COVAX de l’OMS, visant à assurer un accès équitable aux vaccins dans le monde, a été contraint d’abaisser ses objectifs pour 2021 de 27 % de couverture de la population cible des pays à faible revenu à 23 %. L’un d’eux a également souligné que les récents engagements sur le partage de vaccins, y compris du G-7, sont loin des 11 milliards de doses nécessaires pour atteindre l’immunité collective mondiale. « bosse de vitesse sur la route » économique ? Près de la moitié des nouveaux cas enregistrés la semaine dernière se trouvaient en Afrique du Sud, qui a désormais signalé plus de 2 millions de cas et 62 171 décès. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déjà dénoncé ce qu’il a appelé « Apartheid vaccinal » de la part des grandes économies pour la thésaurisation des fournitures. Le récent pic a conduit à une réimposition de mesures de confinement de niveau quatre, le deuxième niveau le plus élevé disponible. Il s’agit notamment d’un couvre-feu prolongé et d’interdictions de tous les rassemblements, de la vente d’alcool et des voyages d’agrément à l’intérieur et à l’extérieur de la région densément peuplée de Gauteng, qui comprend Johannesburg et Pretoria. Cependant, les économistes ne s’attendent pas à ce que cela ait un impact significatif sur les perspectives économiques du pays. Le sous-gouverneur de la Banque de réserve sud-africaine, Kuben Naidoo, a déclaré que les restrictions seraient un « ralentisseur sur la route ». Jason Tuvey, économiste principal des marchés émergents chez Capital Economics, a suggéré vendredi dans une note que les taux d’intérêt seraient probablement relevés plus tard et plus lentement que les investisseurs ne le prévoient actuellement. Le PMI manufacturier (indice des directeurs d’achats) de l’Afrique du Sud, très surveillé, a légèrement baissé en juin, mais est resté robuste compte tenu de la troisième vague sévère à laquelle le pays est confronté.