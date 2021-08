Les cas de COVID augmentent et «les choses vont empirer», dit Fauci

Les États-Unis ne verront probablement pas les blocages qui ont frappé le pays l’année dernière malgré la recrudescence des infections, mais « les choses vont empirer », a averti dimanche le Dr Anthony Fauci.

Fauci, faisant le tour des journaux télévisés du matin, a noté que la moitié des Américains ont été vaccinés. Cela, a-t-il dit, devrait suffire à éviter des mesures drastiques. Mais pas assez pour écraser l’épidémie.

« Nous recherchons, non pas, je crois, des blocages, mais de la douleur et de la souffrance à l’avenir », a déclaré Fauci sur ABC « This Week ».

Les États-Unis ont signalé plus de 1,3 million de nouvelles infections en juillet, plus du triple du nombre de juin. Fauci a reconnu que certaines infections révolutionnaires se produisent parmi les vaccinés. Aucun vaccin n’est efficace à 100 %, a-t-il noté. Mais il a souligné le thème récurrent de l’administration Biden selon lequel les personnes vaccinées qui sont infectées sont moins susceptibles de tomber gravement malades que les personnes non vaccinées qui sont infectées.

« Du point de vue de la maladie, de l’hospitalisation, de la souffrance et de la mort, les non vaccinés sont beaucoup plus vulnérables », a déclaré Fauci. « Les non vaccinés, en ne se faisant pas vacciner, permettent la propagation et la propagation de l’épidémie. »

Le CDC a ramené des directives recommandant des masques pour les personnes vaccinées dans les zones de propagation importante du virus.

« Cela a beaucoup plus à voir avec la transmission », a déclaré Fauci à propos des nouvelles directives. « Vous voulez qu’ils portent un masque, de sorte que s’ils sont effectivement infectés, ils ne le transmettent pas aux personnes vulnérables, peut-être dans leur propre foyer, des enfants ou des personnes souffrant d’affections sous-jacentes. »

Le directeur des National Institutes of Health a déclaré que les directives fédérales exhortant les personnes vaccinées à porter des masques à l’intérieur dans les communautés à forte propagation de COVID-19 visent principalement à protéger les non vaccinés et les immunodéprimés.

Le Dr Francis Collins, chef des National Institutes of Health, a déclaré avoir exhorté les Américains à porter des masques, mais a souligné dimanche que les masques ne remplacent pas la vaccination.

Le virus « organise une assez grande fête au milieu du pays », a déclaré Collins.

Le retour de certains mandats de masques locaux dans les écoles et ailleurs suscite une résistance similaire à celle des mandats de vaccins. Au Texas, où les nouvelles infections quotidiennes ont triplé au cours des deux dernières semaines, le gouverneur Greg Abbott a interdit aux gouvernements locaux et aux agences d’État d’exiger des vaccins ou des masques. Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, malgré le nombre record d’infections dans son État, a également imposé des limites aux règles locales en matière de masques.

Les deux gouverneurs affirment que la protection contre le virus devrait être une question de responsabilité personnelle, et non d’intervention du gouvernement.

« Nous avons beaucoup de pression du CDC et d’autres pour obliger chaque personne, les enfants et le personnel (scolaire) à porter des masques toute la journée », a déclaré DeSantis. « Ce serait une énorme erreur. »

La nouvelle politique de l’administration Biden exigeant que les travailleurs fédéraux portent des masques a suscité un certain recul des syndicats, y compris ceux qui encouragent leurs bases à porter des masques.

« Notre syndicat prévoit de négocier les détails avant la mise en œuvre de toute nouvelle politique », a tweeté la Fédération américaine des employés du gouvernement, qui représente 700 000 fonctionnaires.

Aussi dans l’actualité :

►Les responsables des hôpitaux et de la santé du Texas ont plaidé pour que les résidents se fassent vacciner au milieu d’une augmentation spectaculaire du nombre de patients COVID qui met à rude épreuve un système de santé déjà décimé. « Presque toutes les admissions de patients COVID sont complètement évitables », a déclaré le Dr Bryan Alsip, médecin-chef de l’University Health System de San Antonio. « Le personnel en est témoin tous les jours et c’est très, très frustrant.

►La région du Latium en Italie, qui comprend Rome, affirme que son site Web a été piraté, rendant temporairement impossible pour les résidents de s’inscrire à la vaccination. Environ 70% des résidents du Latium âgés de 12 ans ou plus et éligibles pour le vaccin ont été vaccinés.

►Les employés de l’État du Nevada qui ne sont pas complètement vaccinés contre le COVID-19 doivent subir des tests de dépistage hebdomadaires à partir du 15 août.

►Des milliers de personnes en France ont manifesté samedi contre une nouvelle mesure qui obligerait les personnes à présenter un « laissez-passer vert » certifiant qu’elles ont été vaccinées, ont reçu un test COVID-19 négatif, ou récupéré d’une infection récente afin d’entrer dans la plupart des espaces publics. La plupart des manifestations étaient pacifiques, mais la police anti-émeute a affronté certains manifestants à Paris.

►Malgré tous les autres nageurs américains portant un masque lors d’entretiens avec des journalistes, le Comité olympique et paralympique américain a autorisé le nageur non vacciné Michael Andrew à ne pas porter de masque. Citant le livre de jeu de Tokyo sur les protocoles COVID-19 publié en juin, l’USOPC a déclaré que les athlètes peuvent retirer leurs masques pour des entretiens.

📈Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 34,9 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 613 100 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 198 millions de cas et 4,2 millions de décès. Plus de 164,4 millions d’Américains – 49,5% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

📘Ce que nous lisons : Les preuves s’accumulent sur les dangers de la variante delta et sur la façon dont le port du masque est essentiel pour la maîtriser, selon un diaporama du gouvernement daté de jeudi. La variante delta est considérée comme beaucoup plus contagieuse que les autres variantes du virus. Lire la suite.

Continuez à rafraîchir cette page pour les dernières nouvelles. Vouloir plus? Inscrivez-vous à la newsletter Coronavirus Watch de USA TODAY pour recevoir des mises à jour directement dans votre boîte de réception et rejoindre notre groupe Facebook.

Un autre jour, un autre record sombre alors qu’une vague de virus déferle sur la Floride

Un jour après que la Floride a enregistré le plus de nouveaux cas quotidiens depuis le début de la pandémie, l’État a battu dimanche son record d’hospitalisations en cours. Le Sunshine State avait 10 207 personnes hospitalisées avec des cas confirmés de COVID-19, selon les données communiquées au département américain de la Santé et des Services sociaux. Le précédent record de 10 170 hospitalisations datait du 23 juillet 2020 – plus de six mois avant que les vaccinations ne commencent à se généraliser – selon la Florida Hospital Association.

Pourtant, le gouverneur de Floride Ron DeSantis a résisté aux ordonnances de masquage et a imposé des limites à la capacité des autorités locales d’exiger des masques. Il a également signé vendredi un décret énonçant des règles d’urgence pour « protéger les droits des parents », rendant les masques faciaux facultatifs dans tout l’État dans les écoles et laissant le soin aux parents.

Boom des ventes d’armes, mais où sont les munitions ?

Les ventes d’armes à feu en plein essor pendant la pandémie ont alimenté une pénurie de munitions pour les organismes chargés de l’application des lois, les personnes cherchant une protection personnelle, les tireurs récréatifs et les chasseurs. Les fabricants disent qu’ils produisent autant de munitions que possible, mais de nombreuses étagères de magasins d’armes à feu sont vides et les prix ne cessent d’augmenter. La pandémie, les troubles sociaux et l’augmentation des crimes violents ont incité des millions de personnes à acheter des armes à feu pour se protéger ou à se lancer dans le tir pour le sport, selon les experts.

L’officier Larry Hadfield, porte-parole du département de la police métropolitaine de Las Vegas, a déclaré que son département avait également été touché par la pénurie. « Nous avons fait des efforts pour conserver les munitions lorsque cela était possible », a-t-il déclaré.

Les locataires se préparent à la fin du moratoire fédéral sur les expulsions

Les locataires aux prises avec des mois d’arriérés de loyer ne sont plus protégés par le moratoire fédéral sur les expulsions. L’administration Biden a laissé le moratoire expirer samedi soir, affirmant que le Congrès devrait prendre des mesures législatives pour protéger les locataires tout en exhortant à la distribution de milliards de dollars d’aide pour aider les personnes confrontées à la perte de leur logement. L’administration a souligné qu’elle voulait prolonger le moratoire, mais que ses mains étaient liées après que la Cour suprême des États-Unis a signalé en juin qu’il ne pouvait pas être prolongé au-delà de la fin juillet sans action du Congrès.

Vendredi, les législateurs de la Chambre ont tenté, sans succès, d’adopter un projet de loi visant à prolonger le moratoire, même de quelques mois. Certains législateurs démocrates avaient souhaité qu’il soit prolongé jusqu’à la fin de l’année.

Contribution : The Associated Press