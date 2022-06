Les cas de COVID augmentent en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Europe

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

LONDRES – Le nombre de nouveaux cas de coronavirus a augmenté la semaine dernière en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Europe, tandis que le nombre de décès dans le monde a chuté de 16%, selon le dernier rapport hebdomadaire de l’Organisation mondiale de la santé sur la pandémie publié mercredi. L’OMS a déclaré qu’il y avait eu 3,3 millions de nouvelles infections au COVID-19 la semaine dernière, marquant une baisse de 4%, avec plus de 7 500 décès. Mais les cas ont bondi d’environ 45% en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient, et d’environ 6% en Europe. L’Asie du Sud-Est a été la seule région à signaler une légère augmentation de 4% des décès, tandis que les chiffres ont chuté ailleurs. À l’échelle mondiale, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a diminué après avoir culminé en janvier.

Salim Abdool Karim, épidémiologiste et vice-chancelier de l’Université du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, a déclaré que la récente baisse du nombre de COVID-19 avait atteint des niveaux « creux » et n’avait pas été beaucoup vue au cours des deux dernières années et demie. . Il a toutefois averti que certains pays, dont la Grande-Bretagne, commençaient à voir une légère résurgence des cas.

Les responsables britanniques de la santé ont déclaré la semaine dernière qu’il y avait des signes précurseurs que le pays pourrait être au début d’une nouvelle vague d’infections provoquées par des variantes de l’omicron, bien que les taux d’hospitalisation soient jusqu’à présent restés « très bas ».

Le pays a abandonné presque toutes ses restrictions COVID il y a des mois. La semaine dernière, le Royaume-Uni a enregistré une augmentation de 43% des cas à la suite des fêtes de rue, concerts et autres festivités célébrant le jubilé de platine de la reine Elizabeth II au début du mois, qui a marqué ses 70 ans en tant que monarque.

Pendant ce temps, aux États-Unis, les autorités ont commencé à déployer des vaccins pour les plus petits à la fin de la semaine dernière, avec des vaccins pour les enfants âgés de six mois à cinq ans.

Les conseillers des Centers for Disease Prevention and Control des États-Unis ont autorisé samedi les vaccins fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna, affirmant qu’ils contribuaient à prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès chez les jeunes enfants.

Alors que les jeunes enfants ne tombent généralement pas aussi malades du COVID-19 que les enfants plus âgés et les adultes, leurs hospitalisations ont augmenté pendant la vague omicron et les experts américains ont déterminé que les avantages de la vaccination l’emportaient sur les risques minimes.