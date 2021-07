Les cas de COVID augmentent en Arkansas alors que la variante delta préoccupante se propage

Les cas de COVID-19 ont doublé aux États-Unis au cours des deux dernières semaines, et l’Arkansas devient une étude de cas sur la façon dont les faibles taux de vaccination peuvent alimenter la propagation du virus.

L’Arkansas continue d’être le premier État du pays pour les nouveaux cas par habitant, et seulement 35% de la population de l’État est entièrement vaccinée, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Le virus semble épargner largement les personnes vaccinées de la maladie la plus grave.

« De tous nos patients positifs au COVID gravement malades dans les établissements de Baptist Health, aucun n’a été entièrement vacciné », a déclaré Stephanie Whitaker, directrice des soins infirmiers pour Baptist Health, un important fournisseur de soins de santé de l’État.

Le ministère de la Santé de l’État a déclaré qu’il y avait 240 patients COVID-19 dans les unités de soins intensifs de l’État et 118 sous respirateurs. Seuls 4% des lits des unités de soins intensifs de l’État sont disponibles.

L’Arkansas a des antécédents de réponse laxiste à la pandémie et était l’un des sept États à ne pas avoir émis d’ordonnance de séjour à domicile pour des activités non essentielles en mars et avril 2020 en réponse à la pandémie.

Pendant ce temps, les cas ont augmenté dans les 50 États pour la semaine se terminant vendredi, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins.

Aussi dans l’actualité :

►Andy Slavitt, un ancien conseiller de l’administration Biden sur COVID-19, a déclaré dit sur Twitter cette désinformation a convaincu à tort « juste assez de communautés américaines qu’un vaccin était pire que COVID ». Il a déclaré que l’accès des États-Unis aux vaccins faisait « l’envie du monde ».

►L’animateur et analyste ESPN vacciné Jay Williams ne diffusera pas le reste des finales de la NBA après avoir été testé positif pour COVID-19.

►Le président Joe Biden et la Maison Blanche ont pointé du doigt les sociétés de médias sociaux pour la récente vague de COVID-19 parmi les non vaccinés, les accusant de permettre à la désinformation sur les vaccins de se propager en ligne.

►Les hospitalisations liées au COVID-19 en Floride ont bondi de 73% par rapport à la mi-juin, mettant fin à des mois de baisse constante qui ont commencé lorsque des vaccinations généralisées sont devenues disponibles.

►Les républicains du Sénat de l’Idaho refusent de convoquer à nouveau la législature de l’État au milieu des appels à une législation pour empêcher les employeurs d’exiger que les travailleurs se fassent vacciner contre le COVID-19, ont déclaré vendredi les législateurs.

►Le gouvernement britannique prévoit toujours de lever toutes les restrictions légales restantes sur les contacts sociaux, ainsi que d’autres mesures de santé publique lundi, malgré le fait que le Royaume-Uni ait enregistré plus de 50 000 nouveaux cas de COVID-19 pour la première fois en six mois et un terrible avertissement du Le meilleur conseiller médical du gouvernement britannique.

Les chiffres du jour: Les États-Unis ont enregistré plus de 34 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 608 800 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 189 millions de cas et plus de 4 millions de décès. Plus de 160 millions d’Américains – 48% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

📘 Ce que nous lisons: Les agents de la patrouille frontalière sont confrontés à une crise COVID-19 alors que le président Joe Biden envisage d’assouplir les règles frontalières. « Nous n’avons pas fait de pause », a déclaré Brian Hastings, chef du secteur de la patrouille frontalière américaine dans la vallée du Rio Grande, à USA TODAY. Plus ici.

Masquez-vous à l’intérieur à Los Angeles et à Las Vegas – même si vous êtes vacciné, selon les autorités

Responsables de la santé de destinations touristiques populaires comme Los Angeles et Las Vegas demandent à plus de gens de se masquer à l’intérieur.

Le district sanitaire du sud du Nevada recommande désormais aux gens de porter des masques dans les lieux publics intérieurs bondés – y compris les casinos de Las Vegas – quel que soit le statut de vaccination, selon un communiqué de vendredi.

L’annonce intervient un jour après que le comté de Los Angeles a annoncé qu’il rétablirait une politique de masquage à l’intérieur en raison d’une récente augmentation du nombre de nouveaux cas de COVID-19. Vendredi, d’autres comtés de Californie ont suivi avec des recommandations de masques. Lire la suite.

– Bailey Schulz

Les organisateurs de Tokyo 2020 signalent le premier cas positif de COVID-19 au village olympique

Le comité d’organisation de Tokyo 2020 a signalé la premier cas positif de COVID-19 dans le village olympique samedi. La personne non identifiée, qui n’est répertoriée par les organisateurs que comme « personnel concerné par les jeux », a été testée positive pour la maladie vendredi et est maintenant en quarantaine dans un hôtel.

Toshiro Muto, le PDG du comité d’organisation, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il n’avait aucune information quant à savoir si la personne avait été vaccinée. Et Seiko Hashimoto, présidente du comité, a déclaré que les organisateurs faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour s’assurer que le village olympique – comme tous les sites et installations – soit aussi sûr que possible.

Le résident anonyme du village olympique est l’une des 44 personnes affiliées aux Jeux qui ont été testées positives pour COVID-19 depuis le 1er juillet, selon les organisateurs. Quatorze de ces cas ont été signalés samedi. Vingt-huit des 44 points positifs ont impliqué des sous-traitants de Tokyo 2020. Lire la suite.

– Tom Schad

Une nouvelle étude vante les avantages du deuxième coup

Dans les vaccins COVID à deux doses, les avantages d’un deuxième coup « dépassent de loin ceux du premier coup », selon le chercheur de Stanford Bali Pulendran.

Pulendran a co-écrit une étude sur le fonctionnement des vaccins à ARNm fabriqués par Pfizer et Moderna. L’étude a été publiée sous une forme précoce par « Nature » le 12 juillet.

Les avantages du deuxième coup allaient au-delà de la mesure « facile » d’une réponse immunitaire réussie : l’introduction d’anticorps neutralisants, a déclaré Pulendran dans un communiqué. Le coup « a stimulé une augmentation multiple des niveaux d’anticorps, une formidable réponse des lymphocytes T qui était absente après le premier coup seul et une réponse immunitaire innée remarquablement améliorée », a déclaré Pulendran.

Les Yankees et les Rocheuses font face aux poussées de COVID-19 après la pause des All-Star

Pour la première fois depuis des mois, COVID-19 crée le chaos autour de la Major League Baseball. Les Yankees et les Rockies sont aux prises avec des épidémies de coronavirus mettant à l’écart un total de 10 joueurs et deux entraîneurs, dont le cogneur new-yorkais Aaron Judge et le manager du Colorado Bud Black, alors que le baseball tente de reprendre le jeu après sa pause All-Star.

Le juge, le joueur de troisième but Gio Urshela et le receveur Kyle Higashioka ont été ajoutés à la liste des blessés de COVID-19 vendredi, rejoignant les lanceurs Jonathan Loaisiga, Nestor Cortes Jr. et Wandy Peralta. Loaisiga a été inscrit sur la liste des blessés le week-end dernier lorsque New York était à Houston, et Cortes et Peralta ont été ajoutés jeudi.

Black, l’entraîneur du premier but Ron Gideon et quatre joueurs n’étaient pas disponibles pour le match à domicile du Colorado vendredi soir contre les Dodgers de Los Angeles, mais les clubs prévoyaient toujours de jouer. Les droitiers Antonio Senzatela, Yency Almonte et Jhoulys Chacín et le voltigeur Yonathan Daza ont été ajoutés à la liste des blessés COVID-19.

Les poussées de virus surviennent alors que les équipes tentent de reprendre le jeu après une pause pour le match des étoiles de mardi à Denver. C’est un pas en arrière pour une ligue qui n’avait pas reporté de match en raison de problèmes de virus depuis près de trois mois.

COVID-19 est devenu une «pandémie des non vaccinés»

Les 50 États ont signalé plus de cas de COVID-19 au cours de la période de 7 jours la plus récente que la semaine précédente, a montré une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins.

Les données marquent une tendance préoccupante pour les responsables de la santé publique alors que le pays entre dans sa quatrième vague de cas, avec une augmentation globale de près de 70% du nombre moyen de cas quotidiens la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, selon les Centers for Disease Control. et Prévention.

Alors que le nombre de cas augmente, les épidémies les plus préoccupantes continuent de se produire dans les zones à faible taux de vaccination, a déclaré vendredi le Dr Rochelle Walensky, directrice du CDC, lors d’une conférence de presse.

« Cela devient une pandémie de non vaccinés », a ajouté Walensky. Le nombre moyen d’hospitalisations et de décès a également augmenté au cours des sept derniers jours, augmentant d’environ 36% et 26%, respectivement, selon le CDC.

Jeff Zients, le coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche, a déclaré que quatre États représentaient plus de 40% de tous les nouveaux cas de COVID-19 aux États-Unis la semaine dernière, avec 1 cas sur 5 en Floride. Zients n’a pas nommé les trois autres, mais les données du CDC montrent que l’Arkansas, le Missouri, la Floride et la Louisiane ont les taux de cas les plus élevés pour 100 000 personnes – chacun en moyenne plus de 150 au cours des sept derniers jours.

Les cas continueront d’augmenter dans les semaines à venir et seront concentrés dans les communautés non vaccinées, a déclaré Zients. « Si vous n’êtes pas vacciné, veuillez vous faire vacciner maintenant », a-t-il ajouté.

Collaborateurs : Abbi Ross, Fort Smith Times Record ; The Associated Press