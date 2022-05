Les cas de Covid augmentent à nouveau – à quoi s’attendre cet été, selon les experts

Nous sommes presque en juin et les cas de Covid augmentent à nouveau – alimentés par une marée montante de sous-variantes d’omicron qui circulent actuellement aux États-Unis

La moyenne sur sept jours du pays des nouveaux cas quotidiens de Covid a gonflé au-dessus de 100 000 vendredi, selon les Centers for Disease Control and Prevention. C’est plus de trois fois plus élevé qu’il y a un an. Et bien que les hospitalisations soient restées relativement faibles pendant la vague actuelle, certains experts en maladies infectieuses affirment que la nature imprévisible du virus pourrait conduire à un été instable de Covid.

“Je n’en ai aucune idée”, a déclaré le Dr Bruce Hirsch, spécialiste des maladies infectieuses chez Northwell Health, à CNBC Make It. “Mais je pense que les choses vont empirer, puis elles vont s’améliorer à nouveau.”

La récente hausse est due à au moins quatre sous-variantes hautement infectieuses de la variante omicron de Covid, toutes frappant les États-Unis après la levée de nombreuses restrictions pandémiques du pays. Hirsch dit qu’il espère que les cas atteindront un point bas en juillet et août, un moment idéal pour de nombreux Américains – en particulier ceux qui sont confrontés au risque le plus élevé d’infections graves à Covid – pour prendre des vacances.

Mais ce n’est pas une garantie. Le temps plus chaud et les personnes passant plus de temps à l’extérieur, où les taux de transmission ont tendance à être plus faibles, ne peuvent faire beaucoup de travail lourd contre la montée de nouvelles sous-variantes, la diminution de l’immunité depuis la vaccination ou l’infection et la levée du port du masque, dit Dr Timothy Brewerprofesseur de médecine à la division des maladies infectieuses de la David Geffen School of Medicine de l’UCLA.

De plus, dit Brewer, les taux de vaccination ont pris du retard depuis l’arrivée des injections de rappel Covid, qui se sont avérées efficaces pour prévenir les hospitalisations. “[O]Seuls 50 % environ des adultes éligibles ont reçu un seul rappel et moins de 20 % ont reçu un deuxième rappel. Soixante-six pour cent sont complètement vaccinés », dit-il.

Brewer est à peu près d’accord avec la projection de Hirsch : en supposant qu’une nouvelle variante plus transmissible n’apparaisse pas bientôt, les cas de Covid devraient baisser quelque peu pendant l’été et recommencer à augmenter à mesure que les enfants retournent à l’école et que le temps se refroidit à nouveau, dit-il. Des surtensions locales pourraient encore se produire, car les gens voyagent entre des zones où les taux d’infections à Covid sont plus élevés et plus faibles – un peu comme La flambée estivale de Los Angeles en août dernierpar exemple.

Ces poussées estivales seront, espérons-le, beaucoup moins graves cette année, car beaucoup plus de personnes sont désormais porteuses d’une forme d’immunité induite par le vaccin ou l’infection, selon Dr Dan Barouch, directeur du Center for Virology and Vaccine Research du Beth Israel Deaconess Medical Center, basé à Boston. Pourtant, dit Barouch, il est difficile de prévoir exactement ce qui va se passer.

“Le virus s’est avéré très imprévisible”, note-t-il.

Les vaccins spécifiques à Omicron – qui sont actuellement en cours de développement par Pfizer et Moderna – pourraient potentiellement aider à limiter le taux d’infections. Mais les données cliniques sur les avantages relatifs des vaccins spécifiques aux variantes, par rapport aux vaccins Covid actuels, sont toujours en attente, dit Barouch.

Si des vaccins spécifiques à omicron s’avèrent utiles, ils seront probablement disponibles d’ici l’automne 2022. En attendant, Brewer recommande que si vous n’avez pas encore été vacciné ou boosté, faites-le avant de voyager cet été. Il conseille également les respirateurs N95 ou les masques chirurgicaux bien ajustés dans les transports en commun et les espaces publics intérieurs, même si les États-Unis n’ont plus de mandat de masque fédéral.

Et si vous avez plus de 50 ans ou si vous êtes immunodéprimé et que vous avez reçu votre premier rappel il y a au moins quatre mois, vous “devriez envisager de recevoir un deuxième rappel”, déclare Brewer.

Ne manquez pas :

Long Covid “continue d’augmenter”, disent les experts. Voici comment savoir si vous l’avez – et que faire à ce sujet

Les médecins disent que ces effets secondaires pandémiques sont de graves problèmes et qu’il est peu probable qu’ils « disparaissent de sitôt »