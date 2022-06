Les cas de Covid augmentent, mais les décès restent proches des plus bas

« Dans l’ensemble, les personnes qui ont été atteintes de Covid sont beaucoup, beaucoup moins malades qu’elles ne l’étaient même cet hiver », a déclaré le Dr Megan Ranney, médecin urgentiste à l’Université Brown. « Cela ressemble à une maladie presque différente pour les gens, à l’exception des personnes très âgées, non vaccinées ou immunodéprimées. »

Les disparités dans l’accès aux injections de rappel et aux pilules antivirales ont également exposé certains Américains à un risque plus élevé. Les Noirs et les Hispaniques éligibles aux rappels ont reçu les injections à des taux inférieurs à ceux des Blancs, ce qui reflète ce que certains épidémiologistes décrivent comme des efforts limités dans certains États pour mettre les rappels à portée de main. Les patients qui n’ont pas de médecin de premier recours ou qui vivent loin des pharmacies peuvent également avoir du mal à obtenir des pilules antivirales.

Le nombre de patients hospitalisés de Covid continue d’augmenter à l’échelle nationale, ce qui rend probable que des augmentations de décès suivront progressivement, ont déclaré des épidémiologistes. On ne sait pas à quel point la vague frappera les régions moins vaccinées, comme le Sud, où l’immunité contre les infections passées a également augmenté.

« Malheureusement, les taux de vaccination dans de nombreux États du sud sont parmi les plus bas du pays », a déclaré Jason Salemi, professeur d’épidémiologie à l’Université de Floride du Sud. « Mais il y a certainement beaucoup d’immunité construite par une infection antérieure. »

Même si moins de cas deviennent mortels, le nombre sans précédent d’infections cet hiver et ce printemps a lui-même créé d’importants problèmes. Aux États-Unis, un survivant adulte sur cinq de Covid de moins de 65 ans a eu affaire à une version longue de Covid, selon une étude récente. De nombreuses personnes se sont absentées du travail, y compris des médecins, dont les absences ce printemps ont périodiquement mis à rude épreuve les hôpitaux qui avaient déjà des problèmes de personnel.

Le Dr Karan, de Stanford, a déclaré qu’il avait des symptômes persistants d’un combat de janvier avec Covid jusqu’en avril. Un mois plus tard, il était à nouveau infecté. Depuis la semaine dernière, a-t-il déclaré, avec la vague de sous-variantes frappant la Californie, son équipe de cinq médecins dans l’un des hôpitaux où il travaille avait été réduite à deux en raison des absences de Covid, obligeant à retarder les consultations de certains patients.