Les cas de Covid augmentent aux États-Unis alors que la variante omicron se propage: Conseils de sécurité

La dernière vague de Covid du pays pourrait être importante, et juste à temps pour les vacances.

Plusieurs États ont observé d’importants sauts de cas cette semaine – et à New York, l’une des premières villes américaines où la nouvelle variante omicron a été détectée plus tôt ce mois-ci, le taux de positivité de Covid doublé en seulement trois jours. Des écoles comme l’Université de New York et l’Université Cornell annulé événements en personne et finales décalées en ligne, et Spectacles de Broadway une fois de plus s’est assombri.

Le reste du pays devrait emboîter le pas dans les semaines à venir, alors que omicron rejoint ou dépasse delta en tant que variante dominante de Covid dans le pays. À New York et dans le New Jersey, l’omicron représente déjà environ 13% des cas de Covid, a déclaré le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, à la Maison Blanche. Compte rendu Mercredi.

Même les ligues sportives sont durement touchées : Covid a mis à l’écart plus de 100 joueurs et employés de la NFL, de la NBA et de la LNH cette semaine. Rien que dans la NFL, 75 joueurs testés positifs pour Covid entre lundi et mardi – un nombre alarmant, étant donné qu’il a fallu deux semaines pour qu’un nombre similaire soit testé positif en novembre.

Le pic troublant est un rappel brutal : Covid reste une menace sérieuse qui pourrait à nouveau submerger les systèmes hospitaliers du pays dans les semaines et les mois à venir.

Inquiet de ce que cela signifie pour vous ? Voici ce que vous pouvez faire pour vous protéger et protéger les autres :