Les cas de COVID augmentent et «les choses vont empirer», dit Fauci

Les États-Unis ne verront probablement pas les blocages qui ont frappé le pays l’année dernière malgré la recrudescence des infections, mais « les choses vont empirer », a averti dimanche le Dr Anthony Fauci.

Fauci, faisant le tour des journaux télévisés du matin, a noté que la moitié des Américains ont été vaccinés. Cela, a-t-il dit, devrait suffire à éviter des mesures drastiques. Mais pas assez pour écraser l’épidémie.

« Nous recherchons, non pas, je crois, des blocages, mais de la douleur et de la souffrance à l’avenir », a déclaré Fauci dans l’émission « This Week » d’ABC.

Les États-Unis ont signalé plus de 1,3 million de nouvelles infections en juillet, plus du triple du nombre de juin. Fauci a reconnu que certaines infections révolutionnaires se produisent parmi les vaccinés. Aucun vaccin n’est efficace à 100%, a-t-il noté. Mais il a souligné le thème récurrent de l’administration Biden selon lequel les personnes vaccinées qui sont infectées sont moins susceptibles de tomber gravement malades que les personnes non vaccinées qui sont infectées.

« Du point de vue de la maladie, de l’hospitalisation, de la souffrance et de la mort, les non vaccinés sont beaucoup plus vulnérables », a déclaré Fauci. « Les non vaccinés, en ne se faisant pas vacciner, permettent la propagation et la propagation de l’épidémie. »

Le CDC a ramené des directives recommandant des masques pour les personnes vaccinées dans les zones de propagation importante du virus.

« Cela a beaucoup plus à voir avec la transmission », a déclaré Fauci à propos des nouvelles directives. « Vous voulez qu’ils portent un masque, de sorte que s’ils sont effectivement infectés, ils ne le transmettent pas aux personnes vulnérables, peut-être dans leur propre foyer, des enfants ou des personnes souffrant d’affections sous-jacentes. »

Le retour de certains mandats de masques locaux dans les écoles et ailleurs suscite une résistance similaire à celle des mandats de vaccins. Au Texas, où les nouvelles infections quotidiennes ont triplé au cours des deux dernières semaines, le gouverneur Greg Abbott a interdit aux gouvernements locaux et aux agences d’État d’exiger des vaccins ou des masques. Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, malgré le nombre record d’infections dans son État, a également imposé des limites aux règles locales en matière de masques.

Les deux gouverneurs affirment que la protection contre le virus devrait être une question de responsabilité personnelle, et non d’intervention du gouvernement.

« Nous avons beaucoup de pression du CDC et d’autres pour obliger chaque personne, les enfants et le personnel (scolaire) à porter des masques toute la journée », a déclaré DeSantis. « Ce serait une énorme erreur. »

La nouvelle politique de l’administration Biden exigeant que les travailleurs fédéraux portent des masques a suscité un certain recul des syndicats, y compris ceux qui encouragent leurs rangs et leurs fichiers à porter des masques.

« Notre syndicat prévoit de négocier les détails avant la mise en œuvre de toute nouvelle politique », a tweeté la Fédération américaine des employés du gouvernement, qui représente 700 000 fonctionnaires.

Aussi dans l’actualité :

► Une action en justice déposée vendredi par l’American Civil Liberties Union et des organisations locales allègue que le département du shérif du comté de Riverside en Californie a mal dépensé près de 5 millions de dollars de fonds fédéraux destinés à soulager le COVID0-19. La poursuite affirme que le département a dépensé l’argent pour les revêtements de sol, le mobilier de bureau, les claviers de porte, les caméras et les fenêtres pare-balles, qui, selon les défendeurs, étaient des mesures destinées à empêcher la propagation du COVID.

►Des milliers de personnes en France ont manifesté samedi contre une nouvelle mesure qui obligerait les personnes à présenter un « laissez-passer vert » certifiant qu’elles ont été vaccinées, ont reçu un test COVID-19 négatif, ou récupéré d’une infection récente afin d’entrer dans la plupart des espaces publics. La plupart des manifestations étaient pacifiques, mais la police anti-émeute a affronté certains manifestants à Paris.

►Plus de 100 étudiants d’une école à charte à Atlanta sont en quarantaine après la première semaine de cours. Mercredi, au moins deux élèves et deux membres du personnel ont été testés positifs au COVID-19 à la Drew Charter School, ont annoncé vendredi les responsables de l’école. Les élèves ont repris le chemin de l’école mardi.

►Malgré tous les autres nageurs américains portant un masque lors d’entretiens avec des journalistes, le Comité olympique et paralympique américain a autorisé le nageur non vacciné Michael Andrew à ne pas porter de masque. Citant le livre de jeu de Tokyo sur les protocoles COVID-19 publié en juin, l’USOPC a déclaré que les athlètes peuvent retirer leurs masques pour des entretiens.

📈Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 34,9 millions de cas confirmés de COVID-19 et 613 133 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 197,7 millions de cas et 4,2 millions de décès. Plus de 164,4 millions d’Américains – 49,5% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

📘Ce que nous lisons : Les preuves s’accumulent sur les dangers de la variante delta et sur la façon dont le port du masque est essentiel pour la maîtriser, selon un diaporama du gouvernement daté de jeudi. La variante delta est considérée comme beaucoup plus contagieuse que les autres variantes du virus. Lire la suite.

La Floride bat le record de cas de COVID

La Floride a signalé 21 683 nouveaux cas dans les données qu’elle a publiées samedi, le total de cas de COVID-19 sur une journée le plus élevé de l’État depuis le début de la pandémie. La Floride est devenue un point chaud pour les infections à COVID, représentant environ un nouveau cas sur cinq à l’échelle nationale. Il a également enregistré 409 décès dus au virus cette semaine.

La situation en Floride survient alors que le CDC a recommandé que les gens dans tout le pays retournent au masque dans les espaces publics intérieurs, même s’ils sont vaccinés contre le coronavirus, en raison de l’augmentation des cas et de la forte transmissibilité de la variante delta. Le CDC a également recommandé que tout le personnel scolaire et les élèves portent des masques.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a cependant résisté aux ordres de masquage et imposé des limites à la capacité des autorités locales d’exiger des masques. Il a également signé vendredi un décret pour émettre des règles d’urgence pour « protéger les droits des parents », rendant les masques faciaux facultatifs dans tout l’État dans les écoles et laissant le soin aux parents.

Les locataires se préparent à la fin du moratoire fédéral sur les expulsions

Les locataires aux prises avec des mois d’arriérés de loyer ne sont plus protégés par le moratoire fédéral sur les expulsions. L’administration Biden a laissé le moratium expirer samedi soir, affirmant que le Congrès devrait prendre des mesures législatives pour protéger les locataires tout en exhortant à la distribution de milliards de dollars de secours pour aider ceux qui font face à la perte de leur logement. L’administration a souligné qu’elle voulait prolonger le moratoire, mais que ses mains étaient liées après que la Cour suprême des États-Unis a signalé en juin qu’il ne pouvait pas être prolongé au-delà de la fin juillet sans action du Congrès.

Vendredi, les législateurs de la Chambre ont tenté, sans succès, d’adopter un projet de loi visant à prolonger le moratoire, même de quelques mois. Certains législateurs démocrates avaient souhaité qu’il soit prolongé jusqu’à la fin de l’année.

Contribution : The Associated Press