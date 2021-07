Les cas de Covid augmentent dans les comtés américains avec de faibles taux de vaccination alors que la variante delta se propage

Une analyse CNBC des taux de vaccination aux États-Unis et des cas de Covid montre qu’il y a 463 comtés aux États-Unis avec des taux d’infection élevés – signalant au moins 100 nouveaux cas au cours de la semaine dernière pour 100 000 habitants – plus du double du taux américain. Une majorité de ces comtés, 80%, ont vacciné moins de 40% de leurs 23 millions d’habitants, selon l’analyse, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention et de l’Université Johns Hopkins.

De plus en plus de comtés américains avec de faibles taux de vaccination commencent à voir les cas de Covid grimper, mettant les résidents à risque d’infections « inutiles », d’hospitalisations et potentiellement de décès alors que la variante delta déchire le pays, selon les responsables de la santé américains.

Plus de la moitié des comtés du Missouri, de l’Arkansas et de la Louisiane ont des taux de vaccination faibles et des niveaux élevés de cas de Covid, selon l’analyse de CNBC. Ces trois États enregistrent certains des niveaux les plus élevés de cas par habitant dans le pays au cours des sept derniers jours au milieu d’une augmentation de la propagation de la variante delta dans le sud-ouest du Missouri.

« Il continuera d’y avoir une augmentation des cas parmi les Américains non vaccinés et dans les communautés à faible taux de vaccination, en particulier compte tenu de la propagation de la variante delta plus transmissible », a déclaré le coordinateur de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, Jeff Zients, lors d’un point de presse la semaine dernière. Pratiquement toutes les hospitalisations et tous les décès de Covid, 99,5%, se produisent parmi des personnes non vaccinées, selon des responsables américains.

En effet, les cas à l’échelle nationale sont à nouveau en augmentation alors que la variante delta hautement transmissible s’impose comme la souche dominante aux États-Unis. il y a, selon les données de Hopkins.

La montée de la variante delta a incité les responsables de certains États comme le Mississippi à lancer de nouveaux appels au masquage et à la distanciation sociale, en particulier parmi les résidents plus âgés et plus vulnérables.

« Lorsque la souche Delta est apparue (dans l’Utah), elle est rapidement devenue la souche dominante, et par dominante je ne veux pas dire 50%. Au cours de la dernière semaine complète de données, plus de 80% des virus de séquence étaient delta et jusqu’à présent cette semaine, c’est 92% de toutes les variantes », a déclaré le Dr Andrew T. Pavia, chef des maladies infectieuses pédiatriques à la faculté de médecine de l’Université de l’Utah, lors d’un appel organisé mardi par l’Infectious Diseases Society of America.

« Si vous pensez à ce que cela signifie d’avoir un virus qui s’empare aussi rapidement, cela signifie que c’est le virus le mieux adapté qu’il se propage plus efficacement, qu’il se propage dans des poches qui ne sont pas vaccinées et qu’il cause beaucoup de maladies, beaucoup de stress là-dedans », a-t-il ajouté.

Le Mississippi a administré au moins une injection à seulement 37% de sa population, se classant au dernier rang du pays. Les autorités y ont demandé aux personnes de plus de 65 ans et aux résidents immunodéprimés d’éviter tout rassemblement de masse à l’intérieur pendant les deux prochaines semaines au milieu d’une « transmission importante » de la variante delta au cours des prochaines semaines.

« Nous ne voulons pas que quiconque meure inutilement », a déclaré le Dr Thomas Dobbs, responsable de la santé de l’État du Mississippi, lors d’un point de presse vendredi.

Les vaccins Covid actuellement utilisés s’avèrent efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la variante delta, selon le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention.

Les infections de percée sont rares, et environ 75% des personnes qui meurent ou sont hospitalisées avec Covid après la vaccination ont plus de 65 ans, selon le CDC.

« Les données préliminaires au cours des six derniers mois suggèrent que 99,5% des décès dus à Covid-19 dans les États sont survenus chez des personnes non vaccinées … les souffrances et les pertes que nous voyons maintenant sont presque entièrement évitables », a déclaré Walensky plus tôt ce mois-ci.

En plus du risque de maladie pour les Américains qui n’ont pas encore été vaccinés, le fait d’avoir des poches de population non vaccinées pourrait menacer la capacité du pays à contrôler la pandémie. La transmission continue du virus signifie des opportunités supplémentaires pour l’émergence de nouvelles variantes, avec la possibilité que l’on puisse échapper à la protection offerte par les vaccins.

Alors que 48% de tous les Américains sont complètement vaccinés, le rythme des injections quotidiennes a considérablement ralenti ces derniers mois. Environ 515 000 vaccinations ont été administrées chaque jour en moyenne au cours de la semaine dernière, selon les données du CDC, après une baisse constante par rapport aux niveaux record de plus de 3 millions de coups par jour en avril.