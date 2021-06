Les cas de Covid au Royaume-Uni ont presque DOUBLE en une semaine alors que 6 048 personnes supplémentaires sont testées positives et 13 meurent

Les cas de COVID ont presque doublé en une semaine et 6 048 autres personnes ont été testées positives au cours des dernières 24 heures.

Mardi dernier, il y avait 3 165 cas, les nouvelles infections à coronavirus ayant augmenté de 91% au cours des sept derniers jours.

Les chiffres d’aujourd’hui ont montré que 13 personnes supplémentaires sont mortes du virus, portant le nombre total de morts à 127 584.

Les chiffres de cas d’aujourd’hui sont la deuxième fois que le nombre d’infections signalées a dépassé les 6 000 la semaine dernière, avec 6 238 cas signalés vendredi.

Le nombre total de personnes testées positives pour le virus est désormais de 4 528 442.

L’augmentation des cas au cours de la semaine dernière survient alors que la variante indienne – ou delta – a augmenté dans certaines parties du pays.

HAUSSE DE CAS

112 941 autres premiers vaccins ont été administrés au cours des dernières 24 heures, le nombre total étant désormais de 40 573 517.

Il y a eu 306 068 secondes doses du vaccin administrées, le total global des Britanniques étant désormais entièrement protégés de 28 227 362.

Pendant ce temps, le Royaume-Uni est le seul pays d’Europe à connaître une augmentation des cas de Covid, révèlent de sombres graphiques.

Les infections sont provoquées par la nouvelle variante Delta qui est apparue pour la première fois en Inde.

Au moins 3 500 cas de Delta ont été détectés au Royaume-Uni.

Mais le chiffre réel est probablement deux fois plus élevé, étant donné que seulement la moitié des tests Covid sont examinés pour voir de quelle variante ils ont été causés.

Les nouveaux cas quotidiens par million de personnes ont doublé au Royaume-Uni entre le 25 mai et le 7 juin, selon les chiffres officiels de Covid collectés par Our World in Data.

Au cours de la même période, d’autres pays de l’UE ont poursuivi leur tendance à la baisse.

Seule la France a connu une légère augmentation des cas, car les responsables de la santé disent qu’il y a eu des grappes dispersées du détroit du Delta