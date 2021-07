Les cas de Covid augmentent à nouveau dans les 50 États des États-Unis alors que la variante delta resserre son emprise

Après lui avoir administré de l’oxygène, les ambulanciers paramédicaux du comté de Los Angeles chargent un patient potentiel de Covid-19 dans l’ambulance avant de le transporter dans un hôpital de Hawthorne, en Californie, le 29 décembre 2020 alors qu’une famille passe. Apu Gomes | AFP | Getty Images

Les cas de Covid sont en augmentation dans les 50 États et dans le district de Columbia, car la variante delta se propage rapidement aux États-Unis et le virus resserre à nouveau son emprise. Les États-Unis signalent une moyenne d’environ 43 700 nouveaux cas par jour au cours de la semaine dernière – bien en deçà des sommets pandémiques mais en hausse de 65% au cours des sept jours précédents et près de trois fois plus que le niveau d’il y a deux semaines, données compilées par l’Université Johns Hopkins spectacles. Les cas ont atteint un creux de 15 mois fin juin avant de recommencer à augmenter, car moins de personnes sont vaccinées et la variante delta la plus infectieuse s’est installée dans le pays. Les taux de vaccination ont culminé en avril à plus de 3 millions de vaccins par jour, mais ont considérablement chuté ces derniers mois à environ 530 000 par jour, selon les données compilées par les Centers for Disease Control and Prevention. La Louisiane, l’Arkansas, le Missouri, la Floride et le Nevada enregistrent la moyenne quotidienne la plus élevée de nouveaux cas par habitant au cours de la semaine dernière, qui sont tous au moins le double du taux américain.

Chacun de ces États a également des taux de vaccination inférieurs au niveau national, le plus grand écart étant visible en Louisiane, où 47,7% de la population éligible de plus de 12 ans a reçu une injection ou plus, contre 65,9% pour l’ensemble du pays. Les admissions à l’hôpital des patients Covid sont en hausse de 32% par rapport à il y a une semaine, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes. Le nombre de décès quotidiens de Covid, qui retarde généralement de quelques semaines ou plus le nombre de cas, a augmenté mais pas au même rythme que les cas ou les hospitalisations. De nombreux Américains les plus vulnérables au virus bénéficient désormais d’un certain niveau de protection, car 89 % des personnes âgées ont reçu au moins une injection. « Les décès n’ont pas augmenté parce que nous avons fait un travail incroyable pour vacciner complètement les populations les plus susceptibles de mourir de Covid-19, en particulier les plus de 65 ans et les résidents des foyers de soins et de soins », Dr Peter Chin-Hong, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco a déclaré dans une interview. « Les décès sont également en retard sur le taux d’infection dans quelques cas, mais je prévois également que le taux de mortalité ne bougera pas. » L’écrasante majorité des cas graves de Covid – 97% des admissions à l’hôpital et 99,5% des décès de Covid – se produisent parmi ceux qui ne sont pas vaccinés, a déclaré jeudi le chirurgien général américain Vivek Murthy aux journalistes lors d’un briefing à la Maison Blanche jeudi.

Le président Joe Biden et le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, ont tous deux qualifié l’état actuel de l’épidémie de « pandémie des non vaccinés ». Les responsables américains plaident pour que les Américains se fassent vacciner contre la variante delta, qui, selon Walensky, est l’une des maladies respiratoires les plus infectieuses jamais vues par les scientifiques. À 68,6% de la population adulte au moins partiellement vaccinée, les États-Unis n’ont toujours pas atteint l’objectif de Biden du 4 juillet d’obtenir 70% des Américains âgés de 18 ans et plus pour recevoir une injection ou plus. La variante est très contagieuse, en grande partie parce que les personnes infectées par la souche delta peuvent transporter jusqu’à 1 000 fois plus de virus dans leurs voies nasales que celles infectées par la souche d’origine, selon de nouvelles Les données. « La variante delta est plus agressive et beaucoup plus transmissible que les souches qui circulaient auparavant », a déclaré Walensky aux journalistes lors d’un briefing jeudi. « C’est l’un des virus respiratoires les plus infectieux que nous connaissions, et que j’ai vu au cours de mes 20 ans de carrière. » Les autorités locales à travers le pays supplient désormais les Américains de porter à nouveau des masques à l’intérieur. Plusieurs comtés de Californie et du Nevada conseillent désormais à tous les résidents de porter des masques dans les lieux publics intérieurs – qu’ils soient vaccinés ou non. Les dirigeants locaux dans au moins trois autres États ont rétabli les mandats de masque, émis des recommandations de couverture faciale ou menacé le retour de limites strictes de santé publique pour tous les résidents – au mépris des directives du CDC qui disent que les personnes vaccinées n’ont pas à suivre ces protocoles dans la plupart des contextes .