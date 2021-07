Les cas de Covid augmentent à nouveau en Amérique latine et aux États-Unis, avertissent les responsables de l’OMS

Les infections à Covid augmentent à nouveau rapidement aux États-Unis et en Amérique latine alors que des variantes plus contagieuses se propagent, mettant toute la région en danger, ont déclaré mercredi des responsables de l’Organisation mondiale de la santé lors d’un briefing.

De nouveaux pics d’infections exacerbent également l’instabilité et la violence dans plusieurs pays d’Amérique latine et des Caraïbes, ont déclaré des responsables, notant des bouleversements politiques en Haïti, à Cuba et dans d’autres pays alors que la variante delta s’installe dans les Amériques.

« De nombreux pays, dont les États-Unis, connaissent une résurgence des infections en Amérique du Nord, les États-Unis et le Mexique signalent une augmentation des nouvelles infections dans la plupart des États, de nombreux pays d’Amérique centrale voient également des cas », a déclaré le Dr Carissa Etienne, directrice. de l’Organisation panaméricaine de la santé, le bureau régional de l’OMS pour les Amériques, a déclaré mercredi.

Les pays d’Amérique centrale et des Caraïbes comme El Salvador, le Guatemala, Cuba et les îles Vierges connaissent également une augmentation du nombre de nouvelles infections.

Des milliers de manifestants à Cuba sont descendus dans la rue cette semaine à cause des frustrations causées par une économie paralysée touchée par des pénuries de nourriture et d’électricité. Les rares manifestations, les plus importantes que le pays communiste ait connues depuis les années 1990, surviennent alors que le gouvernement lutte pour contenir la pandémie de coronavirus, poussant le fragile système de santé de l’île au bord du gouffre.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré lundi aux journalistes que les Cubains étaient « fatigués de la mauvaise gestion de l’économie cubaine, fatigués du manque de nourriture adéquate et, bien sûr, d’une réponse adéquate à la pandémie de Covid-19 ».

La moyenne sur sept jours des nouveaux cas à Cuba a plus que quadruplé au cours du mois dernier pour atteindre 5 659 au cours des sept derniers jours, contre une moyenne de 1 256 par jour à la mi-juin, selon l’analyse de CNBC des données compilées par Johns Hopkins Unversity. Les décès dans la petite nation insulaire sont également passés d’environ 10 par jour il y a un mois à environ 32, selon les données.

Dans l’ensemble, les décès et les hospitalisations ont diminué en Amérique du Sud ces dernières semaines. Mais avec des cas à nouveau en augmentation, les autorités s’attendent à ce que des hospitalisations et des décès, qui retardent souvent de quelques semaines, pourraient bientôt suivre.

Les cas en Argentine et en Colombie ont atteint des niveaux record alors que les nouvelles infections dépassent les niveaux observés au début de la pandémie, selon Etienne. Des pays voisins comme le Honduras et le Guatemala n’ont pas obtenu suffisamment de doses de vaccin pour vacciner même 1% de leur population, ce qui pourrait être désastreux si l’augmentation des infections des pays voisins se déversait, a-t-elle déclaré.

La Colombie, ainsi que le Brésil, Cuba et Haïti connaissent des situations où les troubles politiques et les vagues de protestations rendent encore plus difficile pour les agents de santé et les résidents d’accéder à des ressources vitales et de maintenir des messages publics pour encourager les vaccinations.

« La violence croissante, l’instabilité et les abris surpeuplés pourraient devenir des points chauds actifs pour la transmission de Covid », a déclaré Etienne. « Les fournitures limitées et la violence entravent également la capacité des agents de santé à soigner en toute sécurité les patients dans le besoin. Dans certains cas, les patients peuvent éviter de chercher en raison de problèmes de sécurité. »

Les responsables de l’OPS s’efforcent d’obtenir des vaccins en Haïti, où l’île n’a pas encore commencé à vacciner ses habitants, même si 760 000 doses de vaccins d’AstraZeneca lui ont été attribuées par l’intermédiaire de l’installation Covax, un effort soutenu par l’OMS pour distribuer des doses aux pays à faible revenu à travers le monde, selon le Washington Post. Des violences y ont éclaté à la suite de l’assassinat du président Jovenel Moise la semaine dernière.

L’OPS a également mis en garde contre la réouverture trop rapide de leurs économies, avertissant que les pays qui ont réussi à dissuader les vagues initiales d’infection continuent généralement à ignorer les mesures de santé publique nécessaires comme les masques et la distanciation sociale, se laissant ouverts à une nouvelle augmentation des cas par des variantes qui peuvent contourner le vaccin protection.

« La santé et le bien-être doivent être des préalables à la réactivation de l’économie dans le contexte du Covid-19 car si la pandémie n’est pas maîtrisée, la réactivation économique sera très difficile », a déclaré Etienne.

Amanda Macias de CNBC a contribué à cet article.