Les cas de COVID augmentent en Arkansas alors que la variante delta préoccupante se propage

Une vague de cas de COVID-19 aux États-Unis est alimentée par des Américains non vaccinés, car les responsables disent de plus en plus que la désinformation sur les vaccins conduit trop de gens à renoncer aux vaccins potentiellement salvateurs.

Le président Joe Biden a déclaré vendredi aux journalistes que les plateformes de médias sociaux comme Facebook, où la désinformation sur les vaccins s’est propagée, « tuent des gens ». Le commentaire de Biden fait suite à la publication d’un avis du chirurgien général américain Vivek Murthy jeudi, dans lequel Murthy a qualifié la désinformation sur la santé de « menace sérieuse pour la santé publique ».

Les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis montrent que les vaccinations aux États-Unis ont régulièrement diminué depuis leur sommet de fin mai. Après que des millions de personnes se soient précipitées pour se faire vacciner au début de 2021, l’offre de vaccins dépasse désormais largement la demande.

Dr Leana Wen, ancienne commissaire à la santé de Baltimore, a déclaré que la désinformation « a conduit les gens à renoncer aux masques [and] douter des vaccins », tandis qu’Andy Slavitt, ancien conseiller de l’administration Biden sur COVID-19, dit sur Twitter cette désinformation a convaincu à tort « juste assez de communautés américaines qu’un vaccin était pire que COVID ».

Le gouverneur de l’Utah Spencer Cox, un républicain, a dénoncé le caractère destructeur de la désinformation sur les vaccins diffusée par des personnalités de la droite politique.

« Nous avons ces – ces têtes parlantes qui ont reçu le vaccin et disent aux autres de ne pas se faire vacciner », a déclaré Cox, selon le Washington Post. « Ce genre de choses est juste, c’est ridicule ; c’est dangereux, c’est dommageable et ça tue des gens. Je veux dire, cela tue littéralement leurs partisans, et cela n’a aucun sens pour moi.

Aussi dans l’actualité :

►Trois démocrates du Texas House ont été testés positifs pour COVID-19 à Washington, DC, selon la direction du Texas House Democratic Caucus. Ils font partie des près de 60 législateurs qui ont fui l’État lundi pour briser le quorum à la Chambre, dans le cadre d’un effort visant à bloquer l’adoption d’un projet de loi électoral dirigé par le GOP. La plupart des membres séjournent dans le même hôtel.

►Les hospitalisations liées au COVID-19 en Floride ont bondi de 73% par rapport à la mi-juin, mettant fin à des mois de baisse constante qui ont commencé lorsque des vaccinations généralisées sont devenues disponibles.

►Le gouvernement britannique prévoit toujours de lever toutes les restrictions légales restantes sur les contacts sociaux, ainsi que d’autres mesures de santé publique lundi, malgré le fait que le Royaume-Uni ait enregistré plus de 50 000 nouveaux cas de COVID-19 pour la première fois en six mois et un terrible avertissement du Le meilleur conseiller médical du gouvernement britannique.

►Le secrétaire à la Santé Sajid Javid, qui est en charge de la réponse britannique au coronavirus, a été testé positif pour COVID-19 et s’auto-isole en attendant les résultats d’un deuxième test. Javid, qui a été entièrement vacciné, a déclaré dans un message vidéo qu’il n’avait jusqu’à présent présenté que des symptômes bénins.

►Le Canada a maintenant dépassé les États-Unis dans son pourcentage de résidents entièrement vaccinés, le gouvernement canadien signalant que 50,04 % des résidents de 12 ans et plus sont désormais entièrement vaccinés contre le COVID-19.

►Des milliers de manifestants ont défilé samedi en France contre le projet du président Emmanuel Macron d’inclure les vaccinations obligatoires pour les agents de santé et un certificat gratuit COVID-19 pour entrer dans les lieux publics.

Les chiffres du jour: Les États-Unis ont enregistré plus de 34 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 608 800 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 189 millions de cas et plus de 4 millions de décès. Plus de 160,6 millions d’Américains – 48,4% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

📘 Ce que nous lisons: Les agents de la patrouille frontalière sont confrontés à une crise COVID-19 alors que le président Joe Biden envisage d’assouplir les règles frontalières. « Nous n’avons pas fait de pause », a déclaré Brian Hastings, chef du secteur de la patrouille frontalière américaine dans la vallée du Rio Grande, à USA TODAY. Plus ici.

L’Arkansas est en tête du pays dans le taux de cas de COVID-19 alors que les vaccinations sont à la traîne

Les cas de COVID-19 ont doublé aux États-Unis au cours des deux dernières semaines, et l’Arkansas devient une étude de cas sur la façon dont les faibles taux de vaccination peuvent alimenter la propagation du virus.

L’Arkansas continue d’être le premier État du pays pour les nouveaux cas par habitant, et seulement 35% de la population de l’État est entièrement vaccinée, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Le virus semble épargner largement les personnes vaccinées de la maladie la plus grave.

« De tous nos patients positifs au COVID gravement malades dans les établissements de Baptist Health, aucun n’a été complètement vacciné », a déclaré Stephanie Whitaker, directrice des soins infirmiers pour Baptist Health, un important fournisseur de soins de santé de l’État.

L’Arkansas a des antécédents de réponse laxiste à la pandémie et était l’un des sept États à ne pas avoir émis d’ordonnance de séjour à domicile pour des activités non essentielles en mars et avril 2020 en réponse à la pandémie.

Pendant ce temps, les cas ont augmenté dans les 50 États pour la semaine se terminant vendredi, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins.

Masquez-vous à l’intérieur à Los Angeles et à Las Vegas – même si vous êtes vacciné, selon les autorités

Responsables de la santé de destinations touristiques populaires comme Los Angeles et Las Vegas demandent à plus de gens de se masquer à l’intérieur.

Le district sanitaire du sud du Nevada recommande désormais aux gens de porter des masques dans les lieux publics intérieurs bondés – y compris les casinos de Las Vegas – quel que soit le statut de vaccination, selon un communiqué de vendredi.

L’annonce intervient un jour après que le comté de Los Angeles a annoncé qu’il rétablirait une politique de masquage à l’intérieur en raison d’une récente augmentation du nombre de nouveaux cas de COVID-19. Vendredi, d’autres comtés de Californie ont suivi avec des recommandations de masques.

Le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a déclaré que lui et ses adjoints « ne dépenseront pas nos ressources limitées » pour faire appliquer l’ordonnance. Villanueva a également critiqué le mandat rétabli pour contredire les directives du CDC et ne pas être « soutenu par la science », selon un affilié d’ABC News à Los Angeles.

– Bailey Schulz

Les organisateurs de Tokyo 2020 signalent le premier cas positif de COVID-19 au village olympique

Le comité d’organisation de Tokyo 2020 a signalé la premier cas positif de COVID-19 dans le village olympique samedi. La personne non identifiée, qui est répertoriée par les organisateurs uniquement comme « personnel concerné par les jeux », a été testée positive pour la maladie vendredi et est maintenant en quarantaine dans un hôtel.

Toshiro Muto, le PDG du comité d’organisation, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il n’avait aucune information quant à savoir si la personne avait été vaccinée. Et Seiko Hashimoto, la présidente du comité, a déclaré que les organisateurs faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour s’assurer que le village olympique – comme tous les sites et installations – soit aussi sûr que possible.

Le résident anonyme du village olympique est l’une des 44 personnes affiliées aux Jeux qui ont été testées positives pour COVID-19 depuis le 1er juillet, selon les organisateurs. Quatorze de ces cas ont été signalés samedi. Vingt-huit des 44 points positifs ont impliqué des sous-traitants de Tokyo 2020. Lire la suite.

– Tom Schad

Une nouvelle étude vante les avantages du deuxième coup

Dans les vaccins COVID à deux doses, les avantages d’un deuxième coup « dépassent de loin ceux du premier coup », selon le chercheur de Stanford Bali Pulendran.

Pulendran a co-écrit une étude sur le fonctionnement des vaccins à ARNm fabriqués par Pfizer et Moderna. L’étude a été publiée sous une forme précoce par « Nature » le 12 juillet.

Les avantages du deuxième coup allaient au-delà de la mesure « facile » d’une réponse immunitaire réussie : l’introduction d’anticorps neutralisants, a déclaré Pulendran dans un communiqué. Le coup « a stimulé une augmentation multiple des niveaux d’anticorps, une formidable réponse des lymphocytes T qui était absente après le premier coup seul et une réponse immunitaire innée remarquablement améliorée », a déclaré Pulendran.

COVID-19 est devenu une «pandémie des non vaccinés»

Les 50 États ont signalé plus de cas de COVID-19 au cours de la période de 7 jours la plus récente que la semaine précédente, a montré une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins.

Les données marquent une tendance préoccupante pour les responsables de la santé publique alors que le pays entre dans sa quatrième vague de cas, avec une augmentation globale de près de 70% du nombre moyen de cas quotidiens la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, selon les Centers for Disease Control. et Prévention.

Alors que le nombre de cas augmente, les épidémies les plus préoccupantes continuent de se produire dans les zones à faible taux de vaccination, a déclaré vendredi le Dr Rochelle Walensky, directrice du CDC, lors d’une conférence de presse.

« Cela devient une pandémie de non vaccinés », a ajouté Walensky. Le nombre moyen d’hospitalisations et de décès a également augmenté au cours des sept derniers jours, augmentant d’environ 36% et 26%, respectivement, selon le CDC.

Jeff Zients, le coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche, a déclaré que quatre États représentaient plus de 40% de tous les nouveaux cas de COVID-19 aux États-Unis la semaine dernière, avec 1 cas sur 5 en Floride. Zients n’a pas nommé les trois autres, mais les données du CDC montrent que l’Arkansas, le Missouri, la Floride et la Louisiane ont les taux de cas les plus élevés pour 100 000 personnes – chacun en moyenne plus de 150 au cours des sept derniers jours.

Les cas continueront d’augmenter dans les semaines à venir et seront concentrés dans les communautés non vaccinées, a déclaré Zients. « Si vous n’êtes pas vacciné, veuillez vous faire vacciner maintenant », a-t-il ajouté.

Collaborateurs : Abbi Ross, Fort Smith Times Record ; The Associated Press